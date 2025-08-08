Šílený svět podvodní filmové produkce s Tomem Parkem

Tom Park je uznávaný podvodní kameraman a režisér z Austrálie s více než desetiletou praxí v podvodním filmovém průmyslu a na hlavním pódiu bude hovořit o „šíleném světě podvodní filmové produkce“. GO Diving Show ANZ v září.
Tom pracoval na řadě projektů, od celovečerních dokumentů až po filmy o přírodě pro klienty, včetně BBC, Netflixu, Amazon Prime Video a Davida Attenborougha, a jeho práce byla oceněna na filmových festivalech po celém světě, včetně prestižního festivalu Wildscreen.
Tom je známý svými technickými znalostmi v práci s podvodními kamerami a vybavením, stejně jako svou kreativní vizí při zachycování krásy a jedinečnosti podmořského světa. Většinu své kariéry strávil natáčením Velkého bariérového útesu a východního pobřeží Austrálie a je vášnivým ochráncem oceánů a využívá své umění ke zvyšování povědomí o důležitosti ochrany mořských ekosystémů.
Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.
Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.
V okolí pódií a atrakcí se bude nacházet široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a cestovních kanceláří až po resorty, ubytování na palubě, školicí agentury, maloobchodníky, výrobce a organizace na ochranu přírody.
Pořiďte si vstupenky hned teď!
Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji a můžete využít Nabídku pro ranní ptáčata 2 za cenu 1 do 9. září