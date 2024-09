Potápění: Nejlákavější, ale nejděsivější extrémní sport?

Ze seznamu 20 „extrémních sportů“ je potápění tím, který by lidé nejraději vyzkoušeli, ale nedělají to – protože se obávají nejen rizik, ale také toho, že se projeví.

To je závěr průzkumu mezi 2,000 XNUMX dospělými ve Spojeném království, který provedla společnost zabývající se cyklistikou a sportovním oblečením Endura, která je součástí Pentland Brands. Nejbližšími konkurenty potápění na seznamu sportů, které lidé chtějí vyzkoušet, ale pociťují zábrany při odběru vzorků, jsou parašutismus, surfování, paragliding a jízda na koni. Hlavní zájem Endury, horská kola, leží dále v seznamu.

In the survey, which might be worthy of note for výcvik agencies, 52% of respondents admitted to being poor at pushing themselves out of their comfort zones.

Každý třetí uvedl, že se bojí začít s novým sportem, protože se nechce ztrapnit, zatímco čtyři z deseti věří, že jsou „příliš staří“ na to, aby byli začátečníky.

Více než třetina (35 %) uvedla, že obavy ze sebepoškozování stojí v cestě zkoušení čehokoli nového a vzrušujícího. To vedlo k tomu, že si čtyři z 10 přáli, aby si zachovali přístup „beze strachu“ svého mladšího já, ale cítili, že jejich sociální úzkost ze zkoušení nových věcí se s přibývajícím věkem zhoršovala.

Přibližně 31 % se domnívá, že je nejjednodušší vyzkoušet nový sport pro osoby mladší 18 let, přičemž 34 % rodičů uvedlo, že jejich děti jsou ochotnější riskovat, než byly ony.

Sociální úzkosti

Ostatní sporty byly uvedeny v sestupném pořadí jako horolezectví, snowboarding, závěsné létání, plachtění, windsurfing, rafting na divoké vodě, jízda na horském kole, bojová umění, motokros, běh na lyžích, skateboard, ice-surfing, lezení po ledu, bouldering a BASE-jumping.

Nedostatek obeznámenosti s tím, o co jde, by mohl vysvětlit umístění některých nižších položek – a proč zde není zastoupena zábava, jako je freediving. A vliv relativních nákladů sportu se ve zjištěních neodráží.

„Důvod, proč zkoušíte něco nového, může být tak skličující, je často zakořeněn ve společenských úzkostech – obavy z toho, že nezapadnete, postrádáte správné vybavení nebo se cítíte příliš staří či nezkušení,“ komentoval senior psycholog NHS Dr Abdi Mohamed.

„Tyto úzkosti mohou vytvářet významné překážky, které jednotlivcům ztěžují udělat první krok k novým zkušenostem. Přijetím pozitivního myšlení lze výrazně snížit pocity nedostatečnosti a pochybností o sobě.

„Překonání strachu z neznámého je kritickým krokem k budování sebevědomí a umožňuje jednotlivcům přijímat nové výzvy s pocitem sounáležitosti. Tato cesta nejen podporuje osobní růst, ale také otevírá dveře k naplňujícímu a aktivnějšímu životnímu stylu.“

Výzkum byl proveden nezávisle pro tkaný od OnePoll.com

