Zážitek Lady Musgrave nabízí hostům příležitosti k ochraně útesu.

Nejnovějším přírůstkem Lady Musgrave Experience je Reef Sanctuary Pontoon, nejmodernější vzdělávací platforma zakotvená v nedotčených vodách laguny Lady Musgrave Island.

Zahájeno v roce 2024

Tento průkopnický podnik, spuštěný v roce 2024, nabízí hostům pohlcující příležitost zapojit se do ochrany moří a občanské vědy a nově definuje způsob, jakým prožívají a chrání Velký bariérový útes.

Reef Sanctuary doplňuje vlajkovou loď Lady Musgrave HQ Pontoon (LMHQ) tím, že poskytuje specializovanou plovoucí učebnu na útesu, která je ideální pro velké skupiny a ekologicky uvědomělé cestovatele.

Stejně jako LMHQ se může pochlubit podvodní observatoří a je kompletně poháněna větrnou a solární energií, funguje s nulovou uhlíkovou stopou a odráží závazek Lady Musgrave Experience k ochraně životního prostředí.

Nad rámec tradičního cestovního ruchu

Kromě tradiční turistiky slouží Reef Sanctuary jako centrum pro mořské vzdělávání a výzkum, kde se hosté mohou zapojit do praktických ochranářských aktivit a přispět k monitorování útesů a sběru dat.

Mezi tyto aktivity patří oblíbený program Mořský biolog na jeden den, kdy hosté pod vedením mořských biologů zaznamenávají data pro program Občanské vědy s názvem Eye on the Reef, který využívá Správa mořského parku Velkého bariérového útesu.

Tento interaktivní přístup podporuje hlubší spojení s útesem a umožňuje jednotlivcům aktivně se podílet na jeho ochraně a zachování.

Transformaci Reef Sanctuary z opuštěné stavby na špičkovou vzdělávací platformu vedl Brett Lakey, ředitel Lady Musgrave Experience.

Brettova oddanost ochraně moří a udržitelnému cestovnímu ruchu sehrála klíčovou roli při revitalizaci pontonu a vytvoření prostoru, kde může vzdělávání a zábava koexistovat.

„Reef Sanctuary nám dává více příležitostí předávat dál naše znalosti a lásku k Velkému bariérovému útesu a ostrovu Lady Musgrave,“ řekl Brett.

„Zjistili jsme, že naši hosté nechtějí jen zažít útes, ale také se dozvědět a porozumět ekosystému a podílet se na jeho ochraně.“

„Jsme velmi hrdí na to, že nyní můžeme nabídnout specializovaný zážitek, kde se hosté mohou učit od našich hlavních průvodců po útesech a aktivně se zapojit do ochranářských aktivit.“

Domorodí strážci

Lady Musgrave Experience úzce spolupracuje s domorodými strážci přírody na podpoře komplexnějšího přístupu k ochraně přírody s využitím poznatků z tradičních znalostí.

Ostrov Lady Musgrave, nacházející se v jižní části Velkého bariérového útesu, je korálový ostrov ve tvaru srdce a nejjižnější ostrov skupiny Bunker Group, který nabízí klidnou alternativu k jiným útesovým destinacím.

Ostrov je domovem stěhovavých ptáků a hnízdících mořských želv a je obklopen nedotčenou lagunou hemžící se tropickými rybami, mantami a barevnými korály.

Lady Musgrave Experience nabízí hostům ideální platformu pro přímý přístup k Velkému bariérovému útesu a nabízí možnosti šnorchlování, potápění, výlety po ostrově a komentované vzdělávací programy.

O zážitku Lady Musgrave

Lady Musgrave Experience je rodinný podnik, který působí v Bundabergu v Queenslandu. Hosté se mohou těšit na transfer na ostrov Lady Musgrave luxusním 35metrovým katamaránem s ranním čajem a prezentací o útesu od mořských biologů.

Po příjezdu do laguny Lady Musgrave Island se hosté převezou do luxusního pontonu Lady Musgrave HQ s vybavením pro rodiny s dětmi, včetně teplých sprch. Poté si mohou užít šnorchlování nebo potápění v laguně, prohlídku ostrova Lady Musgrave s průvodcem, plavbu lodí se skleněným dnem a oběd formou bufetu. Na cestě zpět do Bundabergu se podává odpolední čaj, nebo ti, kteří mají to štěstí, že zde zůstanou přes noc, jsou hosté ukázáni do svých glampingových stanů, kde mohou přespat na útesu.

Během zimních měsíců pořádala Lady Musgrave Experience také půldenní výlety za pozorováním velryb z Bundabergu, které hostům dávaly možnost sledovat keporkaky, jak se vynořují a hrají si podél Humpback Highway z luxusního katamaránu s 360stupňovými vyhlídkovými palubami.