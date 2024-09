Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural GO Diving Show ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Jill Heinerthová herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director Nays Baghai will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Potápění do temnoty

Review: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Když jsem o tom poprvé slyšel Potápění do temnoty, velmi jsem se těšil, až to uvidím na vlastní oči, zvláště když se to soustředí na mou kamarádku a potápěčskou legendu Jill Heinerth. Její příběh si již dlouho zasloužil představení a nyní jsem měl možnost ho vidět z první ruky, mohu potvrdit, že filmař Nays Baghai se finálním dokumentem překonal – skutečně si zaslouží všechna ocenění, která již obdržel. za tu krátkou dobu byla vydána.

Film již získal cenu za nejlepší celovečerní dokument na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Santa Barbaře a cenu za vynikající dokonalost na akci Documentaries Without Borders.

Kanadský průzkumník Heinerth, jeden z největších žijících jeskynních potápěčů na světě, se podílel na některých z nejnáročnějších a nejslavnějších expedic, od průzkumu nejdelších jeskyní světa v Mexiku po objevování obřích ledovcových jeskyní v Antarktidě.

Still from Diving Into The Darkness

96minutový dokument, postavený vedle některých z těchto epických ponorů, které jsou vyobrazeny pomocí klipů a archivních statických záběrů, obsahuje intimní rozhovory a animované záběry do minulosti Heinerthové mladších let, což pomáhá vysvětlit její motivaci k účasti na tak extrémních výzvách.

Více než 100 jejích přátel zemřelo v hlubinách, ale ona tvrdí, že každé dobrodružství ji přibližuje o krok blíže k tomu, aby se stala ženou, kterou si přála potkat jako dítě.

Vždy jsem věřil, že existují dva druhy potápěčů – ti, kteří milují jeskynní potápění, a ti, kteří je nemilují – a já pevně spadám do druhé kategorie. Na jeskyních vždy bylo něco, co mi dalo 'zážitky', a Diving Into The Darkness neudělalo nic, co by změnilo můj názor!

Still from Diving Into The Darkness

Když jsem viděl úžasné záběry Jill, jak bez námahy klouže jeskynními systémy zdobenými stalaktity, stalagmity a dalšími topografickými zvláštnostmi, za úžasně jasné viditelnosti, musím říct, že jsem začínal být v tom nejmenším pokušení.

Ale pak další segmenty – zejména drásavý moment ztracený v jeskyni natočený mimořádně dobře Naysem a týmem (dobře víte, že je to zopakování daného incidentu, ale je to tak dobře natočené, že vám srdce začne bušit jako o závod jak se dostanete do situace) – ovládněte mé chvilkové šílenství a jsem zpět v kategorii potápěčů „Budu se držet vraků, stěn a útesů“!

Jill Heinerth je podmanivou řečnicí, pokud budete mít to štěstí, že ji zastihnete na pódiu, a její charisma a osobnost vytryskly z filmu, jako by seděla přímo před vámi. To je doplněno o střelecké umění Nayse Baghaie, který jistě ví, jak zachytit epické scény na kameru. Toto je zdaleka jeden z nejlepších dokumentů o potápění, které jsem za mnoho let viděl.

Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness 5

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 28 29-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Stage, Austrálie/Nový Zéland Stage, Inspiration Stage a Tech Stage – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních funkcí pro malé i velké, z potápění ve VR, a ukázkový bazén a mnoho dalšího.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

GO Diving Show UK 2024, nyní již pátým rokem, přilákala o víkendu více než 10,000 10,000 návštěvníků a rozprostírala se na ploše XNUMX XNUMX mXNUMX výstavní plochy a australská a novozélandská varianta aspiruje na dosažení této úrovně v příštích letech.

Vstup na úvodní GO Diving Show ANZ je zcela zdarma – zaregistrujte se zde získat vstupenky na potápěčskou akci roku 2024 v Austrálii. Na místě je spousta parkovacích míst a místo konání je snadné se dostat se spoustou možností dopravy, takže si zapište data do diáře hned teď a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.