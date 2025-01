Scuba Diver číslo 93 právě vyšlo!

Klikněte zde pro Scuba Diver vydání 93

Nyní se platí malý měsíční poplatek za čtení nejnovějších digitální Potápěč obchody, ale pro přihlášení k nejnovějšímu máme 30denní bezplatnou zkušební verzi digitální otázka.

Případně si můžete přečíst digitální časopisy z otázka 92 a předchozí zdarma, stačí navštívit stránku webových stránkách .

Nebo jděte do potápěčského obchodu a vyzvedněte si vytisknout kopírovat zdarma.

Přehled zpráv

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level on-line dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

Otázky a odpovědi DAN Europe Medical

Tým Divers Alert Network diskutuje o tématu plaveckého ucha a potápění s oparem.

Maledivy, část druhá

Stuart Philpott pokračuje ve svých výletech po ostrovech kolem Malediv, tentokrát se zastaví na „potápěčském ostrově“ Vilamendhoo.

Otázky a odpovědi s Yanou Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck fotografování, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Vanuatu

Redaktor Scuba Diver Austrálie a Nového Zélandu Adrian Stacey zjišťuje, že ostrov Espiritu Santo nabízí potápěčskému bratrstvu mnohem víc než světově proslulý vrak prezidenta SS Coolidge.

Skotsko

Ross McLaren neúmyslně pořídil fotografii zachycující mořský život v interakci s umělým odpadem a postavilo ho to na cestu, která ho vedla k tomu, že se na prostředí kolem svých podmořských subjektů podíval v jiném světle.

Mistrovská třída Hořčice

Alex Mustard nabízí několik moudrých rad pro ty, kteří chtějí zadat své obrázky

do fotografování soutěže.

Divers Alert Network

Tim Blömeke představuje první ze třídílného seriálu o oxidu uhličitém, který je společným přispěvatelem k mimořádným událostem při potápění.

Indonésie

Osobní setkání s varanem komodským je nepochybně zážitkem, ale není to zdaleka jediná věc, která láká potápěče do této oblasti na jihu střední Indonésie, jak vysvětluje Walt Stearns.

Anglie

Leigh Bishop se vrací k malému a neznámému vraku, který, i když sám o sobě není slavný, zůstává významný v námořní historii.

Co je nového

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ drysuit.

Test Extra

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ potápěčský počítač, which boasts numerous innovative elements.

Komorní deníky

Poslední díl Chamber Diaries z Midlands Diving Chamber.