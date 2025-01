Egejské moře se vzdává svých tajemství

Marinos Giourgas je aktivní instruktor technického a rebreatherového potápění PADI, TDI a IANTD sídlící na jižním pobřeží Atén v Řecku a ambasador značky pro Otter Drysuits a bude zdobit Tech Stage na GO potápěčská show v měsíci březnu.

Marinos začal svou potápěčskou kariéru na počátku 1990. let a od té doby jeho nadšení pro spojení s přírodou a jeho vášeň pro dobrodružství a vraky z první a druhé světové války mu umožnily zúčastnit se několika expedic v řeckých mořích, aby objevil a prozkoumal. podvodní relikvie minulosti.

Ostrov Malta, kde získal technický výcvik a pracoval jako technický instruktor, se stal jeho druhým domovem. Pro svou potápěčskou vášeň cestoval po různých částech světa (Indonésie, Havaj, Mikronésie, Thajsko, Egypt, Kypr atd.) a pracoval v řadě potápěčských center v Řecku, kde oceňoval krásu a historickou hodnotu vraků. ležící na dně Egejského moře.

Je zakladatelem Aegeantec, týmu vášnivých potápěčů nabízejících technický, trimixový a CCR výcvik potápěčů s možností bezpečné návštěvy hlubokých vraků. Marinos spravuje sekci technického potápění v jednom z největších potápěčských center v oblasti a poskytuje školení a průvodce technikům na nedotčené potápěčské lokality, které jen málokdo – pokud vůbec někdo – kdy uvidí. Jeho základna se nachází v pobřežní oblasti Atén a poskytuje vysoce standardní vybavení pro hloubkové potápění, stanici na míchání plynů, která nabízí vzduchové, nitroxové a trimixové plynové náplně, a nachází se v blízkosti různých vraků lodí a velkolepých útesů.

Neznámá válečná relikvie v Egejském moři

Marinosova přednáška na Tech Stage bude o prvním ponoru k neznámé a vzácné relikvii Kriesgmarine, která odpočívá hluboko v Egejském moři po nechvalně známé bitvě u Lerosu v roce 1943. Prezentace bude rozdělena do dvou částí – příběh potápěči a jejich úsilí o pozitivní identifikaci plavidla a historie jeho potopení.

Egejské moře se vzdává svých tajemství 2

