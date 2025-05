GoPro kamery všude, kam jdu

EKREM PARMAKSIZ je podvodní fotograf specializující se na žraloky, ale zatímco si kdysi užíval klidu světa pod vlnami, nyní se obává, že snadná dostupnost kvalitních fotoaparátů proměňuje tento svět v šílený důl obsahu. Je džin už venku – co dělat? vy myslet si?

Než jsem se pustil do světa potápění, oceán mi vždycky připadal jako vzdálená planeta. Během mého dětství jsem mohl obdivovat podvodní svět z dálky, a to prostřednictvím televizních dokumentů. Krásný, tajemný a trochu děsivý.

Nevyrůstal jsem v tom prostředí, nebyl jsem od přírody plavec, ale něco na tom tichu dole, na stavu beztíže, na světě skrytém těsně pod vlnami – to mě přitahovalo.

Nekonečné modré korálové zahrady a hejna ryb vířící jako stříbrné bouře nebyly pro mě jediným lákadlem. Žraloci mě přitahovali už od dětství. Ne typickým způsobem, jakým jsem toužil po vzrušení. Čelisti-inspirovaný způsob, ale něco hlubšího.

Zatímco ostatní děti děsily filmy nebo obrázky řad ostrých zubů, já jsem listoval encyklopediemi, kreslil žraloky na okraje sešitů a žebral, abych se mohl dívat na dokumenty o žralocích v televizi.

Bylo na nich něco: mocní, starobylí, nepochopení. Nebyli pro mě jen predátory, ale symboly divokého světa, který přežil miliony let. Nepovažoval jsem je za monstra. Viděl jsem v nich tajemno.

Pamatuji si, jak jsem v 1990. letech sledoval scénu v dokumentu o přírodě, kde potápěče obklopovali žraloci. Voda byla klidná. Žraloci se kolem nich klouzali jako duchové. Musel jsem si ty obrazy přetočit asi tucetkrát. Chci tam být, pomyslel jsem si. Chci jim rozumět, ne se jich bát.

Jen potápění

Nejdřív jsem se chtěl jen potápět. Oceán je svět, který většina lidí nikdy doopravdy nezažije. Vidí hladinu – vlny, odrazy, barvy – ale neslyší ticho dole ani nejsou svědky malých dramat života na útesu: klaun bránící svůj domov, želva klouzající paprskem slunečního světla, útesový žralok prořezávající modř jako otazník.

Klaun bránící svůj domov

Výchozím bodem bylo cítit těsně kolem sebe vodu, vznášet se beztížně mezi těmi tvory, které jsem viděl jen v knihách a na obrazovkách. Ale někde mezi mým prvním a stým sestupem jsem si uvědomil, že vidět to nestačí. Chtěl jsem si to představit.

Nepřišel jsem si stát se podvodním fotografem. Nevzal jsem do ruky fotoaparát proto, abych tvořil umění, alespoň ne zpočátku, ale abych si pamatoval.

Pak se z toho stal způsob, jak to přeložit: vzít okamžiky příliš křehké, příliš prchavé a zmrazit je jen na tak dlouho, aby ostatní viděli to, co jsem viděl já. Úžas. Klid. Život.

Podvodní fotografie Nešlo o dokonalý záběr. Stal se způsobem, jak vyjádřit úžas – způsobem, jak připomenout kousek ticha a tajemna, aby ho ostatní viděli. Každý snímek byl konverzací: nejen „podívejte se, co jsem viděl já“, ale „podívejte se, co riskujeme, že ztratíme“.

Surrealistické blues

Je to více než 18 let, co jsem začal jako podvodní fotografie umělec. Co začalo jako pokus zachytit surrealistickou modř moře, se brzy stalo posedlostí žraloky. Z prosté vášně se brzy stal cíl.

A někde v průběhu jsem si uvědomil, že jsem se nestal potápěčem s fotoaparátem, ale vypravěčem, který shodou okolností pracoval v modrém.

Byla doba, kdy jsem se potápěl kvůli tichu, ale s přibývajícími lety se něco mění. Ta nepřerušovaná interakce s mořským životem začala slábnout a bylo stále těžší ji najít.

