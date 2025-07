Sheree Marris přináší chobotnici na hlavní pódium

Mořská bioložka, oceňovaná autorka a dokumentární filmařka Sheree Marrisová vystoupí na hlavním pódiu v září. GO Diving Show ANZ v Sydney a bude hovořit o podivných, pobuřujících a netradičních životech... chobotnice.

Kdyby se Sheree snažila, vyměnila by plíce za žábry a nohy za třpytivý ocas mořské panny – ale protože evoluce měla jiné plány, tráví své dny foukáním bublin a děláním rozruchu v oblasti ochrany moří. Je známá tvorbou odvážných a inovativních projektů, které překlenují propast mezi vědou a veřejností – představte si mezinárodní výstavy, filmy IMAX a kampaně, které přitahují pozornost médií.

Mezi její publikace patří KamaSEAtra – Tajemství sexu v moři, drzý ponor do podvodního světa rozmnožování, a její nejnovější kniha Octopuses: Podvodní zázraky. Sheree má talent proměňovat složitou vědu v poutavé příběhy a je také pravidelnou mediální komentátorkou, externí studentkou na James Cook University a byla oceněna řadou cen Mladý Australan roku, Centenary Medal a Committee for Melbourne Achiever Award. Očekávejte vášeň, cílevědomost a špetku drzosti.

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji a můžete využít Nabídka pro ranní ptáčata 2 za cenu 1 do 9. září – vy a váš kamarád/kamarád/partner/manželka nás můžete navštívit pouze $12a děti do 16 let mají vstup zdarma, takže je to ideální rodinný výlet. Na místě je dostatek parkovacích míst a místo konání je snadno dostupné díky široké nabídce dopravy,