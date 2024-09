Přednáška o špičkových technologiích na GO Diving Show ANZ

Tech Stage na inauguraci GO Diving Show ANZ tento víkend (28.-29. září) je na výstavišti v Sydney pozitivním šampaňským mezinárodním talentem na technické potápění a domácími odborníky na hloubkové potápění.

Ať už o technickém potápění teprve uvažujete, jste již ostřílení technici – nebo i když s potápěním teprve začínáte a chcete se o této náročné aréně dozvědět více – pak je The Tech Stage místem, kde se můžete podívat. víkend.

Jill Heinerthová

Průkopnice technického potápění s rebreatherem, jeskynní potápěčka a kameramanka/fotografka Jill Heinerth je první rezidentní průzkumnicí Královské kanadské geografické společnosti a její nejprodávanější autobiografie Into The Planet byla oceněna Wall Street Journal, New York Times a Oprah Časopis.

Je členkou Mezinárodní síně slávy potápění, Síně slávy potápěčů, Klubu průzkumníků a Podvodní akademie umění a věd. Její snímky představila BBC, národní geografie, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery a mnoho dalších.

Průzkum nejdelší kanadské podvodní jeskyně

V ponořených jeskyních pod řekou Ottawa učinila Jill Heinerth významný biologický objev odhalující důležitost přírodních systémů v ochraně povodí.

Pozn.: V sobotu pro tuto přednášku je Jill na hlavní scéně.

Kanadská laguna Truk a objev Shackleton's Ship Quest

S přítomností četných vraků lodí z druhé světové války byl Newfoundland nazýván 'Truk Lagoon of the North', ale nedávný objev Shackletonovy poslední lodi Quest přinesl tento region do mezinárodního centra pozornosti.

John Kendall

Archeologie v temnotě zatopených jeskyní a nový Halcyon Symbios CCR budou tématy diskuse odborníků na fotogrammetrii a technického potápění instruktor hodnotitel John Kendall se dostává na Tech Stage.

John je průzkumník, který se specializuje na podvodní 3D modelování archeologických a geologických lokalit. Podílel se na desítkách průzkumů potápěčských lokalit pomocí fotogrammetrických technik, včetně ztroskotání na Marsu (1564), MS Estonsko (1994), vraku Panarea III (~300 př. n. l.) a jeskyně kostí v Brazílii (stará ~11,000 XNUMX let).

On je také Instruktor Hodnotitel pro globální podvodní průzkumníky a sedí na nich Trénink Rada.

Archeologie ve tmě

Já Instruktor a odborník na fotogrammetrii John Kendall budou hovořit o využití fotogrammetrie k dokumentaci archeologických nalezišť uvnitř zatopených jeskyní. S projekty v Evropě a Jižní Americe bude John hovořit o výzvách a úžasných výsledcích těchto projektů.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing se chystají uvést na trh svou novou řadu počítače, samostatné HUD a jejich nové CCR pro montáž na hrudník. S bezdrátovou komunikací v celém rozsahu si přijďte poslechnout Johna Kendalla, jak podává přehled o nových hračkách a také si můžete prohlédnout CCR.

David Strike

Průmyslová legenda David Strike při inauguračním klání vystoupí na Tech Stage GO Diving Show ANZa můžete si být jisti zábavnými a vzdělávacími prezentacemi, protože se zaměřuje na nejhlubší ponor na světě a nabízí několik varovných příběhů pro technické potápěče.

Australský David Strike, který získal certifikaci potápěče v roce 1961, má zkušenosti z vojenského, komerčního, vědeckého a technického potápěčského sektoru – a je zběhlý a kvalifikovaný v oblasti potápění s otevřeným a uzavřeným okruhem a vybavení pro povrchové potápění – australský David Strike je bývalý potápěč Instruktor a Instruktor Trainer Certifier a pravidelný redakční přispěvatel na témata související s potápěním do potápěčských publikací z celého světa.

Byl také organizátorem několika potápěčských akcí světové úrovně – s důrazem na technické potápění – a byl držitelem několika ocenění „uznání v oboru“ a také ADEX Lifetime Achievement Award a je členem Explorers Club. z New York.

