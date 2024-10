Inaugurační GO Diving Show ANZ se setkala s velkým ohlasem v Sydney

Po letech, kdy lidé toužili po každoroční, všezahrnující potápěčské show, která by se starala o rekreační potápěče, freedivery a technické potápěče, GO Diving Show ANZ konečně zaplnila tuto prázdnotu svou inaugurační show na Sydney Showground v Austrálii ve dnech 28.-29. září.

Sydney Showground byl vybrán pro svou polohu, která je obklopena předměstími, je snadno dostupná přímým železničním spojením a dálnicí z centra Sydney a je zde spousta parkovacích míst a spousta dalšího vybavení (hotely, restaurace atd.) .

Tato první výstava velmi napodobovala úvodní výstavu ve Velké Británii, s podobným počtem – jen necelých 3,000 10,000 lidí za dva dny – a podobným počtem vystavovatelů. Očekáváme, že zaznamenáme stejný meziroční růst, jaký zaznamenala výstava ve Spojeném království, protože se akce stále více etabluje a připojuje se více výrobců, školících agentur, maloobchodníků atd. – britská varianta, která je nyní ve svém pátém roce více než 10,500 2024 mXNUMX a přivítal na své akci v roce XNUMX více než XNUMX XNUMX lidí.

Whistlestop přehled inaugurační GO Diving Show ANZ

Ze strany vystavovatelů i návštěvníků bylo cítit vzrušení, z nichž mnozí stáli v sobotu ráno venku ve frontě a nedočkaví, až se dveře otevřou, a tato živá, pozitivní atmosféra pokračovala po celý víkend.

GO Diving Show ANZ se vrátí, větší a lepší, na výstaviště v Sydney 13-14 září 2025, tak si udělejte rande do diáře.

Návštěvníci ve frontě na vstup do výstavní síně v sobotu ráno

Zahajovací GO Diving Show ANZ byl tedy nepochybným úspěchem, ale neberte to jen za slovo – níže je podrobná zpráva PT Hirschfield z první ruky o události:

PT Hirshfield: Austrálie oslavila svou zahajovací novou každoroční výstavu potápění ve dnech 28. až 29. září v olympijském parku v Sydney – a bylo to skvělé! Vstupenky na tento první ročník byly zdarma a přilákaly registrace od tisíců potápěčů a oceánských nadšenců s bohatým a rozmanitým programem v průběhu dvoudenní akce.

GO Diving Show (GODS) ANZ – která byla sponzorována časopisem Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI a UW Images – je satelitní výstava nesmírně populární, pět let staré show v Spojené království. Obě akce koordinuje Rork Media, páteř magazínu Scuba Diver. Redakční ředitel Rork Media Mark Evans vysvětluje: „Snažíme se zachovat stejnou atmosféru, trochu jako to děláme s mezinárodními verzemi časopisu ve Spojeném království, Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu (a uvedení do Německa v lednu 2025 ). Všechny mají stejnou značku, ale časopis v každé zemi je šitý na míru pro daný kontinent.

"Totéž jsme udělali s potápěčskou show." Základní vzhled a struktura show jsou velmi podobné jako ve Velké Británii – jak se říká, „pokud to není rozbité, neopravujte to“ – ale přidali jsme některé lokalizované prvky.

"Nezáleží na tom, zda jste začátečník, zkušený rekreační potápěč, správný technik, veterán nebo podvodní fotograf, v příjemném prostředí je tu něco pro vás."

Mnoho stánků bylo po celý víkend zaneprázdněno návštěvníky

Na rozdíl od mnoha jiných akcí poprvé, které mohou být sužovány začínajícími problémy, byl GODS ANZ odvážný a vybroušený z brány, běžel hladce a poskytoval spoustu toho, co jeho návštěvníci chtěli. Návštěvníci show se seřadili brzy před místem konání, než se dveře otevřely, s nadšením, že „Australian Dive Event of the Year“ začne. Od začátku se ozýval hmatatelný bzukot.





Prvotřídní prezentace na hlavní scéně

GODS nabídl širokou paletu špičkových místních i mezinárodních řečníků. Více než 40 přednášek bylo hojně navštěvováno na současně naprogramovaném Main Stage a Photo, ANZ/Inspiration a Tech Stage.

Nejtěžší částí víkendu bylo rozhodování o tom, jaké publikum bude, když běží současně tolik vynikajících řečníků. (Naštěstí byl program zveřejněn s dostatečným předstihem v časopise Scuba Diver ANZ a na webu GO Diving Show, což účastníkům umožnilo předem zmapovat svůj pohyb).

Víkend v neděli odpoledne završila panelová diskuse všech řečníků na hlavní scéně. Zleva: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson a Dr. Richard Harris

Velkým tahákem byl britský bojovník za divokou zvěř, autor, televizní a dokumentární moderátor Steve Backshall. Steve, světový řečník s odborně kurátorskými a velmi poutavými prezentacemi, sdílel po oba dny velkolepé záběry. Jeho přednášky se zaměřily na potápění se žraloky a „naučení se mluvit velryba“.

Mezi další hlavní řečníky patřil thajský jeskynní záchranář Dr. Richard Harris, který hovořil o návnadách technického potápění. Poznamenal: „Zjistil jsem, že GO Diving je zcela odlišný od jiných potápěčských show. Je tam mnohem větší rekreační důraz, což se mi moc líbí.

„Je dobré přednášet o špičkovém technickém potápění těm, kteří mohou být novějšími potápěči. To jim otevírá oči do tohoto světa možností nad rámec plavání kolem útesu s jedinou nádrží, pokud chtějí dělat něco jiného. V potápění je úžasný kmen opravdu zajímavých lidí, se kterými jsem strávil svůj život. Rád povzbuzuji ostatní, aby se do toho pustili.“

Steve Backshall v plném proudu

Ranní promítání silného celovečerního dokumentu Nayse Baghaie Diving In the Darkness – po němž následovaly otázky a odpovědi s kanadskou průkopnicí v jeskynním potápění Jill Heinerth – bylo velmi dobře přijato. Jill samostatně prezentovala nejdelší podvodní jeskyni v Kanadě a objev Shackletonova plavidla Quest.

Diskuse průzkumníka vraku Lust4Rust Peta Mesleyho na Novém Zélandu se týkaly vzdáleného umístění a bezpečnosti na palubě a také projektu Truk Lagoon Baseline. Pete uvažoval o BOŽÍCH a zopakoval pocity mnoha účastníků: „Je to jako závan čerstvého vzduchu. Je tam hodně živosti. Je hezké být kolem pozitivních, stejně smýšlejících lidí.“

Legenda freedivingu a kaskadérka Liz Parkinson z Los Angeles přímo spolupracovala s Jamesem Cameronem, Hughem Jackmanem, Sigourney Weaver a nesčetnými dalšími špičkovými herci a režiséry. Podělila se o výuku hollywoodských a televizních talentů na freedive nebo potápění, stejně jako o plnění bezpečnostních rolí ve filmovém a televizním průmyslu (její podvodní kaskadérské záběry byly neuvěřitelné!).

Sledování interakce těchto pěti světových moderátorů během strhujícího a zábavného závěrečného panelu Main Stage moderovaného MC Anthony Gordonem posílilo prvotřídní kvalitu programu GODS.

Bylo několik příležitostí, jak se pustit do virtuální reality



Smrtník rozhovorů

Řečníci byli stejně vynikající na třech menších pódiích. Prezentovaná fáze ANZ/Inspiration Stage hovoří o místních a mezinárodních potápěčských destinacích, zdraví při potápění, nalezení vraku Endeavour a zapojení nové generace potápěčů. Jednadvacetiletá ředitelka kurzu PADI Holly Wakelyová (s více než 2,000 XNUMX zaznamenanými ponory!) ztělesnila ducha této fáze.

Tech Stage představovala prezentace o archeologii, jeskynním a vrakovém potápění a zdraví a bezpečnosti potápěčů. Mezi oblíbené moderátory patřili Human Factors Mike Mason, filmař Avatar John Garvin a vždy zábavný David Strike.

David Strike na Tech Stage

Photo Stage se pyšnila řadou inspirativních prezentací od oblíbených místních i mezinárodních fotografů Dona Silcocka, Talie Greis, Nigela Marshe a dalších. Přednáška Američana Mikea Barticka o potápění v černé vodě byla plná velkolepých snímků, zdůrazňujících, jak tento žánr často přináší vědecké objevy.

Mike se zamyslel: „V show byla dobrá energie. Potápěčská komunita v Austrálii je opravdu silná. Uspořádat takovou událost je důležité pro komunitu a průmysl.“



Obchodní hala bzukot

Jako na většině výstav byl největší rozruch ve vyprodané Trade Hall, kde více než 100 stánků předvádělo svět potápění.

Zastoupeni byli místní a mezinárodní provozovatelé potápění, turistické rady, školicí agentury, maloobchodníci, výrobci, ochranářské a neziskové organizace. Obzvláště hojná byla potápěčská střediska a liveaboardy hledající expozici na australském trhu spolu se spoustou vybavení pro podvodní fotografování.

Kevin Purdy z All Star Liveaboards chatuje s potenciálními klienty

Majitelka stánku a moderátorka Deborah Dickson-Smith z Diveplanit řekla: „Potápěčská show GO překonala všechna očekávání. Měli jsme tu velké davy lidí a byli jsme velmi zaneprázdněni lidmi, kteří chtěli zjistit, kam dál cestovat.“

Steve Martin z Digital Diver souhlasil: „Bylo to extrémně zaneprázdněné. Po otevření dveří jsme dostali přestávku až v 3:30.“

Jedním z nejoblíbenějších stánků během víkendu byl stánek VIZ, facebooková skupina se sídlem v Sydney s 15 XNUMX členy, kteří chtějí mít aktuální informace o místních podmínkách potápění. Zakladatel Marco Bordieri vysvětluje: „Potápěčská show byla pro Vizzerse neuvěřitelnou příležitostí k setkání. Na tribunách je tolik věcí. Klidně můžete strávit jen půl dne tím, že si je všechny prohlížíte.“

K vidění a nákupu byla spousta vybavení





fotografická soutěž

V sobotu odpoledne byli na Photo Stage vyhlášeni vítězové Underwater Awards Australasia 2024 – sdílející prize pool ve výši 55 3 $ v osmi kategoriích (Sydney, australské a mezinárodní vody, Smart Phone, Portfolio, Environmental Take XNUMX a Reels).

