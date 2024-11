Mission Blue Planet: Astronaut na potápění

Možná odešla ze svého dřívějšího života na oběžné dráze, ale vesmírná žena a potápěčka NICOLE STOTTOVÁ je stále na misi – aby nás všechny upozornila na životně důležitá spojení mezi vesmírem a naším vodním světem. Mluví se Stevem Weinmanem

Hosté na COMO Cocoa Island na Maledivách byli nedávno potěšeni, že se k nim při svých ponorech připojil nikdo jiný než zkušený astronaut – někdo, kdo ve své době zažil vše od driftových ponorů přes potápění v satelitu až po procházky vesmírem.

Dokonce i všechna tato desetiletí do Vesmírného věku, v době, kdy občané s dobrými podpatky podnikají své vlastní letmé výlety za nulovou gravitaci, zůstávají profesionální vesmírní muži a ženy vzácným plemenem.

Nicole Stott si užívala potápění u útesů v Indickém oceánu a novou příležitost diskutovat o svém oblíbeném tématu: mnohonásobné spojení mezi oceány a vesmírem.

COMO Cocoa Island, místo pro nedávný ostrovní tábor astronautů (COMO Cocoa Island)

Letovisko South Male Atoll se svými 33 vilami nad vodou hostilo to, co bylo označováno jako „Island Astronaut Camp“, přičemž Nicolin pobyt byl výsledkem partnerství mezi COMO a iniciativami blízkými jejímu srdci, Space For A Better World and nadace Prostor pro umění.

V doprovodu instruktorů z potápěčského centra PADI Cocoa Island Nicole a hosté prozkoumali místa, jako je Shambhala Reef v blízkosti resortu a Bay Reef, zasazený do 12 m hluboké laguny a představující prosperující řadu rámů pro šíření korálů.

Potápěči si oblíbili místní mořský život: objevili se zde žraloci černoploutví, pyskoun napoleonský a želvy jestřábník a zelené, spolu s doprovodným odlitkem murén, lipnic orientálních, obřích škeblí, sasanek, čistších krevet, praporů, perutýnů a motýlí ryby.

Nicole Stott zkoumá útes (COMO Cocoa Island)

Pozorování želvy (COMO Cocoa Island)

Po ponorech mohli hosté povečeřet s Nicole pod hvězdami a pokračovat v diskuzích až do noci.

"Měli jsme štěstí, že jsme tyto ostrovní tábory astronautů absolvovali v několika z nich." JAK's krásnými místy po celém světě,“ říká Nicole. „Jednou z věcí, které na této práci s COMO milujeme, je to, že chápou spojení mezi mořem a vesmírem – že žijeme na oceánské planetě.

„Oceňují, že děti navštěvující jejich místa si zaslouží smysluplný zážitek, a vítají děti z místních komunit, aby se zapojily. To je pro nás velmi důležité – a pokud se jim nepodaří dostat místní děti do resortu, upřednostní nás do místních škol a komunit.

"Jsme také velmi vděční, že nám tato místa umožňují dostat se do vody a potápět se a že můžeme začlenit ochranářské aktivity, jako je obnova korálů, výsadba mangrovů a čištění pláží."

Lone shark (COMO Cocoa Island)

Pozdě na potápění

Nicole Stott objevila potápění trochu pozdě v životě, říká. „Bylo mi 30 let a skupina přátel, se kterými jsem pracoval v Kennedyho vesmírném středisku, všichni společně chodili na kurzy PADI. Pak jsme všichni udělali to první open Water check-out společně potápět na Delray Beach.

"Celou dobu jsem komentoval, jak jsem nemohl uvěřit, že jsem čekal tak dlouho, abych se začal potápět!"

To bylo před půl životem. New YorkNicole, nyní 61letá, mohla pracovat pro NASA, ale nějakou dobu trvalo, než byla vybrána jako astronautka. „Myslím, že jsem vždy oceňovala spojení mezi tím, co zažíváme v oceánu, a tím, co zažíváme z vesmíru,“ říká. "Ukázalo se, že jsem propojenější, než jsem čekal."

Její kariéra odstartovala v roce 1987, kdy vyzbrojena diplomem leteckého inženýra nastoupila do Pratt & Whitney jako konstruktérka konstrukce. Rychle přešla k NASA v Kennedy na Floridě a v roce 1998 přešla do Johnsonova vesmírného střediska v Houstonu v Texasu.

