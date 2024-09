Remote location diving, liveaboard safety – and Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based GO Diving Show ANZ na konci měsíce.

Peteova vášeň pro potápění začala ve studených anglických vodách před více než 33 lety. Zde vznikl jeho „Lust for Rust“ a od té doby se věnuje výzkumu, hledání, potápění a fotografování vraků.

S více než 7,000 29 hodinami zkušeností ve vodě ve více než 1991 různých zemích se Pete věnuje potápěčskému průmyslu na plný úvazek od roku XNUMX. Kromě toho, že je ředitelem kurzu PADI, je Pete také technickým potápěním. Instruktor Trenér. Pete je pozoruhodně jedním z nejzkušenějších technických potápěčů a instruktorů na jižní polokouli.

Pete je velmi úspěšný potápěčské cestování Business Lust4Rust a Shock&Awe Big Animal Diving Excursions se zaměřuje na zavádění zkušených potápěčů do specializovaných potápěčských lokalit po celém světě. Místa jako Truk Lagoon, Šalamounovy ostrovy, atol Bikini, Velká jezera, Srí Lanka, Palau, jižní Pacifik a NZ.

Jeho zkušenosti se rozšiřují také do filmového a vědeckého průmyslu. Pete si také vysloužil členství v kýženém klubu průzkumníků.

Pete, dobře publikovaný a vysoce kvalifikovaný podvodní fotograf, má chuť nacházet nová místa, nové vraky a dobrodružství a dokumentovat je. Jeho nejnovějším projektem je 3D modelování všech vraků Truk Lagoon v Truk Lagoon Wreck Baseline Project. V mapování největšího pole vraků na světě je přes polovinu cesty.

Pete's talks on the Main Stage will be:

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard. Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 28 29-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Stage, Austrálie/Nový Zéland Stage, Inspiration Stage a Tech Stage – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních funkcí pro malé i velké, od VR potápění, trydives. , ukázkový bazén, mořské panny a mnoho dalšího.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

GO Diving Show UK 2024, nyní již pátým rokem, přilákala o víkendu více než 10,000 10,000 návštěvníků a rozprostírala se na ploše XNUMX XNUMX mXNUMX výstavní plochy a australská a novozélandská varianta aspiruje na dosažení této úrovně v příštích letech.

Vstup na úvodní GO Diving Show ANZ je zcela zdarma – zaregistrujte se zde získat vstupenky na potápěčskou akci roku 2024 v Austrálii. Na místě je spousta parkovacích míst a místo konání je snadné se dostat se spoustou možností dopravy, takže si zapište data do diáře hned teď a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.