Ten druh nehybnosti, který mě kdysi obklopoval, když jsem se vznášel mezi vodou a beztížností, je narušen něčím přehnaným: neustálým používáním GoPro kamer, rudou září světel nahrávek, snahou o „ještě jeden záběr“.

Tyto videokamery jsou všude po světě, kam chodím – na tyčích, blikající světla, lidé manévrují ne proto, aby viděli útes, ale aby ho zachytili.

Není to tak dávno, co si s sebou na ponor vzít fotoaparát bylo na výběr – něco vyhrazeného pro ty s… výcvik, trpělivost nebo účel. Teď se to téměř očekává. GoPro připnutá ke každému maska-řemínek, v každé ruce kopulový port, blikající světla, jak se podvodní paparazzi pouštějí do práce. Někdy se zdá, jako by pod vodou bylo víc akčních kamer než ryb.

Potápění se stalo méně o samotném ponoru a více o obsahu. Všude, kam se podívám, vidím další kameru na tyči a dalšího potápěče, který se více soustředí na záběry než na přítomný okamžik. Je to, jako by se útes proměnil ve filmovou kulisu, kde každá želva je celebrita, každý žralok je prchavým cameem a každá korálová hlava je kulisou.

Maska dolů, kamera ven

Během mých prvních ponorů, ještě než jsem vlastnil fotoaparát, se mi všechno zdálo posvátné. Tiché. Nefiltrované. Nepřemýšlel jsem o úhlech záběru ani o záběrech, jen jsem měl doširoka otevřené oči a vznášel se světem, kterému nezáleželo na tom, jestli se dívám.

A co teď? Zažil jsem ponory, kde se lidé sotva dívali do očí oceánu. Maska dole, s vytaženou kamerou, honí se za klipy jako podvodní influenceři.

Hledá se ten správný záběr

Viděl jsem potápěče, jak se lokty prodírají k mořskému koníkovi, tlačí se u čisticí stanice nebo se vznášejí jen pár centimetrů nad útesem, jen aby pořídili „ten správný záběr“, zatímco útes zadržuje dech a ryby se rozprchly. Kde byla GoPro dříve nástrojem, teď působí jako reflex.

Nejsem zdaleka proti fotoaparátům – jak bych mohl být, když nosím velmi profesionální full-frame fotoaparát? – ale čím víc se do toho potápím, tím víc toužím po těch tichých, nezaznamenaných okamžicích, takových, které nikdo jiný nikdy neuvidí. Po těch, které nepotřebují editaci, zveřejnění ani schválení, jen vzpomínku.

Když jsou fotoaparáty všude, jejich přítomnost se stává vzácností. Skupinové ponory se staly spíše jako plovoucí filmové kulisy. Zažil jsem ponory, při kterých se potápěči bez jediného pohledu protlačovali kolem nahožábrých ryb, honili želvy a vznášeli se jen pár centimetrů od perutýna, jen aby pořídili perfektní záběr.

Chápu silnou touhu a přitažlivost zachytit ten dokonalý okamžik – želvu klouzající slunečními paprsky, žraloka plujícího z hlubiny. Jsou to vzpomínky, které si chceme uchovat, sdílet, dokázat, že jsme tam byli.

Měl jsem chvíle, kdy se zdálo, že dokonalý záběr pojme veškerý úžas, který cítím. Ale někde v průběhu mám pocit, jako by se mnoho z nás přestalo potápět a začalo vytvářet obsah.

Honička

Teď si říkám, co tím procesem ztrácíme. Neruší mě ani tak kamery, jako spíše naléhavost. Ta honička. Způsob, jakým nás to vytrhává z přítomnosti. Způsob, jakým to proměňuje tiché setkání se žralokem v zinscenovanou událost. Způsob, jakým to fragmentuje intimitu ponoru – jak místo sdílení úžasu soupeříme o úhly záběru.

Potápěčští průvodci nás kdysi jednoduše vedli a ukazovali na skryté věci, které bychom mohli přehlédnout: štíra maskovaného v korálech, krevetu tančící v mořské sasance, pomalý pulz mořské okurky pod naším... ploutveByli to vypravěči, nejen vůdci, ale i tlumočníci útesu.

