Ochrana žraloků s Taylor Ladd-Hudson

Ochranářka žraloků a ekologka Taylor Ladd-Hudsonová vystoupí na hlavním pódiu v Sydney's... GO Diving Show ANZ v září diskutovali o významu žraloků, jejich hrozbách a o tom, jak s nimi koexistovat.

Taylor, šestnáctiletá dívka ze Sunshine Coast, je freediverka, šnorchlující, potápěčka s přístrojem, členka hlídky Noosa Surf Life-saving Club a místní surfařka. Téměř veškerý svůj volný čas tráví v oceánu a pracuje s organizacemi jako Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, různými místními skupinami na záchranu divoké zvěře a v současné době spolupracuje s australskou ikonou Valerie Taylor na vytváření chráněných mořských oblastí podél východního pobřeží.

Poté, co se dozvěděla o hrozbách, kterým žraloci čelí, se s vášní pustila do jejich ochrany a podpory soužití mezi lidmi a mořskými živočichy. Pravidelně přednáší ve školách a konzultuje s místními zastupitelstvy a státními ministry a nabízí alternativy k programům kontroly žraloků v Queenslandu a Novém Jižním Walesu.

Jen v roce 2024 Taylor hovořil s více než 3,000 50 studenty na více než XNUMX školách a pomáhal mladým lidem pochopit zásadní roli, kterou žraloci hrají ve zdravých oceánských ekosystémech.

Prostřednictvím své platformy sociálních médií @taylor_x_ocean oslovila přes 35 milionů lidí, vzdělávala a inspirovala novou generaci k respektu, ochraně a koexistenci se žraloky.

Potápěčská show GO se koná na výstavišti v Sydney od 6. do 7. září.