Best in Show byl oceněn Gabrielem Guzmanem za snímek perutýna proti slunečnímu záření. Tento snímek byl vybrán z Gabrielova vítězného portfolia předmětů s podobným tématem spolu s několika dalšími umístěními a pochvalami. Pro Guzmana to byl hvězdný výsledek, zvláště když to byla první fotografická soutěž, do které se přihlásil.

Výstava vítězů Underwater Awards Australasia byla po celý víkend velmi populární

Koordinátor soutěže Brett Lobwein zažil GODS téměř ze všech úhlů, včetně operátora stánku, moderátora a člena publika na řadě prezentací: „Komunita se dostala ven a skutečně to podpořila. První den bylo kolem obrovské množství lidí. Měl jsem celkem asi čtyři minuty, kdy na našich tribunách nikdo nebyl. Je to tak dobré pro průmysl, s fantastickými sponzory a místní potápěčskou komunitou. Lidé přiletěli, aby se zúčastnili z dálnice."



Spojení potápěčské komunity

Účastnice QLD Sally Gregory řekla: „Tato potápěčská show byla skvělá. Dohonil jsem tolik lidí, které jsem roky neviděl; lidé, které jsem znal, když jsme všichni začínali v potápěčském průmyslu ve svých 20 letech. Přichází také spousta nových lidí a tolik nových a zajímavých kusů vybavení, které jsme si nikdy nedokázali představit, když jsme začínali.“

Účastník Dr Bill Gladstone zopakoval komentáře mnoha dalších účastníků: „Je vzrušující být kolem tolika skvělých, stejně smýšlejících lidí potápěčů.“

Demonstrační tank byl ústředním bodem oba dny





Akce pro rodiny s dětmi

Většina potápěčských expozic se snaží být skutečně přátelská k rodině, ale GO Diving se snažil splnit zadání. Nabídka volných vstupenek odstranila jednu překážku v účasti. V Trade Hall nabídl Spot A Shark zábavné a vzdělávací aktivity vhodné pro děti. Potápění ve VR ve švédském vraku Marsu – v hloubce 75 metrů – poskytlo pohlcující zážitek, aniž byste se museli namočit.

Nostalgie se setkala se vzděláním jako Žralok v autobusu Aquatic Museum (Leyland Bus z roku 1957, který představuje sbírku dědictví, včetně zachovalého pětimetrového velkého bílého žraloka, zkameněliny a další), jehož cílem bylo vzdělávat se o druhu se zaměřením na ochranu. Jednalo se o jedinou samostatně vstupenkou atrakci na potápěčské show, se vstupním poplatkem 5 $.

V muzeu Shark in a Bus bylo celý víkend rušno

Děti i dospělí si užili pohled na dlouhou úzkou ukázkovou nádrž s freedivery, mořskými pannami, bočními potápěči a ukázkami podvodních dronů.

Když se show v neděli odpoledne chýlila ke konci, redaktor časopisu Scuba Diver ANZ a koordinátor akce Adrian Stacey uvažovali: „Bylo to fantastické. Zpětná vazba od vystavovatelů, návštěvníků a řečníků byla opravdu pozitivní. Bylo krásné vidět tu o víkendu spoustu rodin, tak doufám, že i další generaci potápěčů. Všichni se rádi sešli pod jednou střechou. Předčilo to naše očekávání.”



Závěrečné myšlenky

Každoroční potápěčská show pro Austrálii byla dlouho očekávána. Je vzrušující vidět, jak GO Diving Show vystupňuje, aby zaplnila prázdnotu a připravila tak silnou inaugurační akci, která uspokojí nejširší možné potápěčské publikum. Tato událost bude v příštích letech růst a vzkvétat.

Mark Evans ze společnosti Rork Media nabízí poslední slovo každému, kdo se rozhodl jít potápět místo účasti na GO Diving Show: „Vím, že skutečné potápění je zde skvělé, ale většinu víkendů se můžete potápět – všichni tito řečníci, vystavovatelé a atrakce jsou pouze na tento víkend. Po této inaugurační show k nám již mnoho potápěčských podniků přišlo a řeklo: „Měli jsme tu být, přijedeme příští rok“, takže si to nezapomeňte zapsat do svého diáře na příští rok, slibuje, že bude epos."

Navštivte webových stránkách pro více informací o akci v příštím roce (13.–14. září 2025 na výstavišti v Sydney), jak jsou věci naplánovány.

Fotografie od PT Hirschfield, Mark Evans a Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)