Mark Tozer hovoří o „ztracených lodích“ v Darwin Harbour

Technický potápěč a ochránce přírody Mark Tozer bude na Tech Stage hovořit o „ztracených lodích“ v přístavu Darwin Harbour. GO Diving Show ANZ v září v Sydney.

Ať prší nebo svítí slunce, Mark se prochází po pobřeží Jižní Austrálie – jeho celoživotní láska k oceánu sahá hluboko. Mark vyrůstal v Birkenheadu v Jižní Austrálii a jako dítě trávil víkendy šnorchlováním v Semaphore, což v něm zažehlo vášeň, která od té doby vedla k více než 8,000 XNUMX ponorům po celém světě.

Mark, zkušený potápěč od roku 1988, zkoumá hluboké vraky a tajemná místa s využitím pokročilých rebreatherů, směsných plynů a nebojácné zvědavosti. Od vraků z druhé světové války v přístavu Darwin Harbour až po legendární hlubiny laguny Truk, vanuatskou loď SS President Coolidge a Palau, dokumentuje podmořskou historii s přesností a péčí.

Markovo odhodlání se neomezuje pouze na potápění. Je obchodním partnerem Rodney Fox Shark Expeditions spolu s Andrewem Foxem a dává potápěčům možnost bezpečně se setkat s velkými bílými žraloky a zároveň podporuje důležitý výzkum. Mezi jeho ochranářskou práci patří založení organizace Dive for Cancer v roce 2013 – získávání finančních prostředků pro Radu pro boj s rakovinou – a spuštění Muzea a výzkumného centra Rodney Fox & Mark Tozer, imerzivního muzea věnovaného mořskému životu, potápěčskému dědictví a vzdělávání v oblasti oceánů.

V roce 2022 se Mark připojil k organizaci Sharks and Rays Australia (SARA) jako ředitel a prosazoval úsilí o ochranu nejméně chápaných mořských druhů v Austrálii.

Ať už vede úsilí o ochranu přírody, potápí se s legendami, jako je Dr. Sylvia Earle, nebo inspiruje další generaci správců oceánů, Mark Tozer i nadále proměňuje vášeň v činy – pod vodou i na souši.

Mark Tozer hovoří o „ztracených lodích“ v přístavu Darwin Harbour 2

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

Pořiďte si vstupenky hned teď!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji a můžete využít Nabídka pro ranní ptáčata 2 za cenu 1 do 9. září – vy a váš kamarád/kamarád/partner/manželka nás můžete navštívit pouze $12a děti do 16 let mají vstup zdarma, takže je to ideální rodinný výlet. Na místě je dostatek parkovacích míst a místo konání je snadno dostupné díky široké nabídce dopravy, takže si termíny zapište do diáře a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.