Ale v poslední době mají plné ruce práce – ne s latěmi nebo útesovými kamerami, ale s kamerami GoPro. Na tyčích, se světly, v kopulových portech. Není dnes neobvyklé vidět průvodce, jak natáčí každou chvíli, otáčí kameru zpět ke skupině pro podvodní selfie nebo honí želvu, aby pořídil perfektní klip pro instagramový klip obchodu.

Obsah je měna

Někdy si toho vážím. Záběry jsou hezkým suvenýrem a dobře znají úhly. Byl jsem označen v krásně sestříhaných sestřizích nejlepších momentů a musím přiznat, že je skvělé vidět se, jak se vznáším v modři, orámovaná korály a slunečním světlem jako z přírodního filmu.

Ale jiné části mého já chybí staré tempo. Klid. Osobní pozornost. Průvodce je teď často spíše kameraman než přírodovědec. Někdy je napřed s GoPro, zatímco se skupina rozchází. Jindy místo toho, aby ukazoval na toho vzácného tvora, kolem kterého jsem plaval, natáčí.

Není to jejich chyba – je to kultura, kterou jsme si vybudovali. Obsah je teď platidlem. Obchody chtějí propagaci. Potápěči chtějí suvenýry. A průvodci, někde mezi bezpečností, vyprávěním příběhů a sociálními médii, se snaží dělat všechno.

Setkání s kladivounem

Pamatuji si na jednu velmi bizarní situaci na Maledivách, kdy jsme narazili na velkou hejno kladivounů, byly jich tucty.

Pohybovali se v pomalé formaci, jejich těla prořezávala vodu jako starověké relikvie, hlavy se pohybovaly doleva a doprava, jako by hledali víc než jen kořist – možná klid.

Hádejte co? Dva potápěčští průvodci, kteří měli stát na místě, si nemohli pomoct a kopali ke škole s GoPro kamerami v dlaních. Prudce. Dychtivě. Příliš rychle. Pak, v mžiku, byli žraloci pryč.

Švihli ocasem a zmizeli zpět v modři, jako by tam nikdy nebyli. Průvodci se ostýchavě vrátili ke skupině, kamera stále nahrávala, ale byla prázdná.

Zpátky na lodi jsem k nim přistoupil a citoval jejich vlastní slova: „Nejnezapomenutelnější zážitky jsou ty, při kterých zůstanete v klidu – a necháte oceán přijít k vám.“

„Nech oceán přijít k tobě“

Je třeba zvážit i další důležitá fakta. Nadměrné používání podvodních videokamer může mít různé environmentální, etické a praktické důsledky.

Může narušit mořský život a způsobit fyzické poškození stanovišť – potápěči s fotoaparáty se mohou nechtěně dotknout nebo nakopnout křehké a pomalu rostoucí korálové útesy. Některé druhy si mohou příliš zvyknout na lidskou přítomnost, což je činí zranitelnějšími vůči predátorům nebo pytláctví.

A populární podvodní fotografie lokality se mohou přeplnit, což vede k degradaci ekosystému a snížení kvality zážitků návštěvníků.

Druh magie

Pod vodou existuje jakési kouzlo, které se nedá přenést do videa – okamžiky, které se před kamerou nedají zachytit. Okamžiky, které prostě... jsouA doufám, že nezapomeneme, že ne všechno je třeba zaznamenávat.

Některé věci se lépe cítí v daném okamžiku, v tichu, ve společnosti útesu, který vyprávěl příběhy dávno předtím, než jsme stiskli tlačítko „nahrávání“.

V poslední době se držím zpátky. Nechávám kameramany, aby se přede mnou hemžili. Sleduji, jak se útes za nimi znovu uklidňuje. Poslouchám, jak se vrací ticho.

Protože pro mě potápění nikdy nebylo o tom, co si můžu odnést domů. Šlo o to, co můžu nechat za sebou – hluk, shon, ego – a co si můžu odnést jen v paměti. Oceán není kulisou pro obsah, ale živoucím, dýchajícím světem. A někdy si myslím, že si nezaslouží naše záběry, ale naši plnou pozornost.“

