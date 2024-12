Hal Watts: Zemřel pan Scuba

Další americký titán extrémního potápění odešel: Hal Watts zemřel ve věku 88 let v Ocale na Floridě dne 7. prosince. Po sérii osmi úderů v posledních letech skončil s potápěním.

Watts si udělal jméno díky hloubkovému potápění, ačkoli když na počátku 1960. let s tímto sportem začínal, neměli na výběr pro rekreační potápěče, kteří chtěli jít do hloubky, než tak učinit ve vzduchu a naučit se řídit tento proces co nejbezpečněji.

Za tímto účelem je Watts, který se stal známým jako „Pan Scuba“, také spojován s vytvořením nejznámějšího výroku ve sportu: „Naplánujte si ponor – ponořte se podle svého plánu".

Říká, že to bylo jednoduše převzato z hesla, které slyšel jako mladý soukromý pilot: „Naplánujte si let – proveďte svůj plán.“ Když začal s potápěním, bylo normální, že se potápěči vydali do vody, aniž by si vyměnili slova o tom, co zamýšleli pod vodou dělat, řekl jednou.

Malá reklama, velký krok

Watts se narodil 10. června 1935 a potápění objevil o 20 let později, když pracoval na magisterském studiu na John Marshall Law School v Atlantě ve státě Georgia. Na tento jediný ponor navázal až o šest let později, kdy se přestěhoval do Orlanda na Floridě. Když si v roce 1961 v novinách všiml malého inzerátu na použité potápěčské vybavení, rozhodl se ho z rozmaru koupit.

Prodejce navrhl, aby si Watts přečetl Návod k potápění amerického námořnictva před setkáním s ním na hotelovém bazénu za účelem praktické ukázky zařízení. Jeho první potápění na otevřené vodě s použitím soupravy bylo do hloubky asi 15 m dne 22. února 1962 v Crystal River, kde hlásil, že ho vyděsil kapustňák, ale v té době byl závislý na tomto novém sportu.

Později téhož roku založil svůj obchod Florida Diver's Supply (FDS), odkud začal cvičit jeskynní potápěče a od roku 1963 vydával první certifikační karty FDS Cave Diver.

V roce, kdy založil školu, mu také nabídl post ředitele výcviku a prvního instruktora na volné vodě pro Národní asociaci škol potápění na kůži (NASDS) od jejího zakladatele Johna Gaffneyho, čímž se stal jediným trenérem jeskynních potápěčů NASDS.

Toho prosince provedl Watts to, co řekl, byl jeho první hluboký ponor do hloubky 75 metrů. Během následujících let jeho speciální potápěčský klub Forty Fathom Scubapros uskutečnil na Floridě mnoho ponorů do této hloubky a ještě dále.

V roce 1967 Watts vytvořil oficiální světový rekord pro ponory do hloubky po dosažení hloubky 119 m a v roce 1970 vytvořil rekord hloubky jeskyně 127 m. Ten rok také vydal první instruktorskou příručku pro hloubkové potápění s prodlouženým dosahem a pověřil Neda DeLoacha produkcí filmu. Hluboké potápění ve Wakulla Springs.

Pokračoval ve výcviku šesti dalších světových rekordních hloubkových potápěčů, včetně své dcery Scarlett, která v roce 129 vytvořila ženský rekord 1999 m. Toho roku britský potápěč Mark Andrews také vytvořil mužský rekord 158 m pod vedením Wattse. Chlubil se tím, že k datu 9. září 9 navedl 99 potápěčů, aby dosáhli hloubek mezi 55 a 100 m ve vzduchu, aniž by došlo k nehodě.

Brzy na večírek

Watts byl v roce 1969 spoluzakladatelem s Tomem Mountem a šesti dalšími Národní asociace pro jeskynní potápění (NACD) se sídlem na Floridě.

To, co začalo jako Florida Divers Supply, se do toho roku vyvinulo ve Florida State Skindiving Schools (FSSS) se čtyřmi místy na Floridě a karibskou základnou na Svaté Lucii. FSSS vydávala certifikační karty Cave Diver od roku 1970.

Hal Watts v kanceláři

V roce 1988 byla přejmenována na Professional Scuba Association (PSA) a v roce 1995 se stala mezinárodní jako PSAI, agentura, která mohla tvrdit, že vznikla téměř o tři desetiletí dříve než kterákoli jiná, která nabízela certifikaci na úrovni potápěčů a instruktorů v rekreačním i technickém sportu. potápění.

Jako trenér instruktorů s rozšířeným dosahem pro agentury PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC a TDI byl Watts kvalifikován pro výuku hlubokého vzduchu, nitroxu, nitroxu s prodlouženým dosahem, trimixu, rebreatherů, celoobličejové masky, suchého obleku, jeskyně, jeskyně , DPV a penetrace vraků. Byl instruktorem, hodnotitelem/certifikátorem pro NASE, PDIC a SSI, PADI mistrovským potápěčským trenérem a instruktorem-trenérem rebreatheru pro mnoho značek CCR.

Watts se také zasloužil o to, že přišel s nápadem regulátoru chobotnice, který vyvinul se společnostmi Scubapro a Sportsways.

Hvězdné vraky

V roce 1990 byl Watts jedním z prvních rekreačních potápěčů, kteří se ponořili do slavného pláště z občanské války monitor u pobřeží Severní Karolíny s Garym Gentilem, Billy Deansem a Stevem Bielindou a také se ponořil do hloubky 75 metrů Andrea Doria z New Yorku.

Japonské vraky v Truk Lagoon a Lusitania parník v Irsku – proti radám vyškolil jeho majitele Gregga Bemise, aby provedl úspěšný 90m ponor na vraku – dokončil svůj seznam oblíbených vraků.

Watts byl držitelem ceny SSI Platinum Pro Award s více než 10,000 XNUMX ponory, když skončil s potápěním a udržel si svůj podíl v PSAI. Potápěč Redakční ředitel Mark Evans strávil na palubě, jak říká, zábavný týden Vodní kočka liveaboard na Bahamách v polovině roku 2000 se slavným potápěčem a jeho manželkou Jan.

„Hal Watts byl skutečnou legendou v kruzích technického potápění, je držitelem řady Guinessových rekordů v hloubkovém potápění, ale byl také skutečným gentlemanem a bylo mi potěšením být u toho,“ říká.

„Rád vzpomínám na návrat z odpoledních ponorů na lodi Vodní kočka objevit Hala a Jana, jak se povalují v houpací síti na zadní terase, častěji než s prázdným talířem pokrytým drobky sušenek. Na té cestě jsme mu přezdívali ‚Cookie Monster‘ kvůli jeho zálibě v chutných pochoutkách!“

Hal Watts za sebou zanechává pátou manželku Jan, se kterou byl ženatý 22 let, dcery Kirsten Stanford a Scarlett Watts, vnuka Ryana Stanforda a pravnuka Wyatta.

