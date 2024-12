Ryan Chen: Zlehčování potápění s postižením

Ryan Chen se narodil a vyrostl v Los Angeles a vyrostl odhodlána kombinovat své vzdělání s fyzickou aktivitou, ať už jde o zimní sporty nebo bojové umění. Kendo – ten, který používá bambusové meče a ochranné brnění. Černý pás soutěžil na národní úrovni v USA a v Japonsku.

He met his future business partner Kent Yoshimura at University of Kalifornie San Diego when he was 19 in 2009, and they became firm friends. That was also the year Chen sustained a devastating spinal-cord injury in a snowboarding incident, leaving him paralysed from the waist down.

Vystudoval ekonomii a chemii, ale nedokázal opustit svůj navyklý aktivní životní styl a začal se věnovat parasportu. Trénoval závody vozíčkářů a stal se součástí amerického paralympijského týmu, zatímco Yoshimura se stal součástí japonského olympijského týmu v judu.

Poté, v roce 2013, oba přátelé objevili potápění. „Uvědomil jsem si, že mám jen jeden život, a navzdory mému ochrnutí stále existuje obrovský svět k prozkoumání,“ říká. „Vždycky jsem měl smysl pro dobrodružství a potápění mi nabídlo jedinečný způsob, jak cestovat, objevovat a poznávat přírodu v její nejčistší podobě.

"Kent a já jsme získali certifikát společně." Viděl jsem slevu Groupon a Kent byl můj nejlepší přítel, který vždy na všechno řekl ano. Během dvou týdnů jsme byli certifikovaní PADI potápěči!“

Což jde dobře. Certifikace přátel byly získány v dubnu na Venice Beach v LA a certifikace Advanced Diver rychle následovala.

Chen (vpravo) a Yoshimura odpočívají na palubě

This was before PADI had formalised the adaptive diver výcvik it offers today, though what adaptations were available at the time seem to have been more than adequate for Chen’s needs. “I think I was both excited and nervous the first time but, once we were in the water and had done all the výcvik, I felt very comfortable.

„Nejúžasnější pocit na světě je první nádech pod vodou. Máte pocit, že máte superschopnost. Bylo to lepší, než jsem čekal. Také trpím extrémní bolestí nervů z paralýzy a být pod vodou a dýchat je téměř meditativní – když se potápím, cítím se beztíže a bez bolesti.“

Jistota ve vodě

When asked about the most difficult aspects to master, Chen says: “Taking your maska off under water and clearing it. I think after about 10 dives I started to feel confident in the water.” The instructors he describes as having been “super-empathetic. I think in general scuba instructors have to láska co dělají."

Chen se chystá sklouznout do moře

The first open-water dive had been at Catalina Island in southern Kalifornie: “Beautiful kelp forests, and that set us up – between Kent and I we’ve gotten to dive in many places around the world, from New Zealand to Japan to Thailand to the Caribbean.”

Oblíbená místa k dnešnímu dni byly Havaj, Nový Zéland a další cenotes Mexika, zatímco na seznamu jsou Tahiti a Indonésie. Nikde to není zakázáno a kamarádi se v rámci svých častých služebních cest snaží potápět „a vmáčknout se do potápění, kde se dá!“

V průběhu těchto cest se podle Chenova popisu zdálo, že putovali duhovou cestou a nehlásili žádné překážky, s nimiž se v místech potápění setkali, pokud je uplatněno správné plánování dopředu, s úsilím prozkoumat a kontaktovat nejvhodnější potápěčský obchod pro každého. plocha. Vždy se cítili vítáni a nehlásili žádné negativní zkušenosti.

Chen a Yoshimura brzy poté, co se stali potápěči, přišli s produktem typu zeleného čaje s kofeinem s názvem NeuroGum, po kterém následovaly NeuroMints. Cítili, že „wellness“ cukrárna poskytuje zdravý způsob, jak udržet hladinu energie.

Produkty byly crowdfunded, bodované Shark Tank (USA Dračí doupě) a začal přitahovat větší investory. Dnes jsou dostupné v přibližně 12,000 XNUMX obchodech on-line.

Ryan Chen

Chen je finančním ředitelem společnosti Yoshimura CEO a stal se také vášnivým investorem, často do potravinářských produktů. Byl jmenován mezi elitu Forbes Seznam 30 pod 30 v roce 2019.