Výběr specialisty na mise NASA v roce 2000 znamenal dva roky výcvik a vyhodnocení před přidělením k operačnímu oddělení stanice astronautů. Vesmír lákal a Nicole se nakonec stala leteckou inženýrkou na expedicích Mezinárodní vesmírné stanice 20 a 21 a specialistkou na mise souvisejících misí raketoplánů v letech 2009 a 2011.

Nicole Stott astronautka (NASA)

Na první z těchto misí ISS se zúčastnila své první vesmírné vycházky a byla také posledním členem posádky expedice, který se vrátil na Zemi prostřednictvím raketoplánu. Dohromady strávila ve vesmíru 104 dní.

„Každý astronaut je potápěč“

Nicolina kariéra v NASA trvala 27 let, ale když v roce 2015 odešla do důchodu, neměla v úmyslu sedět vzadu – její kombinované vesmírné a potápěčské trajektorie ji opustily na misi.

Pokračovala v potápění, i když nikdy necítila potřebu postoupit v řadách PADI a zůstává open Water Potápěčka dodnes, i když má za sebou několik velmi esoterických zážitků.

Patří mezi ně mnoho ponorů v laboratoři NASA Neutral Buoyancy Lab (NBL) v Johnson v rámci přípravy na nulovou gravitaci a tyto výstupy do vesmíru, stejně jako získání pokročilých dovedností při přípravě na saturační potápění na podmořském výzkumném stanovišti Aquarius na Floridě.

Nicole je připravena na NBL výcvik potápění (NASA)

„V dnešní době je každý astronaut potápěčem – nebo se jím stane, když je vybrán,“ říká Nicole. Většina jejích rekreačních potápění se odehrála u jihokaribského ostrova Bonaire. "Je to tak dostupné a tak krásné ze všech důvodů, proč se potápíme - barva a rozmanitost života."

Nové zážitky však vždy osloví a Maledivy do této kategorie spadají. „Je pro mě tak zajímavé vidět, jak rozdílný může být život a krása na jednom místě na Zemi – vždy srovnávám ponory s tím, co jsem zažil na Bonaire.

„Pro mě je každé místo oblíbené díky lidem, se kterými se mohu potápět. Obzvláště miluji, když se mohu potápět se svým synem – potápí se a miluje to od svých 11 let.“ Potápěč je také Nicolin manžel, „vesmírný podnikatel“ Christopher narozený na Isle of Man. Pár sídlí v St Petersburg na Floridě.

"Nemůžeš jen tak naskočit do své vesmírné lodi"

Mise podmořského výzkumu stanovišť Aquarius v roce 2006 byla pro Nicole „výjimečnou zkušeností“. Jako členka posádky na projektu NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations) pracovala v hloubce s pěti dalšími akvanauty po dobu 18 dní.

„Na životě a prožívání úžasu a úžasu ‚vnitřního prostoru‘ bylo něco mimořádného,“ uvažuje.

Nicole Stott mimo Aquarius během mise NEEMO 9 (NASA)

Byl to Vodnář, který jí poskytl to, co považuje za nejlepší analog k životu a práci ve vesmíru. „Jakmile jste na hodinu ve výšce 60 metrů v biotopu, vaše tělo je tak nasycené dusíkem, že nemůžete jen tak bezpečně doplavat na povrch. Být tam po delší dobu v tom extrémním prostředí bylo fyzicky i psychicky tak blízko, jak se můžete dostat do vesmíru.

„Nemůžete jen tak jít ven bez speciálního vybavení, abyste přežili – potápěčské vybavení / skafandr. Nemůžete jen tak vyskočit na povrch, pokud se něco pokazí – musíte nejprve dostat posádku i vozidlo do bezpečné konfigurace, stejně jako ve vesmíru, kde nemůžete jen tak naskočit do své vesmírné lodi, kdykoli se něco pokazí. .

Členové posádky NEEMO 9 (NASA)

„Uzavřený prostor, komunikace s vaším řídícím týmem mise, jídlo, minimální přístup k tomu, co je skutečně potřeba k přežití a prosperitě, věda, kterou děláme – to vše je na obou místech podobné. A ten průzkum, bázeň a úžas!

