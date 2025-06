Seznamte se s Dr. Elodie Camprasse o australském Velkém jižním útesu

Dr. Elodie Camprasse je mořská ekoložka s vášní pro potápění. podvodní fotografie a vědeckou komunikaci a bude hovořit o biodiverzitě Velkého jižního útesu na pódiu ANZ / Inspiration Stage na GO potápěčská show v září.

Elodie si váží oceánu a touha chránit mořský život pramení z toho, že se v dospívání učila potápět. Poté, co na Deakin University získala doktorát z ekologie mořských ptáků, vedla iniciativy, které propojují lidi s místním prostředím a zvyšují péči o mořský svět.

V rámci svého výzkumu také vedla implementaci občanského vědeckého programu zaměřeného na shromažďování dat o záhadných obřích pavoučích krabech a jejich každoročních setkáních na Velkém jižním útesu.

Elodie také pracuje jako konzultantka v oblasti životního prostředí a je součástí prestižního programu Homeward Bound, jehož cílem je posílit postavení žen v oborech STEM a posílit jejich dovednosti a zviditelnit je tak, aby lépe chránily planetu.

Elodie řekla: „Asi 70 % Australanů žije do 50 km od Velkého jižního útesu. Přesto jen velmi málo z nás ví o jeho přítomnosti, natož o jeho významu a jedinečném mořském životě. Tato část světa (jižní pobřeží Austrálie) hostí většinu druhů, které se nevyskytují nikde jinde na světě, a druhy, které předvádějí pozoruhodné chování, jako je páření sépií v Jižní Austrálii nebo shromažďování krabů pavouků v různých částech Viktorie, Tasmánie a Jižní Austrálie. Přesto tento mořský život zůstává nedostatečně prozkoumán!“

„Ponořte se se mnou do světa úžasných tvorů Velkého jižního útesu a adaptací, které je činí svéráznými a jedinečnými. Budete inspirováni k akci a přispějete k lepšímu pochopení těchto druhů, což pomůže k jejich lepší ochraně.“

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

