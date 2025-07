Nejstarší známý vrak lodi v Jižní Austrálii

at 10: 00 am

James Hunter je úřadujícím manažerem oddělení námořní archeologie v Australském národním námořním muzeu (ANMM) a bude na pódiu ANZ / Inspiration Stage. GO potápěčská show v září v Sydney, kde bude hovořit o objevu, dokumentaci a interpretaci nejstaršího známého vraku lodi v Jižní Austrálii.

James získal doktorát z námořní archeologie na Flinders University a magisterský titul z historie a historické archeologie na University of West Florida. Historické a námořní archeologii se věnuje již tři desetiletí a podílel se na výzkumu několika mezinárodně významných míst vraků lodí ve Spojených státech, včetně ponorky z americké občanské války. HL Hunley a vrak lodi Emanuel Point, španělská galeona ztroskotaná v zálivu Pensacola na Floridě v roce 1559.

V roce 2015 začal pracovat v ANMM a podílel se na několika projektech námořní archeologie, včetně průzkumů vraků první australské ponorky. AE1 na Papui-Nové Guineji lehký křižník HMAS z druhé světové války Perth (I) v Indonésii a hledání a identifikace místa vraku HMB Jamese Cooka Endeavour ve Spojených státech.

Nedávno kurátoroval výstavu o místě vraku lodi anglických imigrantů z počátku 19. století. Jižní Australan a vedl tým, který objevil vrak nizozemské obchodní lodi z poloviny 19. století Král Willem de Tweede.

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji