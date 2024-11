Paralympionik zvyšuje povědomí o hrozbách pro korálové útesy

Pro Spojené království je snadné zapomenout na korálové útesy, přesto nový výzkum zadaný značkou SHEBA zjistil, že 75 % dospělých ve Spojeném království má obavy o stav světových korálových útesů, ale téměř polovina (48 %) tvrdí, že ne. nevím mnoho nebo vůbec nic o úloze korálových útesů při podpoře mořského zdraví.

Dalších 72 % uvedlo jako největší vnímanou hrozbu pro korálové útesy změnu klimatu, přičemž téměř pětina (18 %) věří, že není naděje na jejich záchranu, a čtvrtina si není jistá. V novém videu oceánská obhájkyně a paralympijská plavkyně Ellie Simmondsová oživuje programové hnutí Sheba Hope Grows prostřednictvím působivého vyprávění, naléhá a inspiruje Spojené království i mimo něj, aby zvýšilo povědomí a podniklo kroky k zachování a obnovení krásy našich oceánů.



Ellie řekla: "Přestože se světové útesy cítí tak daleko od Spojeného království, dopady změny klimatu ovlivňují celou naši planetu, ať už jde o změny počasí nebo úbytek korálových útesů, musíme udělat více, abychom dali přírodě šanci se těmto změnám přizpůsobit a odolat. změny.”

Ellie Simmonds s jednou z útesových hvězd

S ohrožením světových korálových útesů se zastánce oceánu Simmonds opět spojil se značkou SHEBA, aby ukázal, že pro Velký bariérový útes stále existuje naděje, a program Sheba Hope Grows demonstruje hodnotu, kterou má obnova při obnově poškozených útesů. v nejslavnějším australském útesu.



Velký bariérový útes je jen jedním z míst, kde má program dopad. Spolu se svými partnery nyní existuje 65 restauračních míst ve 12 zemích, což je největší světový program obnovy korálů.



Ellie řekla: „Zachování našich oceánů je něco, pro co jsem byl vždy nadšený, zvláště když voda je již mnoho let velkou součástí mého života. Jsem nadšená, že i letos mohu spojit síly s programem Sheba Hope Grows, abychom všem ukázali nový příběh naděje.

„Je neuvěřitelné vidět sílu útesových hvězd a setkat se s týmem, který stojí za touto malou unikátní strukturou, která má velký dopad.

„Změna nemůže nastat sama, je to o partnerství mezi mnoha organizacemi. To jen ukazuje, jak mocní můžeme být, když máme společný cíl – záchranu našich oceánů. Opatření přijatá k obnově korálových útesů dnes pomáhají zachovat naše oceány pro další generace."

Simmonds se připojil k námořním expertům z týmu Mars Sustainable Solutions u Velkého bariérového útesu a zúčastnil se zblízka obnovy korálů a zjistil, jak tým strávil více než deset let vývojem škálovatelného řešení pomocí systému Mars Assisted Reef Restoration System. To využívá Reef Stars, šestiúhelníkové ocelové konstrukce potažené pískem, které poskytují stabilní základnu pro růst úlomků korálů, které jsou vysazeny na dně oceánu, aby nastartovaly proces obnovy korálových útesů.

Příprava útesové hvězdy k nasazení na pomoc při obnově korálových útesů

Profesor David Smith, vrchní ředitel Mars Sustainable Solutions a hlavní námořní vědec ve společnosti Mars Incorporated, řekl: "Díky programu Sheba Hope Grows byl tým na zemi v Austrálii schopen nainstalovat více než 400 útesových hvězd a vrátit život do těchto oblastí Velkého bariérového útesu.

Simmonds také viděl práci, kterou tým provádí s partnery, jako jsou Citizens of the Reef, kteří používají novou metodiku pro sčítání útesů v regionu Cairns. To jim umožňuje shromažďovat zdravotní údaje o stavu těchto útesů a využívat je jako příležitost k identifikaci útesů, které by mohly potřebovat další pomoc.



Profesor David řekl: „Prostřednictvím partnerství s místními komunitami můžeme i nadále podporovat biologickou rozmanitost a podporovat důležitá, udržitelná řešení pro naše korálové útesy, což nám pomáhá v boji proti změně klimatu. Stále je třeba udělat více, ale s naším oddaným týmem a partnery je to další nesmírně důležitý krok správným směrem.“