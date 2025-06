GO Diving Show ANZ: Vstupenky 2 za cenu 1 nyní k dispozici

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v Olympijském parku si klade za cíl představit to nejlepší z našeho podmořského světa a nyní je k dispozici speciální nabídka vstupenek 2 za cenu 1 pro včasné rezervace.

Ať už jste úplný začátečník, který uvažuje o potápění, nebo jste absolvovali základní kurzy, pokročilý potápěč, technický potápěč nebo zkušený potápěč s CCR, určitě si zde najdete něco zajímavého.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

Pořiďte si vstupenky hned teď!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji a můžete využít Nabídka pro ranní ptáčata 2 za cenu 1 do 9. září – vy a váš kamarád/kamarád/partner/manželka nás můžete navštívit pouze $12a děti do 16 let mají vstup zdarma, takže je to ideální rodinný výlet. Na místě je dostatek parkovacích míst a místo konání je snadno dostupné díky široké nabídce dopravy, takže si termíny zapište do diáře a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.