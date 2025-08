Mark Powell se zaměřuje na výzvy, kterým čelí potápěčský výcvik

Technický instruktor, školitel a hodnotitel Mark Powell, bude na pódiu ANZ / Inspiration Stage GO potápěčská show v září v Sydney, kde se bude diskutovat o tom, jak školení nefunguje – a co můžeme udělat pro nápravu.

Mark měl svou první zkušenost s potápěním v deseti letech, když si vyzkoušel ponor v místním bazénu. Od té doby byl nadšený. Naučil se potápět v roce 1987 a od té doby se potápí. Potápěl se v Rudém moři, Kostarice, na Srí Lance, v Kalifornii, Mexickém zálivu, na Blízkém východě, v laguně Truk, na atolu Bikini a… Karibský a Středozemního moře. Nejvíce se však cítí doma ve vodách kolem Velké Británie, kde se potápění k vrakům lodí provádí jednou z nejlepších oblastí na světě.

Mark se stal instruktorem v roce 1994 a od té doby aktivně instruktážně působí. V roce 2002 založil Dive-Tech, specializované zařízení pro technické potápění, s cílem poskytovat výcvik technického potápění nejvyšší kvality.

Mark je hodnotitelem instruktorů a školitelů TDI/SDI, ředitelem pro globální rozvoj a členem panelu globálních poradců pro vzdělávání TDI/SDI. Zastupuje také TDI/SDI v řadě mezinárodních standardizačních skupin, jako jsou BSI, ISO a RSTC. Pravidelně přispívá do řady potápěčských časopisů a pravidelně přednáší na potápěčských konferencích po celém světě.

V roce 2008 Mark vydal knihu Deco for Divers, široce uznávaný přehled teorie a fyziologie dekomprese. Tato kniha se rychle stala standardním textem na toto téma a je doporučována k přečtení řadou agentur technického potápění.

V roce 2019 na to Mark navázal novou knihou s názvem Technické potápění – úvod.

Potápěčská show GO se koná na výstavišti v Sydney od 6. do 7. září.

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

