Přehlédnou potápěči nějaký trik s našimi maličkými ručními signály?

„Nad vodou jsem jako neslyšící vždy vnímán jako ten, kdo ‚nedokáže komunikovat‘ s ostatními,“ říká topmodel, herec a nyní i potápěč Nyle DiMarco. Pod vodou je to ale naopak – jak vysvětluje Stevovi Weinmanovi, znalost skutečného znakového jazyka by mohla být přínosem pro všechny potápěče.

„Bylo trochu zvláštní snažit se odnaučit americký znakový jazyk (ASL), abych se naučil znaky pro potápění,“ říká Nyle diMarco. „Připadalo mi to skoro jako omezení – vědomí, že s ASL dokážu pod vodou vést stejně plnohodnotnou konverzaci.“

„Některé standardní potápěčské značky, ačkoli jsou nesmírně nezbytné, nejsou zcela intuitivní a mohly by být chybně interpretovány jako něco jiného.“

Nyle diMarco

„Vzrušující na tom ale je, že Thomas Koch, se kterým jsem kurz absolvoval, nyní rozšiřuje celý podvodní jazyk. Proč se spoléhat na náhodná gesta, když už máme plnohodnotný vizuální jazyk, který funguje – znakovou řeč!“

„Pokud bychom standardizovali ruční signály při potápění pomocí znakového jazyka, potápěči by nejen lépe komunikovali pod vodou, ale také by se mohli spojit s neslyšícími ve vnitrozemí!“

Nyle DiMarco se označuje za součást komunity neslyšících s velkým N a ztotožňuje se s kulturou neslyšících zakořeněnou v jeho rodném jazyce, kterým je americký znakový jazyk.

Šestatřicetiletý herec, model a aktivista se v USA dostal do povědomí veřejnosti v roce 36 vítězstvím v televizní reality show. Americký další špičkový model.

V té době se asi rok věnoval modelingu na volné noze, ale stal se teprve druhým mužským vítězem a prvním neslyšícím vítězem v 22 sezónách soutěže. Jeho vítězství vedlo k uzavření smlouvy na plný úvazek s newyorskou modelingovou agenturou.

Následující rok s profesionálním partnerem vyhráli televizní soutěž Dancing With The Stars, čímž se stal teprve druhým neslyšícím člověkem, který vyhrál dlouhodobý ekvivalent britského Přísně přijďte tančit.

Modelování, tanec, potápění…

Potápění je novějším přírůstkem do Nyleovy řady úspěchů. Jeho zájem vzbudila dlouholetá známost s ředitelem kurzů PADI Thomasem Kochem, který je také neslyšící. „Thomase znám od dětství,“ říká. „Už 15 let jsem chtěl absolvovat kurzy s ním, ale nikdy jsem si na to nemohl najít čas.“

Nyle trénuje v bazénu s Thomasem Kochem (Rosie Moore)

Když se podíváme na jeho životopis, není to až tak překvapivé, ale když si Nyle našel čas na certifikaci, opravdu do toho šel. V oblasti Islamorady na Floridských ostrovech absolvoval čtyři kurzy s Aqua Hands, potápěčským centrem PADI, které vlastní Thomas a které je popisováno jako jediná potápěčská společnost na světě vlastněná neslyšícími.

Po kurzu Open Water Diver v rychlém sledu následovaly kurzy Advanced Open Water Diver, Enriched Air a AWARE Coral Reef Conservation.

„Kurzy PADI mi daly základní dovednosti a znalosti pro sebevědomou navigaci v podvodním světě a Thomasův ASL z tohoto zážitku udělal skutečně výjimečný zážitek,“ říká Nyle. Jeho pohled na výuku potápění navíc nabízí nečekané poznatky.

„Podvodní svět je skutečně světem neslyšících,“ říká. „Všechno se obrátí. Nad vodou jsem jako neslyšící vždy vnímán jako ten, kdo ‚nedokáže komunikovat‘ s ostatními. Ale pod vodou? Všechno se mění.“

Nyle a Thomas na lodi (Rosie Moore)

„Během tréninku v moři jsem si všiml něčeho legračního – instruktoři pro sluchové potápěče nedokázali pod vodou úplně učit ostatní slyšící potápěče. Začali ponor, zkoušeli gestikulovat/napodobovat pokyny, ale málokdy to fungovalo.“

„Během několika minut se jejich studenti tvářili zmateně a všichni se vynořili zpět na hladinu, aby si instruktor mohl promluvit.“

„Pak se znovu potápěli – a pak se všechno opakovalo. Sledoval jsem je, jak se vracejí nahoru a dolů jako výtah. Jejich učení a praktické zkušenosti jsou zkráceny.“

„Mezitím Thomas, jediný ředitel kurzu PADI pro neslyšící na světě, a já? Celou dobu jsme byli pod vodou. Žádné vynoření. Žádné přerušení. Dokázal mi vysvětlit techniky, opravit mou formu a provést mě každým cvičením, to vše v americkém znakovém jazyce, v reálném čase, v hloubce několika metrů.“

„Bylo to bezproblémové a upřímně řečeno, pod vodou to bylo jako na našem hřišti!“

Jaký je signál pro žraloka zdravotního? (Rosie Moore)

Plány na večeři a bělení korálů

A nebyl to jediný zvrat, s nímž se Nyle pod vodou setkal. „Další vtipná situace: Často jsem to já, kdo se při komunikaci se slyšícími lidmi spoléhá na pero a papír. Ale pod vodou jsou to najednou slyšící lidé, kteří si pomalu čmárají do nepromokavých bloků, zatímco já a Thomas si jen tak odpočíváme ve znakové řeči.“

