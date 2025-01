Starověké divy na Maltě a Gozu

Profesor Timmy Gambin je docentem námořní archeologie na katedře klasiky a archeologie Maltské univerzity a již mnoho let stojí v čele expedic do neobjevených vraků a starověkých míst – vezme vás na výlet za scény některých nejnovějších výzkumů na hlavní scéně v GO potápěčská show v měsíci březnu.

Prof Gambin vystudoval historii na této univerzitě a poté získal magisterský titul v námořní archeologii a historii na univerzitě v Bristolu, kde také získal doktorát z námořní archeologie. Podílel se na mnoha společných výzkumných projektech a také spoluřídil četné podmořské průzkumy v různých částech Středozemního moře.

Virtuální muzeum

Timmy je iniciátorem a ředitelem The Virtual Museum – Underwater Malta. Podmořské kulturní památky jsou v nedohlednu a častěji v mysli. Důvod této situace je jednoduchý – fyzická bariéra, kterou vytváří samotné moře. K dnešnímu dni mohou tyto historické časové kapsle navštívit pouze potápěči nebo lidé v ponorkách. Stále existují omezení způsobená hloubkou, odlehlostí a legislativou.

Ve skutečnosti jedním z hlavních principů Úmluvy UNESCO o ochraně podvodního kulturního dědictví je, že „státní strany budou podporovat veřejné povědomí o hodnotě a významu podvodního kulturního dědictví“, což je zásada, kterou The Virtual Museum plně podporuje – Podvodní Malta. Tato online platforma přináší podvodní kulturní dědictví na povrch a do domácností široké veřejnosti.

Pomocí 3D, virtuální reality a dalších médií je cílem této webové stránky poskytnout přístup k jedinečnému podmořskému kulturnímu dědictví Malty a sdílet ho se všemi členy veřejnosti.

Fénický projekt ztroskotání lodi

V roce 2007, během průzkumu dálkového průzkumu na moři zaměřeného na mapování maltského podvodního kulturního dědictví, byla v sonarových datech zaznamenána malá anomálie.

Od té doby Maltská univerzita ve spolupráci s řadou mezinárodních partnerů studuje to, co se ukázalo být jedním z nejzajímavějších nedávných podvodních archeologických objevů.

Fénický vrak, který se nachází v hloubce 110 m od zálivu Xlendi na Gozu, sestává z neporušeného a dobře zachovalého smíšeného nákladu datovaného do 7. století před naším letopočtem. Smíšený obsah kamenných a keramických předmětů vrhá světlo na ekonomickou historii a obchodní sítě centrálního Středomoří během archaického období.

Kromě archeologických přínosů – včetně studia dosud neznámých keramických typologií a široké škály vědeckých testů ve fázích po vykopávkách – tato lokalita představuje další výzvy a příležitosti, pokud jde o metodiky a přístup, jakož i komunikaci takových místo.

Více se můžete dozvědět o projektu Phoenician Shipwreck Project zdea Virtuální muzeum zde.

Starověké divy na Maltě a Gozo 2

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotřebitelská potápěčská a cestovatelská show ve Spojeném království – se vrací do NAEC Stoneleigh 1.–2. března 2025

Stejně jako hlavní scénu – tentokrát v čele s televizní hvězdou, autorem a dobrodruhem Stevem Backshallem, který se po několika letech vítá na GO Diving Show, spolu s NEEMO Aquanautem vycvičeným NASA a vedoucím vědeckého výzkumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televizní moderátor, autor a věčný oblíbenec Monty Halls a dynamické duo průzkumníků Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, kteří budou mluvit o jejich nedávné expedici Buteng v Indonésii

Spolu s etapami je k dispozici řada interaktivních prvků – stále populárnější jeskyně, obří bazén pro potápění, pohlcující potápěčský vrak s technologií virtuální reality, workshopy se zadrženým dechem a nácviky a – novinka pro rok 2025 – vaše šance vyzkoušet si mapování vraků s Nautical Archeology Society a jejich „ztroskotání“ – to vše roztroušeno mezi stále se rozrůstající řadou stánků od turistických tabulí, výrobců, výcvik agentury, resorty, liveaboardy, potápěčská centra, maloobchodníci a mnoho dalšího.

V letošním roce také dochází k Soutěž NoTanx Zero2Hero v centru pozornosti. Tato soutěž, zaměřená na začínající freedivery, podstoupí prvních 12 kandidátů výcvik s Marcusem Greatwoodem a týmem NoTanx v Londýně koncem února. Poté bude pět vybraných finalistů soutěžit na GO Diving Show během březnového víkendu, včetně statického apnoe v bazénu, aby našli celkového vítěze, který získá týdenní výlet do Marsa Shagra Eco-Village, s dvorem Oonasdivers. Klikněte zde zaregistrovat se a získat tak šanci soutěžit.

