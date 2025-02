Ochrana mořského prostředí pro budoucí generace

Vědec, ochránce přírody a zastánce oceánů Dr. David Jones vystoupí na britské scéně GO potápěčská show v březnu představí tři talentované mladé vědce z University of Portsmouth, aby pohovořili o svém výzkumu a o tom, jak to mění ochranu moří.

Kelsey-Marie Cadd bude hovořit o vytvoření dvou umělých biotopů pro mořského koníka ostnatého a mořského koníka krátkého, které podpoří růst tohoto druhu, stabilizují sediment a podpoří expanzi mořské trávy.

Joe Sargent bude hovořit o degradaci útesů řasy (Laminaria sp.) kolem ostrova Wight, možné příčině poklesu a důvodu expanze dalších druhů makrořas v regionu.

Georgia Sharpe-Harris bude hovořit o přílivových širokolistých lesích, které se nacházejí kolem mnoha ústí řek ve Spojeném království. Tato jedinečná pobřežní stanoviště mají některé zajímavé analogie s tropickými mangrovy a další pochopení tohoto bohatého ekosystému pomůže zajistit jeho ochranu v budoucnu.

Všichni tři budou hovořit o svém výzkumu a dopadu, který může mít na ochranu mořského prostředí pro budoucí generace. Budou také k dispozici po celý víkend spolu s interaktivními displeji a vybavením v zóně mořské biologie Just One Ocean (stánek 1051 v Hall One poblíž Tech Stage a Royal Navy).

Dr Jones byl v průběhu let pravidelným řečníkem na GO Diving Shows a hovořil o mnoha tématech. Nyní věnuje svůj čas zachování oceánů pro budoucí generace prostřednictvím své charitativní organizace Just One Ocean. Charita se zaměřuje na vědu, vzdělávání a komunikaci a v rámci svého poslání podporuje několik inovativních projektů mořského výzkumu.

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotřebitelská potápěčská a cestovatelská show ve Spojeném království – se vrací do NAEC Stoneleigh 1.–2. března 2025, právě včas na zahájení nové sezóny, a slibuje víkend plný interaktivního, vzdělávacího, inspirativního a zábavného obsahu.

Stejně jako hlavní scénu – tentokrát v čele s televizní hvězdou, autorem a dobrodruhem Stevem Backshallem, který se po několika letech vítá na GO Diving Show, spolu s NEEMO Aquanautem vycvičeným NASA a vedoucím vědeckého výzkumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televizní moderátor, autor a stálý oblíbenec Monty Halls, Dr Timmy Gambin, který bude diskutovat o bohatém námořním a válečném dědictví Malty, a dynamické duo průzkumníků Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, kteří budou hovořit o své nedávné expedici Buteng v Indonésii – jsou zde opět vyhrazené stage pro britské potápění, technické potápění, podvodní fotografie a inspirativní příběhy. Andy Torbet bude opět moderovat hlavní scénu a bude také prezentovat výzvy natáčení technického potápění pro televizní pořady.

Spolu s etapami je k dispozici řada interaktivních prvků – stále populárnější jeskyně, obří bazén pro potápění, pohlcující potápění s vrakem s technologií virtuální reality, workshopy se zadrženým dechem a nácviky, zóna mořské biologie a nově pro rok 2025 vaše šance vyzkoušet si mapování vraků s Nautical Archeology Society a jejich věčně roztroušenými turistickými loděmi. desky, výrobci, výcvik agentury, resorty, liveaboardy, potápěčská centra, maloobchodníci a mnoho dalšího.

V letošním roce také dochází k Soutěž NoTanx Zero2Hero v centru pozornosti. Tato soutěž, zaměřená na začínající freedivery, podstoupí prvních 12 kandidátů výcvik s Marcusem Greatwoodem a týmem NoTanx v Londýně koncem února. Poté bude pět vybraných finalistů soutěžit na GO Diving Show během březnového víkendu, včetně statického apnoe v bazénu, aby našli celkového vítěze, který získá týdenní výlet do Marsa Shagra Eco-Village, s dvorem Oonasdivers. Klikněte zde zaregistrovat se a získat tak šanci soutěžit.