Mixing It Up: Nejhlubší ponor na světě

V průběhu první poloviny 20. století byla série zkoušek hloubkového potápění heliox prováděných Royal Navy a US Navy založena na schopnosti pomoci při záchraně a obnově ponorky. Rozšíření hloubkových limitů, do kterých se potápěč může bezpečně dostat – a přesto být schopen vykonávat smysluplnou práci, když se tam dostane – mělo velmi praktický účel.

Tato přednáška se zaměřuje na pozadí a následný příběh světového hloubkového rekordu Royal Navy z roku 1956 – rekordu, který nebyl nikdy překonán.

Varovné příběhy pro techniky: Potápěčské nehody a přestupky

"Že se muži z toho moc nenaučí." vyučování historie je nejdůležitější ze všech vyučování že historie musí učit." – Aldous Huxley.

Osobní a odlehčená sbírka anekdot, příběhů a přízí zdůrazňujících skutečnost, že „schopnost potápět se není všelékem na dovednosti, které člověk postrádá“; a které umožňují trochu nahlédnout do různých aspektů neustále se vyvíjejícího světa potápění.

Jana Staškevič

Zkušená technická CCR, jeskynní, důlní a vraková potápěčka Yana Stashkevich si rychle vytváří jméno, pokud jde o průzkumné ponory, a na Tech Stage přednese strhující prezentaci o svých skutcích.

Byla členkou expedice Vaggfjellan XI, která zkoumala jeskynní systém nacházející se za polárním kruhem, se vstupem na svahu norského fjordu, a byla rebreatherovou potápěčkou v projektovém týmu Underwater Filming & Research (UFR), který dokumentoval některé z nejzachovalejší vraky světa v Řecku.

V současné době se Yana aktivně podílí na projektech průzkumu hlubinných vraků v Egejském moři a propaguje námořní dědictví řeckých vod.

Za posledních deset let se potápěla ve více než 35 destinacích na třech kontinentech, přičemž vyvažovala kariéru globálního marketéra na plný úvazek. V současnosti pracuje pro nejhodnotnější světovou značku whisky The Macallan.

Yana sídlící ve Spojeném království má nakažlivé množství energie a nadšení a je pravidelným řečníkem a koučem – ráda inspiruje lidi, aby posouvali své hranice a věnovali se své vášni, ať už je jakákoli.

Projekt Vickers Wellington: skrytý klenot egejské hlubiny

Yana vypráví o svých dobrodružstvích z Řecka, kde se zúčastnila četných ponorů s identifikacemi hlubokých vraků, včetně bombardéru Vickers Wellington Bomber – skutečné časové kapsle, o které se věří, že je nejzachovalejším vrakem letadla své třídy.

Zatímco většina vraků druhé světové války je připomínkou toho, jak křehký může být lidský život, Vickers Wellington naopak zachycuje neuvěřitelný příběh o přežití. Posádka letoun po sestřelení dovedně vykopala a zachránili ji místní.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak mohou zdánlivě bezvýznamné stopy a rysy na vraku pomoci a dát dohromady to, co se stalo před potopením? Připojte se k Yanině přednášce a nechte se ponořit do napínavého příběhu objevování a zkoumání.

Mike Mason

Technický potápěč a odborník na lidské faktory v potápění Mike Mason bude diskutovat o tom, co se může potápění naučit z létání a jak „být potápěčem, kterého byste chtěli následovat“, až se dostane na Tech Stage.

Mike se celou svou kariéru (dosud 24 let) zabývá létáním na vojenských stíhačkách a má za sebou přes 3,000 hodin nalétání různých typů stíhaček a výcvik letadla jako an instruktor. Nyní je an instruktor s RAAF, učit další generaci stíhacích pilotů.

Mike strávil čas na letadlových lodích a absolvoval přes 200 bojových misí. S tryskami létal nad každým větším kontinentem kromě Antarktidy.

Téměř deset let je aktivním potápěčem. V deníku má asi 400 ponorů a pracuje jako a divemaster pro místní potápěčský obchod. Je aktivním CCR potápěčem na pobřeží NSW a je kvalifikován do 60m s normoxickým trimixem. Potápěl se až na severu Islandu a až na jih na NZ.

