Jak nezkrotný kapitán Slate přišel o prsty

Kapitán Spencer Slate, významná postava floridské potápěčské scény, zažil v průběhu let mnoho změn. Rozmlouvá s JOHNEM CHRISTOPHEREM FINEEM, který pořídil fotografie.

„Kdo je Lloyd Bridges?“ zeptal se nevinně mladý potápěč.

Kapitán Spencer Slate pořídil obrovskou zvětšenou fotografii zesnulé hvězdy... Mořský lov ze zdi kanceláře za jeho potápěčským obchodem.

Na okamžik se zatvářil podivně rozmrzele, než si uvědomil, že osmdesátiletý Bridges s bílým vousem na obrázku hrál v průkopnickém televizním seriálu o potápěči Miku Nelsonovi a jeho hrdinských činech dávno předtím, než se narodil potápěč, který otázku položil – nebo dokonce mladý instruktor stojící vedle něj.

Slate s mladší verzí sebe sama a Lloydem Bridgesem, který si před 65 lety zahrál ve filmu Hunt na moři

„Byl jsem pozván na oslavu 80. narozenin Lloyda Bridgese,“ řekl Slate mladým potápěčům a obdivoval fotografii, na které je s Bridgesem. „Je mi 77. Říkám to všem. Líbí se mi, že starší lidé stále něco dělají,“ dodal poté, co vysvětlil, čím byl Bridges známý.

Málokdo oslovuje Slatea jeho křestním jménem. Již 47 let vede potápěčskou společnost Captain Slate's Scuba Adventures na Floridských ostrovech. 33 let řídil potápěčské operace z Key Largo a posledních 14 let provozuje potápěčský obchod s kompletními službami, výukové centrum a potápěčský člun v Tavernieru.

Tyčící se postava

Fotografie kapitána Slatea vedle Bridgese svědčí o jeho vysoké, robustní postavě. S výškou 6 cm se Slate tyčí nad Bridgesem a nad většinou lidí. Narodil se ve Winston-Salemu v Severní Karolíně, maturoval v roce 3 a vstoupil do americké armády, kde byl přidělen k transportní a zásobovací jednotce.

Poté, co Slate absolvoval East Carolina University v Greenville v Severní Karolíně s titulem v oboru obchodní administrativy, se nemohl dočkat, až se dostane na Floridu.

„Učil jsem obchodní předměty na odborné střední škole v Jacksonville,“ říká mi. „Certifikát instruktora potápění jsem získal v roce 1974 v rámci Národního potápěčského programu YMCA v Jacksonville. Tento program YMCA jsem převzal v roce 1978. Kapitánskou licenci jsem získal v roce 1976.“

Slate se svým potápěčským člunem v Tavernieru na Floridě

Není třeba, abych kapitána Slatea udržoval v obraze. Jeho příběhy jsou nekonečné: vyprávění o speciálních ponorech, zajímavých lidech, které vzal k potápění, a incidentech, z nichž některé by raději nezveřejnil, i když má na sobě zjevné jizvy, které to dokazují.

Potřese vám rukou s pravou rukou, na které budou chybět prsty a zbývající budou deformované od kousnutí murény, kterou krmil.

Slatea učil potápěčská legenda z Keys, Steve Klem. „Klem byl ‚Krysař z Pennekamp Parku‘,“ vypráví a dodává: „Spřátelili jsme se. Klem krmil živočichy. Řekl mi, že se v zimě nepotápí. Bylo mu 66 let, tak jsem to převzal já.“

Slateův „Creature Feature“ (Objev tvorů) přitahoval potápěče z celého světa, aby s ním prozkoumali oceánskou říši u ostrovů Keys. Byly doby, kdy si odvážně vkládal do úst sardinku jako obětinu barakudě. Murény, které krmil z ruky, se krčily kolem něj a jeho potápěčů a cpaly se rybími pamlsky.

Hejna ryb sledovala Slatea pod vodou a čekala na dávku. To byly doby, kdy se potápěči učili, že i zuřivé obyvatele oceánu lze zkrotit potravou a mírovým porozuměním, a to navzdory všudypřítomnému nebezpečí.

Když se muréna dostala do Slateova kbelíku s krmením, něco se pokazilo. Aniž by si to uvědomila, sáhla dovnitř, aby vytáhla rybu, a jeho prsty si spletli s povykováním.