„Žertujeme, že můžeme žít a pracovat ve vnitřním prostoru – obklopeni naší planetou – abychom se připravili na život a práci ve vesmíru – tam, kde planetu obklopujeme.“

'Potěšení je bolest'

Mohl by nějaký jiný zážitek někdy překonat aktivitu mimo vozidla – výstup do vesmíru – pro vzrušení? Pro Nicole vše od výcvik dál to byla radost. “Miloval to!" ona říká.

V laboratoři Neutral Buoyancy Lab bylo „velmi skvělé, že jsem se mohl potápět při přípravě na výstup do vesmíru a být na místě, kde je voda tak čistá, že je to jako vzduch, a potápět se kolem vesmírné stanice v bazénu.

Mimovozová aktivita nad modrou planetou (NASA)

„Potápění je pravděpodobně nejblíže stavu beztíže, jakého se můžete dostat, zvláště pokud odvedete dobrou práci, když se při ponoru budete neutrálně vznášet. Potápění v NBL určitě dělá stejně dobrou práci, jakou si myslím, že můžeme dělat ve vodě tady na Zemi, ale stále máte odpor vody a váhu a setrvačnost skafandru.

„Práce v obleku vážícím 300 liber [136 kg] ve vodě je pravděpodobně fyzicky nejnáročnější věc, jakou jsem kdy dělal – radost je bolest.

„Naštěstí se veškerá ta práce a výzvy v bazénu řeší ve vesmíru téměř bez námahy pohybem v mikrogravitaci – jsem vděčný, že to není naopak.

„Pouhá možnost potápět se v NBL kolem hardwaru vesmírné stanice v bazénu vás dostane do opravdu úžasného duševního stavu a očekávání, jaké to bude vznášet se ve skafandru kolem skutečného hardwaru ve vesmíru.

„Opravdu neexistuje lepší způsob, jak se seznámit s zevnějškem vaší vesmírné lodi, vesmírné stanice a externího hardwaru, než být blízko a osobně to všechno v bazénu. Máme skvělou VR laboratoř, která také pomáhá.

„Pro mě je procházka vesmírem hodně jako potápění z jiného důvodu – je to jeden z těch zážitků, který je ve skutečnosti opravdu těžké popsat a je mnohem úžasnější, než si kdy dokážete představit. Vřele doporučuji oba!”

Mávání během EVA na ISS 128 (NASA)

Nouzový alarm

Nicole výcvik pomohl jí vyhnout se jakémukoli nevítanému „extrémnímu“ vesmíru nebo potápěčským zážitkům, „ale rozhodně se věci na obou místech pokazily nebo ne podle plánu. Proto se tolik připravujeme na všechny věci, o kterých si myslíme nebo víme, že se mohou pokazit.

„Jedním z mých nejpyšnějších okamžiků ve vesmíru bylo, když jsem poprvé zažil nouzový poplach, který se spustil ve 3 hodiny ráno, a byl jsem svědkem toho, jak krásně naše posádka vyplula z prostoru pro posádku, počítala se všemi a šla do práce, abychom problém vyřešili tak, jak jsme měli. byli vycvičeni k tomu na Zemi.

"Myslím, že můj PADI." výcvik a pozdější příprava na misi NEEMO mi udělala totéž v podmořském prostředí. Situační povědomí – pro vašeho kamaráda, vaše vybavení, vaše prostředí – je klíčové jak na moři, tak ve vesmíru. Řekl bych, že situační povědomí se vyplácí ku prospěchu všech ve všech prostředích.“

Nicole jezdí na lince v místě Aquarius (NASA)

V Londýně jsem se zúčastnil jedné z prvních z plánovaných sérií rozsáhlých diskusních akcí organizovaných Nicole a jejími spolupracovníky, tentokrát ve Science Museum.

Možná se zdálo, že se stal ještě v experimentální fázi obětí vlastního úspěchu – na pódium přilákal tolik vysoce kvalifikovaných hostujících řečníků, že časová tíseň snížila šance na smysluplnou debatu mezi nimi.

Jak však událost pokračovala, začala se poměrně efektivně rýpat do složitého vztahu mezi průzkumem vesmíru a průzkumem moří naší modré planety.

Jedním z velkých poznatků pro mě byl naprostý rozsah, v jakém nyní zkoumáme a monitorujeme oceány do nejmenších vědeckých detailů pomocí satelitních přehledů. Nicole je přesvědčena, že veškeré úsilí ve vesmíru přináší Zemi ovoce, jak je uvedeno v její knize Zpátky na Zemi aneb „Co mě život ve vesmíru naučil o naší domovské planetě a našem poslání ji chránit.