Potápěčská terapie

Co Chena na přístrojovém potápění překvapilo, je to, jak je terapeutické. „Potápěli jsme se na Novém Zélandu v rámci našeho partnerství PADI a viděli jsme úžasnou divokou zvěř. Tehdy potápěčská mistryně Caroline řekla:Oceán nemá žádné ploty“ a myslel jsem si, že je to opravdu skvělé. Opravdu uvidíte divokou zvěř v jejím skutečném prostředí. Ne v akváriu nebo v zoo, ale v jejich skutečném domově."

Takové zkušenosti podnítily Chenův zájem o životní prostředí. „Můj zájem o ochranu přírody výrazně vzrostl během mé cesty spoluzakladatele společnosti Neuro. Úzká spolupráce s dodavatelskými řetězci mi poskytla první pohled na dopad výroby a odpadu na životní prostředí. Toto pochopení prohloubilo mé povědomí o naléhavé potřebě udržitelnosti.

Chen pod vodou

„Uvědomil jsem si, že se nacházíme v kritickém okamžiku pro lidstvo – ve kterém musíme podniknout rozhodné kroky ke snížení odpadu, ochraně ekosystémů a vytvoření udržitelnější budoucnosti pro každého a všechno na této planetě.“

Tyto obavy vedly k dnešnímu vztahu s charitativní organizací PADI AWARE. „Bylo to absolutně nejlepší partnerství! S myšlenkou funkčních žvýkaček a máty Neuro jsme přišli při potápění v roce 2013. Rychle vpřed k tomuto partnerství a darování na ochranu oceánů bylo splněným snem.“

Odkaz znamená, že 20 % výtěžku z prodeje plechovek Neuro z limitované edice, s oceánskou tématikou a co-brandových PADI Aware Foundation.

Co teď Ryana Chena na potápění nejvíc baví? „Myslím, že být v přítomnosti. Žijeme v uspěchaném světě s tolika rušivými vlivy technologie. Potápění vám umožní soustředit se na přítomnost a ocenit matku přírodu.

Povrchový interval

„Potápění pro mě bylo transformační, emocionálně i společensky, zvláště po mém poranění míchy. Stal se mocným nástrojem pro léčení, který mi umožnil znovu se spojit se smyslem pro dobrodružství a prozkoumat svět novým způsobem.

„Co to dělá ještě výjimečnějším, je podělit se o zkušenost s mým nejlepším přítelem a představit ji ostatním. Pomohl jsem certifikovat mnoho lidí, včetně mé přítelkyně a blízkých přátel, a vytvořit tak nezapomenutelné vzpomínky.

„Zdrojem inspirace bylo také potápění – hrálo klíčovou roli v podnícení myšlenky NeuroGum. Je to víc než jen rekreační aktivita; je to základní kámen mé osobní i profesní cesty.“

Mladý obří

Pro týden adaptivního potápění PADI (níže) výcvik agency’s members and AmbassaDivers have been asked to make the effort to nominate others they would like to see take up diving. “I’m referring the members of the band Young the Giant to get their PADI Scuba Diving certification,” says Chen.

Young The Giant – noví rekruti do potápění?

Jedno Kalifornie alternative rock band are celebrating 20 years in the business and he has been following them since 2011. There is an unusual photograph of him crowdsurfing in his wheelchair as they play at a rock festival.

"Právě jsme propustili naše." speciální edice Neuro tin s nimi, která oslavuje jejich druhé album Ducha nad hmotou [z roku 2013]. Album je o duševním zdraví a překonávání překážek – přesně v tom mi potápění pomohlo.

„Chci, aby na vlastní kůži zažili jasnost a klid, které zažíváte pod vodou, protože vím, že potápění je bude inspirovat stejně, jako mě inspirovala jejich hudba.“

„Potápění nabízí pocit beztíže, který je jedním z nejbližších zážitků k pocitu pobytu ve vesmíru. Když jste pod vodou, vztlak vytvořený vodou podpírá vaše tělo, takže máte pocit, že se bez námahy vznášíte.

„Myslím a doufám, že adaptivní potápění bude stále dostupnější pro více lidí. Doufám, že existuje více grantů, aby se do vody dostalo více lidí.“

