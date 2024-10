Zázrak mořských želv

JOHN CHRISTOPHER FINE oslavuje plazy přátelské k potápěčům, kteří se navzdory všem předpokladům stále vracejí do svých domovů v Palm Beach na Floridě. Pořídil fotky

Bylo to jako vrátit ručičky času zpět. Dokázal jsem si představit Norine Rouseovou se svým žlutým neoprenem, malým tankem a zářivým úsměvem, jak plave k Robertovi. Norine pojmenovala mořské želvy. Robert, velký muž, se vždy vracel k útesům u Palm Beach na Floridě, sezónu za sezónou po dobu 20 let.

Norine s ním plavala, naměřila mu krunýř 115cm. Díra uprostřed jeho ulity ho jasně identifikovala, výsledek dávného setkání s lodním šroubem. Robert přiletěl v prosinci, kamaráde, pak odjel, aby se vrátil do svých vzdálených karibských sídel – obvykle do konce února, podle Noriných náročných záznamů.

Po dokončení výcviku instruktora potápění na Bahamách si Norine otevřela malou kancelář na pláži Riviera, kde kotvila svůj potápěčský člun.

Hawksbill odpočívá pod římsou u Teardrop Reef. Po dlouhém plavání na Palm Beach odpočívají želvy mimo proud Golfského proudu. Jejich rytmus dýchání se mění a mohou zůstat ponořeni po dlouhou dobu

Norine Rouseová byla otevřená podnikání a brala potápěče zkoumající útesy u Palm Beach. Vycvičila Dottie Campbellovou, bývalou místní starostku, a staly se z nich rychlé kamarádky. S Dottieho investicí byl v roce 1977 otevřen potápěčský klub Norine Rouse v Palm Beaches.

Byl to venkovský klub pro potápěče s hlubokou cvičnou nádrží a vybavením bazénu, což znamenalo, že potápěči v mokrých plavkách mohli sedět kdekoli v prostorné kanceláři a salonku. Norine bydlela v bytě v patře, s výhledem na Intracoastal Waterway, kde kotvila její nová nejmodernější potápěčská loď.

Želví dáma

Norine zemřela v roce 2005. Poté, co utrpěla paralyzující případ ohybů, se zotavila a pokračovala v potápění, ale v roce 1995 byla nucena odejít do důchodu. Během mnoha let poskytování skvělé pohostinnosti a výcviku potápěčům z celého světa byly želvy Norine oblíbení.

Vysloužila si přezdívku „Želví dáma“, nejprve na posměch od oštěpařů, které odmítla pustit na svůj potápěčský člun a proti kterým kázala, a pak zjemnila výrazem hluboké úcty, když se její Scuba Club stal klenotem potápěčského světa.

Zesnulá Norine Rouseová nedovolila lovit ze své potápěčské lodi. Každý potápěč, který odevzdal oštěpař, mohl získat výlet zdarma. Ohnula zbraně a použila je na sochu v klubu Scuba

Tento velkolepý pozemek byl po 38 letech podnikání prodán a stržen, aby uvolnil cestu k rozvoji. Ale nyní jsou želvy zpět – a stejně tak i Scuba Club.

Esence klubu byla prodána Shaun Gallant, který provozuje Kyalami taky z Riviera Beach Marina, stejně jako další potápěčský člun z Jupiteru a obchod u Northlake Boulevard.

Stejná vlídnost, přívětivý duch a pravidlo zákazu lovu kopím – s výjimkou oštěpů na pruty k lovu invazivních perutýnů a povoleného lovu humrů v sezóně – pokračuje.

Potápění pryč Kyalami taky v období páření želv mi připomnělo ty úžasné ponory s Norine před tak dlouhou dobou. Želvy obvykle nedělají z vod Golfského proudu u Palm Beach trvalý domov.

Loggerheadi jsou masožraví. Jedí medúzy, měkkýše a dokonce i ryby, pokud je mohou chytit. Některé druhy jedí pouze želví trávu a houby.

Jednu nešťastnou želvu zachytil rybář na molu Juno, přivezl ji do záchranného centra, kde byl háček odstraněn a později vypuštěn zpět do oceánu.

Připraven k páření

A tady jsou, každý rok mimo Palm Beach, připraveni se pářit. Potom se samice v noci naloží na břeh, aby nakladly vajíčka, vrátily se na útesy Atlantského oceánu, obvykle se znovu spářily, nakladly další snůšku stovky vajec a šly domů až do příští sezóny.

Jak se dostanou na toto místo, plavou stovky, tisíce mil od svých karibských domovů, aby dorazili na útesy u pláží, kde se vylíhli? Vědci se domnívali, že to musí souviset s Měsícem, Sluncem a rotací Země.

