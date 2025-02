Projekt Monty Halls Big Blue Bag

at 10: 00 am

Televizní moderátor, autor a dobrodruh Monty Halls uvede návštěvníky GO potápěčská show v březnu do jeho Big Blue Taška občanská věda projekt ochrany moří.

Monty je bývalý důstojník námořní pěchoty, který pracoval pro Nelsona Mandelu během mírového procesu na počátku 1990. let. Opustil mariňáky, aby se věnoval expediční kariéře, cestovat žurnalistiky a biologie, dosažení prvního stupně vyznamenání a získání kvalifikace mořského biologa.

Jeho diplom byl financován běžeckými expedicemi, z nichž nejvýznamnější bylo vedení mnohonárodního týmu k objevu potopeného města u indického pobřeží v roce 2002. Během tohoto období vedl také čtyři expedice do jižní Afriky, tři do Malawi do prozkoumejte ekosystém jezera a prozkoumejte pytláckou činnost na náhorní plošině Nyika a jeden do Jižní Afriky se potápět a hledat důkazy o prehistorických osídleních v jeskynních systémech u Cape. Za svou práci mu byla udělena Bishova medaile za zásluhy o průzkum od Scientific Exploration Society.

V roce 2003 založil Monty svou vlastní expediční společnost, během příštích čtyř let dokončil čtyři obeplutí zeměkoule a hledal největší setkání v oceánu. To ho přivedlo do pozornosti televizních producentů, protože byl pronásledován jako konkurent ve vlajkové lodi Channel 4 show Superhumans, testu elitních umělců, soutěžících v řadě výzev navržených testovacím centrem QinetiQ. Monty vyhrál tuto soutěž a byl žádán, aby uvedl další série pro Channel 4, National Geographic, History Channel, Channel 5 a BBC.

Proslavil se především svými třemi seriály BBC2 Great Escapes, kde žil na západním pobřeží Skotska a Irska se svým psem Reubenem. Představil také mnoha cenami ověnčený seriál Velký bariérový útes.

Monty napsal několik knih a je pravidelným přispěvatelem do časopisů a novin, z nichž mnohé vyjadřují jeho nadšení pro svět přírody. Je také velvyslancem různých ochranářských skupin a získal čestný doktorát Plymouthské univerzity.

Velká modrá taška

Velká modrá Taška Projekt je navržen tak, aby umožnil jednotlivcům všech věkových kategorií a ze všech oblastí života přímo přispívat k ochraně vodních cest a oceánů. Účastníci/komunity dostanou speciálně navržený „Big Blue“. Taška“, který obsahuje snadno sledovatelné protokoly, které jim umožňují shromažďovat životně důležité údaje o zdraví moří, včetně znečištění mikroplasty, biologické rozmanitosti druhů, teplotě vody a pobřežních troskách. Shromážděná data budou nahrána do globální databáze s otevřeným přístupem, což přispěje k zásadnímu výzkumu, který informuje o úsilí o ochranu po celém světě.

Big Blue od Montyho Hallse Taška projekt 2

GO Diving Show

GO Diving Show – jediný spotřebitelský ponor a cestovat show ve Spojeném království – vrací se do NAEC Stoneleigh 1.–2. března 2025, právě včas na zahájení nové sezóny, a slibuje víkend plný interaktivního, vzdělávacího, inspirativního a zábavného obsahu.

Stejně jako hlavní scénu – tentokrát v čele s televizní hvězdou, autorem a dobrodruhem Stevem Backshallem, který se po několika letech vítá na GO Diving Show, spolu s NEEMO Aquanautem vycvičeným NASA a vedoucím vědeckého výzkumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televizní moderátor, autor a stálý oblíbenec Monty Halls, Dr Timmy Gambin, který bude diskutovat o bohatém námořním a válečném dědictví Malty, a dynamické duo průzkumníků Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, kteří budou hovořit o své nedávné expedici Buteng v Indonésii – jsou zde opět vyhrazené stage pro britské potápění, technické potápění, podvodní fotografie a inspirativní příběhy. Andy Torbet bude opět moderovat hlavní scénu a bude také prezentovat výzvy natáčení technického potápění pro televizní pořady.

Spolu s etapami je k dispozici řada interaktivních prvků – stále populárnější jeskyně, obří bazén pro potápění, pohlcující potápění s vrakem s technologií virtuální reality, workshopy se zadrženým dechem a nácviky, zóna mořské biologie a nově pro rok 2025 vaše šance vyzkoušet si mapování vraků s Nautical Archeology Society a jejich věčně roztroušenými turistickými loděmi. desky, výrobci, výcvik agentury, resorty, liveaboardy, potápěčská centra, maloobchodníci a mnoho dalšího.

V letošním roce také dochází k Soutěž NoTanx Zero2Hero v centru pozornosti. Tato soutěž, zaměřená na začínající freedivery, podstoupí prvních 12 kandidátů výcvik s Marcusem Greatwoodem a týmem NoTanx v Londýně koncem února. Poté bude pět vybraných finalistů soutěžit na GO Diving Show během březnového víkendu, včetně statického apnoe v bazénu, aby našli celkového vítěze, který získá týdenní výlet do Marsa Shagra Eco-Village, s dvorem Oonasdivers. Klikněte zde zaregistrovat se a získat tak šanci soutěžit.

Vstupenky v předprodeji již k dispozici!

Kupte si svůj denní lístek již nyní £17.50 + rezervační poplatek a buďte připraveni na vzdělávací, vzrušující a inspirativní zážitek! Nebo s tolika řečníky během dvou dnů a se všemi interaktivními expozicemi a vystavovateli, které je třeba navštívit, proč si neudělat víkend a nekoupit si dvoudenní vstupenku na £25 + rezervační poplatek? Ceny skupinových vstupenek pro 10+ osob jsou také k dispozici, pokud přijedete se svými členy centra/klubu. Rezervace vstupenek na webu Go Diving Show.

A jako vždy je v ceně vstupenky zahrnuto parkování zdarma. A děti do 16 let mají vstup zdarma, takže vezměte děti s sebou na báječný rodinný den!