Jeho letecká kariéra podnítila zájem o lidské faktory a o to, jak důležité jsou pro maximalizaci bezpečnosti a výkonu. Do týmu The Human Diver se připojil asi před čtyřmi lety, protože chtěl spojit své znalosti a zkušenosti o lidských faktorech získané létáním se svou vášní pro potápění a pomoci tak vzdělávat další potápěče.

Nápady na vysoké létání pro potápěče

Mike, zkušený stíhací pilot a vášnivý potápěč, bude hovořit o několika konceptech, procesech a technikách, které mu pomohly uspět v jeho letecké kariéře, a jak vám mohou pomoci být lepším a bezpečnějším potápěčem.

John Garvin

John Garvin je australský scenárista, uznávaný technický potápěč, podvodní průzkumník a supervizor potápění, který vedl potápěčské operace pro několik filmů Jamese Camerona včetně Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D a Sanctum. zdobí Tech Stage na GO Diving Show ANZ.

John vlastně napsal scénáře Svatyně a James Cameron's Deepsea Challenge 3Da v roce 2023 spustil komerční potápěčské sekvence pro funkci Netflix Poslední dech.

Je technický potápěč instruktor trenér specializující se na uzavřený okruh rebreathers, a napsal Technical Diving International výcvik manuál pro rebreathery AP Diving's Inspiration and Evolution.

John je zakládajícím členem Caicos Caves Project, organizace věnující se průzkumu a mapování podmořských jeskyní na ostrovech Turks a Caicos..

V roce 2002 jeho společnost poskytla logistickou a bezpečnostní podporu potápěčům pro světový rekord Tanyi Streeter ve freedive na 160 m.

Byl také potápěčským důstojníkem a projektovým manažerem (sub internals) pro společnost Deepsea Challenger ponorný během historického samostatného ponoru Jamese Camerona na dno Marianského příkopu.

John se objevil v několika filmech a dokumentech, včetně Svatyně, James Cameron's Deepsea Challenge 3D, Mimořádní lidé a Freedive.

Před svou potápěčskou kariérou hrál hlavní roli v rock'n'rollovém muzikálu West End Buddy: Příběh Buddyho Hollyho, a nadále si užívá své celoživotní vášně – potápění, filmování a hraní rock'n'rollu.

Avatar: Engineering Pandora's Ocean

John popisuje svou roli v čele potápěčského týmu, výcvik herci, jak se potápět a navrhování některých specializovaných potápěčských zařízení používaných v pokračováních.

Kerrie Burowová

Jeskynní a technologická potápěčka Kerrie Burow bude hovořit o své cestě jeskynním potápěním fotografování techniky, když se dostane na Tech Stage.

Kerrie je kvalifikovaná rebreather (CCR), technická a jeskynní potápěčka a také oceňovaná podvodní fotografka, včetně vítězství ve své kategorii v kategorii Underwater Photographer of the Year 2022 a sbírání častých umístění a uznání v Australasii Top Mimo jiné ocenění pro začínající fotografy.

Je pravidelnou spisovatelkou a fotografkou Scuba Diver Časopis Austrálie a Nový Zéland a její články a obrázky byly publikovány na národní i mezinárodní úrovni v řadě časopisů.

Profesionálně pracuje Kerrie v korporátním světě jako konzultantka v oblasti učení a ráda spolupracuje s odborníky na předmět, kteří chtějí vyučovat své znalosti a dovednosti.

Jeskynní potápěčská fotografie napříč kontinenty: Moje první dva a půl Roky – Co bych si přál, abych věděl od začátku

Tento workshop bude prezentován jako vizuální deník výuky jeskynního potápění fotografování, která začíná v Austrálii v lednu 2022.

Účastníci se podělí o důležité poznatky a zkušenosti v jeskyních a jeskyních v Austrálii, Evropě a Mexiku a podělí se o proces růstu a pochopí, že každý jeskynní ponor s kamerou nabízí cenné vyučování a příležitostí k neustálému zlepšování.

Pozornost bude věnována důležitosti bezpečnosti, nastavení fotoaparátu ve špatných světelných podmínkách, kompozici, důležitosti porozumění světlu a fotografickému procesu od konceptu až po finální úpravu.

Účastníci budou moci pořizovat nádherné snímky a zároveň minimalizovat jejich dopad na delikátní podvodní prostředí.

Richard Taylor

Auto GO Diving Show ANZ s potěšením vítá technické potápění instruktor trenér a zakladatel OZTek Richard Taylor na Tech Stage na zahajovací akci.