Pamatuji si, jak jsem na pláži našel vylíhlou mrtvou želvu. Nedostalo se z vejce na příboj, zachytilo ho jasné denní slunce a bylo vysušeno. Pouze jedno z tisíce vylíhnutých mláďat se dožije dospělosti. Zvedl jsem ho, vložil do hrnku s vodou a pomocí magnetu s ním točil. Magnetické krystaly v želvích mozcích otiskují mapu, která jim umožňuje navigovat zpět k jejich původu.

Želví samice se snaží na břehu vyhrabat svá hnízda na místních plážích. Světla na břehu je matou a často se otáčejí a míří zpět k oceánu. Bermy a plážová eroze způsobují, že kladou vajíčka pod hranici přílivu, takže je smývají vlny oceánu. Monitory označují želví hnízda, aby je chránili

Stejně jako u ostatních plazů závisí určení pohlaví želvy na teplotě v hnízdě. Existuje relativně malá rezerva: říkáme cool frajeři a sexy holky.

Tmavý písek zvyšuje teplotu. Poznáte to podle chůze naboso po asfaltu ve srovnání s bílým betonem. Projekty na obnovu pláží sypou na pláže tmavý, hluboko vybagrovaný oceánský písek. Horko, líhnou se samice. Teplotní změny vytvářejí teplejší klima, což znamená více samic. Je to nerovnováha, která vyvádí budoucí populace z rovnováhy přírody.

Mike Healy, instruktor potápění z Kyalami, nás vzal dolů na útes, kterému říkají Teardrop, jižně od hotelu Breakers. Viděli jsme spoustu samic, jedna z nich prostě uvízla za houbou koše mimo proud a odpočívala po dlouhém plavání.

Mike se držel zpátky, když jeho potápěči fotografovali pod vodou a obdivovali zestárlou želvu.

Instruktor potápěčského klubu Kyalami Scuba Club Mike Healy s loggerheadem u Breaker's Reef, asi míli od pobřeží v Palm Beach

Norine měla speciální povolení ke koupání s mořskými želvami. Zaznamenávala data a prováděla pozorování při každém ponoru. Zaznamenala chování, po kterém vědci toužili. Vědci se v té době potápěli jen zřídka a ještě vzácněji pozorovali chování svých subjektů ve volné přírodě, rozhodně ne tak často jako Norine, která se potápěla každý den.

Barnacle peeling

Na útesu Teardrop Reef bylo spatřeno několik dalších žen. Při druhém ponoru u Breakers Reef čtyři, pokud zůstali zvídaví a doplavali k potápěčům.

Občas Norine dokonce předala svůj regulátor Robertovi, plazu dýchajícímu vzduch, aby nemusel zkracovat jejich společný ponor plaváním na hladinu. Robert znal Norine a připlaval k ní, aby si nechal vydrhnout z jeho ulity vilíny pomocí podložky, kterou vždy nosila.

V nejhorších dobách znečištění, kdy vodohospodáři během přívalových dešťů otevírali vrata kanálů, aby zabránili záplavám na západě, se do oceánu dostaly vrstvy bahna. Norine hlásila, že viděla želvy, jak se ponoří do bahna, aby zbavili vilejšů kyslík a zabili je. Bylo to velmi neobvyklé inteligentní chování, podobné tomu, že opice používá nástroj.

Želvy se musí dostat na hladinu, aby se nadechly, a často je zasahují lodě. Tato mrtvá želva byla nedávno zabita lodním šroubem, který prořízl její krunýř

Mořské želvy jsou v krizi. Navzdory ochraně jako ohrožený druh v USA jsou stále loveni pro potravu a mnoho z nich je zabito při nehodách. Někteří umírají utrpením, po požití plastového odpadu si je spletli s medúzami.

Statistiky populace mořských želv jsou skličující. Odhady uvádějí Kemp's Ridleys na 3,000 91,000, loggerheads na 30,000 133,000, jestřábníky na 558,000 7,000, kožené na 245,000 XNUMX, olivovníky na XNUMX XNUMX, flatbacky z Austrálie na XNUMX XNUMX a greeny na XNUMX XNUMX.

Palm Beach je domovem hlaváčů, jestřábníků, zelených, koženkových a vzácně i Kempova Ridleyho, který tudy právě projíždí na cestách na sever podél pobřeží. Tam nehnízdí.

Starší 18m hloubka na Teardrop Reef. Želvy mohou žít dlouhý život, některé až 90 let, pokud se nestanou kořistí sítí, plastových úlomků nebo nehod s loděmi, když se vynoří, aby se nadechly.

Želvy jsou živé a mají se dobře Palmové pláže. Stejně tak Klub potápění. Nové generace potápěčských instruktorů, modelující etiku nového majitele, pojišťují ochranu útesových tvorů a také otevírají okna pro ty, kteří chtějí vidět přírodní jev, který je dosud prozkoumán, i když dosud málo pochopen. Želvy jsou zpět.

