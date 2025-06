Potápěčská show se úspěšně vrací do Long Beach

38th Veletrh potápění Scuba Show se o víkendu 31. května a 1. června konal v kalifornském Long Beach a, jak se na největší potápěčskou akci pro spotřebitele v USA sluší a patří, nabídl potápěčům všech úrovní zkušeností nepřeberné množství vystavovatelů, seminářů a interaktivních prvků.

Tisíce dychtivých potápěčů se hrnuly do kongresového centra Long Beach na každoroční Scuba Show – vracející se do svého duchovního domova po loňském krátkém přesunu do Los Angeles – a bylo zde spousta aktivit, které zabavily všechny, od začínajících potápěčů až po ostřílené veterány, po celý víkend.

Se stovkami vystavovatelů, od školicích agentur, cestovních specialistů, turistických sdružení a výrobců šperků až po výrobce vybavení, lodě s ubytováním na lodi, charterové lodě, potápěčská centra, maloobchodníky a resorty – a mnoha, mnoha dalšími – si návštěvníci mohli vybrat, s kým budou mluvit. Scuba Show byla ideálním místem k prozkoumání nového vybavení, získání další certifikace pro potápění, naplánování nadcházejícího potápěčského dobrodružství nebo k účasti na nákupní terapii, to vše ve společnosti stejně smýšlejících nadšenců. Během dvou dnů, od chvíle, kdy se v sobotu ráno otevřely dveře, panoval na veletrhu znatelný ruch a tato přátelská a vřelá atmosféra pokračovala až do skončení veletrhu v neděli odpoledne.

Přehlídka nových produktů byla oblíbená u milovníků vybavení

Tato akce je proslulá řadou cen, o které se o víkendu může soutěžit. Seznam výherních předmětů sahal od pobytů v resortech a potápěčského vybavení až po výlety na lodi a další. Prvních 25 lidí, kteří v sobotu navštívili stánek California Diving News s certifikátem z ranní uvítací show – kterou jako vždy každé ráno pořádá Greg Holt ze Scuba Radio, aby pobavil masy před otevřením dveří akce – si mohlo vyzvednout LED svítilnu TEKNA Splash-Lite.

V sobotu večer se na večírku konala charitativní tombola, jejíž veškerý výtěžek byl věnován na cenné stipendium Zale Parry. Ed Stetson převzal cenu Scuba Service Award za rok 2025 na počest jeho služeb potápěčské komunitě. Stetson trénuje rekreační, výzkumné i komerční potápěče již více než 45 let a je dobře známý jako dobrovolný organizátor několika největších neziskových akcí ve prospěch potápěčů a potápěčského průmyslu, včetně festivalu podvodních filmů Hanse a Lotte Hassových v Santa Barbaře a festivalu podvodních filmů Ernieho Brookse v Santa Barbaře.

Ed Stetson přebírá cenu od Leslie Leaneyové

Tolik seminářů, ze kterých si můžete vybrat

Mnoho účastníků využilo příležitosti zakoupit si permanentku s neomezeným přístupem, která jim umožnila zúčastnit se některých z řady seminářů, které se konaly v místnostech přímo pod hlavní výstavní halou. Celkem se v šesti seminárních místnostech konalo více než 60 přednášek, prezentací a demonstrací.

Ty se pohybovaly od přednášek o kalifornských potápěčských lokalitách a dalších místních tématech až po globální destinace, fotografie tipy a rady, bezpečnost při potápění, rozšíření vašich dovedností a mnoho dalšího.

Dale Sheckler přednáší o kalifornském potápění

Mezi řečníky v roce 2025 patřili Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon a Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M. Ashton, Jeffrey Bozanic a Charlotte Seid.

Interaktivita

Ačkoli se potápěčská show točí kolem stánků vystavovatelů, v hale je také spousta interaktivních prvků, které si návštěvníci mohli užít. Ty sahaly od bazénu pro potápění – který byl otevřený pro všechny od 10 let, aby si potápění vyzkoušel na vlastní kůži – až po impozantní 40 metrů dlouhou „Mořskou řasu“ (kolik mořských druhů jste viděli?), přehlídku nových produktů s nejnovějšími produkty na trhu pro všechny „milovníky vybavení“, imerzivní kino Deco Dome, které návštěvníky zavedlo na prohlídku osmi oblíbených potápěčských destinací, potápěčský vůz a vodní skútry od šerifova úřadu okresu Los Angeles a uměleckou zónu, kde se dospělí i děti mohli seznámit se svou kreativitou s uměleckou ředitelkou California Diving News Doreen Hannovou. Na denním pořádku byla dočasná tetování a obrovské společné umělecké dílo.

Uvnitř imerzivní Deco Dome

Byly tam také Fotografie Stanoviště se všemi možnými rekvizitami pro fotky vhodné pro Instagram, stejně jako oblíbená Shark Cage a Pirate Dive Bar v Deco Zone byly místem, kde se můžete setkat s přáteli, popíjet osvěžující nápoj a odpočinout si, než se znovu „ponoříte“ do výstavní plochy.

Jedno Fotografie Stanice, včetně rekvizit, byla celý víkend rušná

Předávání štafety

Potápěčskou show založili v roce 1987 Kim a Dale Shecklerovi a akci úspěšně provozovali až do roku 2011, kdy ji – a také California Diving News (které spustili v roce 1984) – prodali Markovi a Ginny Youngovým, kteří show rozvinuli do dnešní podoby. Kim a Dale a mnoho jejich přátel a příbuzných se na show dodnes dobrovolně podílejí spolu s přáteli a rodinou Marka a Ginny. Právě tato vřelá a inkluzivní povaha prostupuje potápěčskou show hluboko na všech úrovních a je součástí toho, co lidi nutí vracet se jako účastníci rok co rok.

Příští rok se otěže Scuba Show a California Diving News ujme společnost Rork Media Limited, dynamický tým stojící za globálními časopisy Scuba Diver (Velká Británie, Severní Amerika, Austrálie a Nový Zéland a Německo) a tolik chválenými GO Diving Shows ve Velké Británii a Austrálii. Rork Media, rodinný podnik s malým, vášnivým týmem oddaných potápěčů, se těší, že tuto akci posune na ještě vyšší úroveň, s další interaktivitou a mnoha dalšími výhodami. Uvidíme se v Long Beach v roce 2026!

Fotografie od Liz Marchiondo Imaging