„Bez námahy ukazoval na útesové tvory, vysvětloval nám, co vidíme, a ano, dokonce jsme si naplánovali večeři pod vodou.“

Jeden okamžik Nyleovi opravdu utkvěl v paměti, když s instruktorem prozkoumávali korálové útesy. „Thomas ukázal několik úseků vybledlých, bílých korálů obklopených úrodnými útesy. V americkém znakovém jazyce to hned vysvětlil: ‚Ten korál je mrtvý, což je přímý důsledek rostoucí teploty oceánu. Globální oteplování je skutečné a je viditelné i pod vodou.‘“

„Pak jsem se ho pod vodou mohl zeptat na další otázky. A nemohl jsem přestat myslet na ostatní slyšící potápěče s instruktorem pro sluch. K tomuto rozhovoru by nedošlo.“

„Potápěči, kteří by slyšeli, by museli počkat, až se vynoří, možná o 15, 30 minut později, než se zeptají: ‚Hej, co to bylo za bílou věc, co jsme viděli?‘ Za předpokladu, že si to vůbec pamatovali. Ale protože jsme s Thomasem uměli komunikovat pod vodou, naučil jsem se to v tu chvíli. A utkvělo mi to v paměti.“

Neslyšící utopie

Nyle diMarco se narodil v Queensu ve státě New York do rodiny, kde nejen on, ale i jeho rodiče a dva bratři byli vrozeně neslyšící. Když se jeho rodiče rozešli, jeho matka Donna se s dětmi přestěhovala do Marylandu.

Tam Nyle navštěvoval Marylandskou školu pro neslyšící a poté získal titul z matematiky na specializované Gallaudetově univerzitě ve Washingtonu.

V roce 2013, v roce, kdy promoval, se objevil ve filmu v ASL s názvem In The Cana během následujících několika let se prosadil v televizi, kde hrál hlavní roli v seriálu Vyměněn při narození a účinkování v komediálním seriálu, Problémoví lidé.

Modelový student

Vždy jasně dával najevo, že se nepovažuje za postiženého hluchotou, ale naopak za výhodu vnímá schopnost komunikovat bez mluvení – například v modelingu.

Věnoval se šíření povědomí o kultuře neslyšících a v roce 2016 založil Nadaci Nyle DiMarco, charitativní organizaci, která poskytuje přístup ke zdrojům neslyšícím dětem a jejich rodinám.

O čtyři roky později založil vlastní produkční společnost Clerc Studio, která dala vzniknout Neslyšící U, reality show Netflixu odehrávající se v Gallaudetu; krátký dokumentární film nominovaný na Oscara s názvem Audible a letos, Neslyšící prezident teď!, dokumentární film, který spolurežíroval a produkoval, o studentských protestech, které v roce 1988 vypukly v Gallaudetu, když byl zvolen kandidát pro slyšící, který překonal soupeře z řad neslyšících. Svůj příběh také podělil v autobiografii, Hluchá utopie.

Galapágy v jeho dohledu

To, že se Nyle dokázal tak snadno domluvit se svým instruktorem potápění i pod vodou, pomohlo mu snadno zvládnout úvodní kurzy potápění, ale nyní potřebuje získat solidní podvodní zkušenosti, aby si z vysněného začátku užil maximum.

„Zbývá už jen 50 ponorů, abych se mohl potápět na Galapágách,“ říká a tuto destinaci uvádí jako první na svém seznamu přání, následované Lofotami v Norsku – setkání s velkými zvířaty jsou zjevně v jeho hledáčku. „Hodně cestuji po celém světě, takže si myslím, že se můžu vytratit na jeden nebo dva ponory!“

Jedinou nevýhodou, kterou jako potápěč vidí, je, že jen málokdo v současnosti ovládá znakovou řeč: „Rozhodli se znát jen omezené množství potápěčských signálů rukama, které nejsou znakem ASL! Já s nimi dole nejsem schopen komunikovat.“

„Přesně o to se Thomas snaží: překlenout propast mezi dvěma světy. Oceán je stále jedním z nejméně prozkoumaných míst na Zemi a upřímně řečeno, stejně tak i potenciál ručních signálů.“

Přesvědčit neslyšící, aby se začali potápět, by nemělo představovat problém; Nyle se domnívá, že výzvou je „spíše povzbudit slyšící potápěče, aby se nejen zapojili do potápění s přístrojem, ale aby absolvovali kurzy pod vedením instruktora pro neslyšící. Nikdo neví lépe, jak chytře používat gesta pod vodou.“

Snadná výměna názorů na zastávce

„Sledoval jsem, jak Thomas Koch bez problémů komunikuje se slyšícími potápěči pod vodou, používal jasná a intuitivní gesta, která okamžitě dávala smysl. Myslím, že slyšícím studentům by to s neslyšícími šlo lépe!“

Ještě jedna poslední poznámka: Zeptal jsem se Nyla, jestli ho překvapilo, že potápěči často označují podvodní svět za hlučné místo. „To je pro mě novinka.“ teď – „Neměl jsem tušení!“ odpovídá. „Teď se musím pustit do té králičí nory…“

Vodní ruce bylo založeno v roce 2010 Thomasem Kochem, který se od té doby stal ambasadorem PADI. Potápěčské centrum PADI v Clearwateru na Floridě se stará o neslyšící a nedoslýchavé osoby a uvádí, že všechny své potápěčské kurzy a výlety pořádá s použitím amerického znakového jazyka (ASL), aby byla zajištěna přístupnost pro slyšící i neslyšící osoby.