Přestože Spencer Slate porušil pravidlo „dívat se, ale nesahat“, které se učí v každém kurzu potápění, přežil a pomohl tisícům potápěčů lépe porozumět životu v oceánu.

Byla doba, kdy krmení ryb nebylo sporné.

Údery blesku

Blesk udeřil poblíž potápěčského obchodu Slate. Lil prudký déšť, silnice byly zaplavené. Butch Hendricks, prezident společnosti Lifeguard Systems, se musel potápět. Oceánské podmínky byly nepříznivé a byla vydána varování pro malá plavidla.

Slate měl svůj potápěčský člun Ztracený kontinent připraven, kapitán Dillon čekal. Hendricks zavolal, aby se zeptal, jestli by se ranní ponory nedaly odložit na odpoledne. Žádný problém. Slate měl tak příležitost popovídat si s mladým studentem potápění a jeho instruktorem a vyprávět si.

" Ark Royal „byl uvnitř,“ řekl jim. „Byla to hlavní britská letadlová loď. Podmínky byly horší než dnes. Zavolali mi z lodi a zeptali se mě, jestli bych vzal potápěče Královského námořnictva na palubu…“ Spiegel Grove vrak.

„Řekl jsem jim, že je to rozbouřené, 8 až 10 metry vysoké vlny. Řekli, že je to jediná šance, kterou dostanou, a že mají vlastní vybavení. Řekl jsem, že ano. Dorazili sem, bylo jich deset. Řekl jsem jim, že to bude rozbouřené. Nastoupili na palubu a uložili své dvojité námořní tanky a vybavení. Bylo to citlivé – 10 metry vysoké vlny. Oceán byl tak silný, že když jsme se přiblížili k místu, musel jsem jet na volnoběh.“

Slate seděl opřený v otočné židli ve své kancelářské kóji, nohy opřené o zeď a modré oči šibalsky sledoval, jak mladým potápěčům vypráví svůj příběh.

„Řekl jsem jim: Připravte se, nebudu se vázat k žádnému kotvicímu míči. Naskočte po pěti a jeďte dolů. Až vyplujete, najděte si jakýkoli kotvicí míč a já vás vyzvednu.“

„Přišli nahoru, vrátili se na palubu a řekli, že to byl nejlepší ponor, jaký kdy zažili. Byl jsem venku v plném blesku. Člověče, bylo to ostré, padalo to dolů. Mám lodi na zemi. Podíval jsem se na stěžeň a kolem něj byla modrá svatozář – jak se tomu říká, oheň svatého Elma?“

„Řekl jsem všem, aby se nedotýkali ničeho kovového. Když jsem se musel chytit volantu, trhl jsem se.“

Bibbův zvon

Břidlice s lodním zvonem George M. Bibba

Lodní zvon z řezačky americké pobřežní stráže George M. Bibb sedí ve třídě kapitána Slatea. Když byl kutr vyřazen z provozu a rozebírán předtím, než měl být potopen se sesterskou lodí jako umělý útes v Keys, koupil zvon Slateův známý.

V pravém slova smyslu se tam vypráví příběh: „Ed Uditis měl obchod s námořními starožitnostmi. Když dostal zvon, řekl mi, že pro mě něco má a jestli bych si to přál? Řekl jsem ano, a on mi dal tento zvon, který pochází z…“ Bibb. "

Potápěči na potopené lodi si mohou vzpomenout na dny, kdy hrdě sloužila, a její zvon je nyní uchováván u průkopníka potápění, který se i nadále dělí o své pedagogické zkušenosti na Floridských ostrovech.

Skip Dawson se stále potápí s originální sadou dvojitých potápěčů Sea Hunt od Lloyda Bridgese.

Mořský lov vysílal se v letech 1958 až 1961. Kapitán Skip Dawson, opravář seriálu Slate, má originální dvojité lahve od Lloyda Bridgese, ty použité v seriálu, a potápí se s nimi – další žijící legenda se zkušenostmi v oceánu i pod ním, které si vysloužily celosvětový respekt a obdiv.

Potápěčská dobrodružství kapitána Slatea je na dálnici 1, Tavernier na Mile Marker 90.7 u oceánu.