Richard má více než 30 let zkušeností s technickým potápěním v Austrálii a na Novém Zélandu, počínaje počátkem 1990. let a včetně některých z prvních ponorů s trimixem v Austrálii v roce 1994 (než byly k dispozici certifikace).

Byl v minulosti a zakládal regionálního ředitele v Austrálii a na Novém Zélandu pro TDI/SDI a drží Instruktor Hodnocení trenérů s nimi na několika úrovních. Byl zakládajícím členem týmu pro potápění se smíšeným plynem „The Sydney Project“, bezpečnostním a potápěčským důstojníkem pro společný australsko-turecký tým, který našel australskou ponorku AE2 z první světové války u Gallipoli, a byl součástí prvního týmu pro potápění se smíšeným plynem, který prozkoumal Pearce Resurgence na Novém Zélandu v roce 1997.

V roce 1999 založil OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences a vedl OZTek99 v Sydney, OZTek2000 v Melbourne a OZTek3 v Sydney v roce 2002, než navázal partnerství s Davidem Strikem na OZTek4 a OZTek'07 Dive Shows v Sydney.

Richard učil stovky technických potápěčů a instruktorů po celém světě, je vášnivým vrakovým potápěčem a jako nadšený jeskynní potápěč je více než 20 let členem CDAA. Dnes pokračuje ve výuce pro SDI/TDI/FRTI a je jedním z mála Instruktor Školitel hodnotitelů a jejich člen Trénink Poradní panel.

Je bývalým prezidentem asociací potápěčského průmyslu v Austrálii i na Novém Zélandu a je členem komisí Standards Australia/NZ a ISO. Publikoval řadu článků o technickém potápění a bezpečnosti potápění a vystupoval na sympoziích a potápěčských konferencích po celém světě. Jako bývalý rebreather potápěč a instruktor, je vášnivým zastáncem výcvik a udržování technických dovedností potápění na otevřeném okruhu.

Jeho pevné přesvědčení je, že jak získáváme více zkušeností, získáváme odpovědnost předávat své znalosti a dovednosti ostatním, aby ti, kteří přijdou po nás, mohli bezpečně prozkoumat podmořskou říši dále než my.

Vaše povinnosti v oblasti zdraví a bezpečnosti při výuce nebo práci potápěče

Pohled na zákony a předpisy vyžadované při práci jako Instruktor nebo Diver.

Matt Carter

Mořský archeolog, zastánce oceánů a technický potápěč Dr Matt Carter bude na Tech Stage v GO Diving Show ANZ.

Od roku 2003 pracoval na podmořských archeologických projektech ve 13 různých zemích, od vykopávek 2,800 let starého vraku fénické lodi ve Španělsku až po vedení expedic za účelem 3D modelování flotil duchů atolu Bikini a laguny Chuuk.

V roce 2009 získal Matt australské stipendium Rolex od Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), kde se seznámil s používáním rebreatherů pro vědecké potápění. Od té doby se stal průkopníkem v používání CCR a fotogrammetrie pro mořskou archeologii se specializací na průzkum a hodnocení vraků druhé světové války v Austrálii a Tichomoří.

Matt je mezinárodním členem a držitelem ocenění EC50 Explorers Club, bývalým viceprezidentem Australasian Institute for Maritime Archeology (AIMA) a zástupcem Nového Zélandu v Mezinárodním výboru pro podvodní kulturní dědictví ICOMOS (ICUCH). Byl také odborným moderátorem televizního seriálu Pobřeží: Nový Zéland, který je vedlejším produktem britského seriálu Coast produkovaném BBC, a je odborníkem na témata pro Organizaci spojených národů, Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). ), Sekretariát Pacifického regionálního programu pro životní prostředí (SPREP) a vláda Austrálie.

Matt, který kombinuje vědecké, komerční a technické potápění již více než deset let, nyní slouží jako ředitel výzkumu pro Nadaci hlavních projektů, která se snaží chránit mořské ekosystémy, kultury a živobytí ohrožené znečištěním vraků lodí z druhé světové války v Modrém Pacifiku.

Mattova přednáška na GO Diving Show ANZ bude:

Vraky duchů v Modrém Pacifiku

