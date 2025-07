Potápění: Průmysl s obratem 20 miliard dolarů

Rozsah příjmů z rekreačního potápění byl poprvé kvantifikován v mezinárodní studii – a autoři tvrdí, že nejvyšší částka přesahující 20 miliard amerických dolarů (přibližně 15 miliard liber) představuje podle nich významnou ekonomickou pobídku pro ochranu moří.

Studie také odhalila, kolik potápění se nyní odehrává v chráněných mořských oblastech (MPA) – a kolik profesionálních potápěčů je rodilých obyvatel zemí, ve kterých pracují.

Potápění každoročně přispívá do globální ekonomiky 8.5 až 20.4 miliardami dolarů, říká mořský biolog Octavio Aburto-Oropeza ze Scrippsova institutu oceánografie na Kalifornské univerzitě v San Diegu, který je spoluautorem studie. Odhaduje se, že tato činnost podporuje až 124,000 170 pracovních míst ve XNUMX zemích.

Nová studie, která údajně poskytuje první komplexní odhad celosvětového ekonomického dopadu potápěčského průmyslu, je součástí... Atlas Aquatica, je Dekáda oceánů OSN projekt vedený Aburto-Oropezou. Doufá, že zjištění pomohou zorganizovat toto odvětví a dát mu tak větší politický hlas pro ochranu přírody.

Autoři tvrdí, že ačkoli je oceánský cestovní ruch již uznáván jako ekonomická síla, specifický přínos potápění nebyl dříve v celosvětovém měřítku zkoumán. Toto opomenutí ztěžuje zastáncům ochrany oceánů uvádět ekonomické přínosy potápění.

„Můžete se plavit nebo surfovat nad mrtvým oceánem, ale potápěči si všimnou, pokud tam nejsou žádné ryby – je to skutečně aktivita, která závisí na zdraví celého systému,“ zdůrazňuje spoluautor studie Fabio Favoretto, koordinátor Atlas Aquatica a postdoktorandský výzkumník na Scripps. „To je pozitivní pro ochranu přírody, protože to z potápěčů dělá spojence.“

Potápění v chráněných mořských oblastech

Zvýšená ochrana oceánů může zvýšit příjmy z potápění tím, že přiláká více potápěčů ochotných platit vyšší ceny za setkání s rozmanitějším a četnějším mořským životem, který umožňují ochranářská opatření, jak ukázal předchozí výzkum. Preference potápěčů pro chráněné mořské oblasti je také podpořena údaji, které ukazují, že přibližně 70 % všech mořských ponorů se odehrává v těchto oblastech.

V roce 2021 Aburto-Oropeza a kolegové publikovali studii, která zjistila, že potápěčská turistika v Mexiku generuje ročně 725 milionů dolarů – téměř tolik, kolik vynakládá celý rybářský průmysl v zemi.

Vědci rozšířili myšlenku o prozkoumání příjmů na globální úrovni a pro novou studii sestavili seznam více než 11,500 170 provozovatelů potápěčských služeb ze XNUMX zemí. Využili přitom data z Google Maps a agentury pro výcvik potápěčů PADI a databázi ověřili s místními odborníky. on-line Průzkum poté shromáždil odpovědi od 425 podniků z 81 zemí.

Andrés Cisneros-Montemayor z Univerzity Simona Frasera v Kanadě vedl ekonomickou analýzu a na základě těchto odpovědí vypočítal, kolik peněz ročně 9–14 milionů rekreačních potápěčů po celém světě vynakládá přímo na potápěčské aktivity, ale i nepřímé výdaje, jako jsou hotely, strava a doprava.

K extrapolaci globálního ekonomického dopadu bylo použito statistické modelování. Ukázalo se, že přímé výdaje na potápěčské aktivity generují ročně 900 milionů až 3.2 miliardy dolarů, přičemž částka 20.4 miliardy dolarů zahrnuje nepřímé výdaje.

Studie také odhalila, že 80 % zaměstnanců v potápěčském průmyslu jsou místní nebo státní obyvatelé a že provozovatelé potápěčských služeb mají hluboké obavy z degradace životního prostředí. Většina z nich hlásila negativní změny na potápěčských lokalitách, které v posledním desetiletí navštívili.

Přirození spojenci

„Na rozdíl od masové turistiky, která může poškozovat místní komunity a mořské prostředí, může být potápěčská turistika, pokud je dobře řízena, ekonomicky životaschopná, sociálně spravedlivá a environmentálně udržitelná,“ říká Anna Schuhbauerová, hlavní autorka studie a vědkyně v oblasti rybolovu na University of British Columbia.

„Potápěči, kteří mají zájem na zdravých ekosystémech a bohatém mořském životě, jsou přirozenými spojenci v úsilí o ochranu přírody.“

Výzkumníci nyní doporučují standardizaci monitorovacích systémů v celém odvětví, formální zahrnutí potápěčů do rozhodování o správě moří a uznání ekoturismu jako ústřední součásti udržitelných ekonomik založených na oceánech neboli „modrých“ ekonomik.

Podporují také snahy provozovatelů potápěčských zařízení o organizaci do družstev s jednotným politickým hlasem prostřednictvím iniciativy Atlas Aquatica, která již podporuje pilotní projekty v Mexiku a Itálii.

Výzkumu se zúčastnili také výzkumníci z James Cook University (Austrálie), Marisol Plascencia de La Cruz of Centro (Mexiko), National Geographic Society, North-West University (Jihoafrická republika), Ørsted (Dánsko), UC Santa Barbara, University of Pretoria (Jihoafrická republika) a University of Washington. studovat, který byl právě publikován v časopise Udržitelnost zpráv o buňkách.

