Michael Aw klade důraz na ochranu přírody

Michael Aw je známá osobnost podvodní fotografie, průzkum a ochrana oceánů a vezme si na Fotografie Jeviště na GO Diving Show ANZ v září v Sydney.

Michael vede úsilí o zvyšování povědomí o mořských problémech a podporu iniciativ na ochranu přírody a navíc působí jako výkonný ředitel společnosti Deep Hope Inc, organizace, kterou spoluzaložil s Dr. Sylvií Earleovou za účelem vývoje ponorek pro hlubokomořský průzkum.

Michael, uznáván za svůj mimořádný přínos umění, byl oceněn prestižní cenou NOGI a uveden do členství Americké akademie podvodních umění a věd.

Je také členem Klubu průzkumníků, což svědčí o jeho odborných znalostech a vůdčích schopnostech v oboru. S vášní pro objevování vedl Michael čtyři vlajkové expedice do antarktických a arktických oblastí a přispěl cennými poznatky o těchto odlehlých a nedotčených prostředích.

Michael je plodným autorem, který napsal 40 knih o různých aspektech oceánu a sdílí své znalosti a zkušenosti s publikem po celém světě. Jeho práce si získala široké uznání a vynesla mu více než 68 mezinárodních fotografických ocenění a uznání časopisu Outdoor Photographer jako jednoho z nejvlivnějších fotografů přírody na světě.

Michael je zakladatelem organizací Asian Geographic a OceanNEnvironment Ltd, nevládní organizace registrované u Environment Australia. Prostřednictvím těchto platforem se nadále zasazuje o ochranu moří a inspiruje ostatní, aby se zapojili do úsilí o ochranu našich oceánů pro budoucí generace.

Je také producentem a režisérem několika filmů a hudebních videa; 24 hodin pod duhovým mořem – Maledivy byly jeho první dokument o jeho 24hodinových ponorech na ponořeném útesu, který byl v roce 2001 natočen pro National Geographic Channel. Jeho nejnovějším je 2099 Power in Us, film o klimatických opatřeních na podporu globální nulové emise do roku 2035.

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