Chov ryb na Maledivách (COMO Cocoa Island)

Přibližně ve stejnou dobu, kdy se konala akce Science Museum, spolupracovaly dvě Nicoleiny neziskové organizace se třetí, Život v oceánské kultuře, aby převzal velké obrazovky na Piccadilly se snímky mořského života a vyzval jednotlivce, korporace a vlády, aby se „připojili k boji za ochranu životně důležitých ekosystémů Země“.

Akvarely ve vesmíru

Nicole ji popisuje Prostor pro lepší svět jako „spojení vesmírně zvědavého s vesmírně vážným“, zatímco Nadace Prostor pro umění se věnuje „sjednocení planetární komunity dětí prostřednictvím úžasu a úžasu z průzkumu vesmíru a léčivé síly umění“.

Bývalý astronaut byl ve skutečnosti prvním člověkem, který vytvořil akvarelové malby ve vesmíru. „Moje umění je inspirováno úžasem a úžasem, které všude zažívám,“ říká.

„Pohledy na Zemi z vesmíru, moje kosmická loď, pohledy na barevnou spodní stranu Vodnáře, neuvěřitelná stvoření, která vidíme na našich ponorech, ledovce v Antarktidě – inspirace kolem nás je nekonečná. Jsme na velmi cílevědomé misi inspirovat lidi, aby pochopili, jak je veškerá práce, kterou děláme ve vesmíru, nakonec ku prospěchu veškerého života na Zemi.“

Trio orlích paprsků (COMO Cocoa Island)

Zajímalo by mě, jaké lidi, které Nicole potkává na svých různých akcích, nejraději poznávají o vesmíru a jejích zážitcích tam?

„Zejména potápěče zajímají podobnosti mezi potápěním a pobytem ve vesmíru. Zdá se, že se také ptají, proč utrácíme více peněz ve vesmíru než přímo zde na naší planetě, v oceánu, abychom prozkoumali a řešili naše planetární výzvy.

„Milujeme tyto rozhovory, protože nám dávají příležitost mluvit o tom, že to, co děláme ve vesmíru, je ‚mimo Zemi, pro Zemi‘ – že všechno, co tam děláme, je v konečném důsledku o zlepšování života na Zemi.

„Měříme vitální znaky naší planety z vesmíru – většinu kritických informací, které potřebujeme k pochopení stavu oceánu a naší planety obecně – což nám umožní vyřešit naše největší planetární výzvy.

"A potápěči, stejně jako všichni, se zajímají o to, jaké to je být člověkem a letět do vesmíru."

Tenká modrá čára

Chňapal s modrým pruhem (COMO Cocoa Island)

Změnilo Nicole pobyt ve vesmíru? „Ano, nemyslím si, že můžete být člověkem a vydat se na místo, jako je vesmír, zažít ten mimořádný výhled, aniž byste se změnili k lepšímu,“ říká.

„Myslím, že totéž platí pro potápění. Let do vesmíru a potápění – vlastně jakýkoli úžasný a úžasný zážitek – by měly být brány jako výzva k akci.

"Navazujete spojení s planetou zcela novým způsobem." Oceňujete jednoduchou – přesto, řekl bych, přesvědčivou – realitu toho, kdo a kde jsme všichni ve vesmíru společně.

„Žijeme na oceánské planetě. Všichni jsme pozemšťané. Jediná hranice, na které záleží, je tenká modrá linie atmosféry, která nás všechny přikrývá a chrání.

Nicole Stott potápění ve vesmíru (NASA)

„A hlavní výzvou k akci je, abychom všichni přijali svou roli členů posádky a ne pasažérů na vesmírné lodi Země – tím máme moc vytvořit budoucnost pro veškerý život na Zemi, který je tak krásný, jak z něj vypadá. plocha.

„Pro nás všechny tady na Zemi nedokážu dostatečně vyjádřit, jak úžasné je dostat se pod vodu a zažít vnitřní prostor – pochopit propojenost všeho života na Zemi, zažít krásu a vyvinout větší uznání pro úžas a úžas, který nás každý den obklopuje.

"Potřebujeme tomu jen otevřít svá srdce a mysl a pustit se do toho!"

