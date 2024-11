Průvodce dárkem: 7 nových knih pro potápěče

Potápěč a kuchař,

od Lasse Spang Olsen

četl jsem Potápěč a kuchař když přítel zavolal na telefon. Během několika okamžiků řekl: „Předpokládám, že jste četl Potápěč a kuchař?" To se mi ještě nikdy nestalo, což, předpokládám, musí znamenat, že jde o „knihu okamžiku“.

Pokud jste ji ještě nečetli, možná si jen vzpomenete na zprávu z roku 2013, která ji inspirovala, o nigerijském remorkéru, který se za podezřelých okolností velmi rychle potopil a uvěznil v podpalubí svých 12 členů.

Když byl tým saturačních potápěčů pracující v této oblasti povolán, aby udělal to, co se od nich jen zřídka očekává – hrabání se ve vraku v hloubce 30 metrů, aby odstranili lidská těla – byli šokováni, když našli jednoho z posádky, lodní kuchyni. kuchař, stále naživu po více než dvou dnech uvězněný v nejvzdálenější části plavidla.

To není spoiler, protože tato kniha je „houkáním“, podrobně sleduje, co se stalo až do tohoto bodu, a hlavně, co se stalo potom. Má také pár zvratů v ocasu, které mě určitě překvapily.

Autor je filmař a toto je kniha jeho dokumentu o neobyčejném podvodním příběhu o přežití, doplněném originálními snímky z klaustrofobických omezení trupu.

Příběh vyložil velmi jasně, proložil částmi původních výměn mezi potápěči, jejich kontrolní lodí a kuchařem Harrisonem, a tento přístup je velmi účinný.

Záchranné úsilí

Mám-li kritiku – a je to velmi drobná – je to to, že přes veškerou svou jasnost se zdá, že se autor tak snaží zajistit, aby čtenář dostane každý bod. Toto určení znamená, že se vloudí určité množství opakování.

To však po první polovině knihy vyprchá. Naproti tomu existuje pozdější epizoda, ve které je záchranná mise téměř vykolejena, když potápěči přehlédnou klíčovou úvahu. Tato situace na okraji útesu je vyřešena tak rychle a náhle, že je pro mě těžké si představit, jak k tomu došlo – a stále je.

Nic z toho neubírá na skutečnosti, že se jedná o vzrušující a emotivní čtení, a Olsen to usnadnil – ačkoli, jak je zřejmé z posledních kapitol, nebylo pro něj snadné bádat a psát. Tento dechberoucí příběh stojí za relativně krátkou dobu, kterou vám zabere přečtení.

Dived Up publikace, ISBN: 9781909455610

Brožovaná, 15 x 23 cm, 176 stran, 20 GBP

Coral Triangle Cameos: Biodiverzita a malá většina,

od Alan J Powderham & Sancia ET van der Meij

Je vždy těžké odhadnout, s jakým vydavatelem Dived Up přijde příště, ale jako Potápěč a kuchař naznačuje, že jeho volby nejsou nikdy méně než zajímavé.

Četl jsem předchůdce Coral Triangle Cameos, který se jmenoval V srdci Korálového Trojúhelníku, když vyšel v roce 2021 a myslel si, že jde o vynikající spojení působivého textu a podvodní fotografie.

Alan Powderham je velmi dobrý makrofotograf a tehdy, stejně jako nyní, se spojil s mořskou bioložkou Sanciou van der Meij, aby se dostal pod kůži „malé většině“ drobných ryb a bezobratlých, kteří tvoří většinu Indo-Pacifiku. útesový život.

Předchozí kniha zapůsobila do takové míry, zejména způsob, jakým se držela pohledu potápěče, že jsme vydali šestistránkový výtah v Potápěč obchody sdílet radost. Coral Triangle Cameos se vyrábí ve stejném formátu více než čtvercového konferenčního stolku a dokazuje, že je stejně dobrý.

Přečetl jsem dost knih, ve kterých si fotografové vybírají své nejlepší záběry a pak vymýšlejí nějaké zvláštní nadpisy kapitol a přerušovaný text, aby ospravedlnili výběr, ale Powderham a van der Miej jsou příliš svědomití na to, aby padli do této pasti.

Obrázky jsou vybrány a seskupeny z dobrého důvodu – v tomto případě podle druhů zvířat – a slova, i když jich je málo, jsou pečlivě vybrané shluky informací, které naznačují původní myšlenku a nechávají čtenáře myslet si, že by stálo za to si je zapamatovat.

Powderhamovy snímky inklinují k temné straně – on je jedním z těch fotografů, kteří dokážou odolat nutkání, aby jeho snímky vyskočily – a protože prosakují na okraj stránek a do sebe, efekt zaplavuje zorné pole čtenáře, jako při ponoru, díky čemuž je zážitek pohlcující.

Nemohu říci lépe o tom, co je v podstatě obrázková kniha, než že by tato snesla opakované čtení. Myslím, že většina pozorovatelů mořského života si to užije a podvodní fotografové obzvlášť.

Dived Up publikace, ISBN: 9781909455573

Pevná vazba, 22 x 30 cm, 224 stran, 45 GBP

52 úkolů: Podvodní fotografie,

od Alex Mustard

52 Úkoly je série knih od Ammonite Press o aspektech fotografování – když jsem se naposledy díval, bylo tam 14 titulů, od černobílých a dronů po ulice a Instagram fotografování.

Nyní je zde vyhrazený podvodní fotografie vydání od neméně významného odborníka, než je britský Alex Mustard, jehož kvalifikace je stěží potřeba opakovat.

Stejně jako ostatní tituly ze série, Podvodní fotografie sestává z ročních týdenních workshopů „navržených k budování základních dovedností, rozšiřování obzorů a nastartování kreativity“, nemluvě o vytváření vychytaných obrázků.

Úkoly sahají od získání dokonalého supermakro snímku života na mořském dně až po kreativní využití dostupného světla pro náladové fotografie vraků a každý z nich je doplněn solidními, ale ne přehnaně technickými radami s prostorem pro poznámky.

Každý z 52 úkolů má klíč ukazující typy úkolů, ať už velké zvíře, kamarád, kompozice, počítačový, ryby, osvětlení, makro, scenérie, technika, širokoúhlý záběr nebo vrak. Kniha je plná inspirativních záběrů z hořčice, panelů s tipy a druhu přímého psaní, které zajišťuje, že jeho rady padnou. Jednoduchý přístup se snaží zaměřit pozornost na klíčové prvky.

Některé z úkolů pokrývají iniciativy, jako je přihlašování do soutěží nebo produkce obchody covershoty (je dobré vidět jeden z autorových vynikajících Potápěč obálky použité jako příklad toho, proč tak málo obrázků ve skutečnosti obstojí v konkurenci více titulků).

Problém, který vás nepochybně napadl, je ten, že v reálném světě má jen velmi málo jiných potápěčů než profesionálů v teplovodním potápění to štěstí, že mají přístup k různým místům potřebným k realizaci všech těchto projektů, jistě pravidelně.

Mustard si je toho jasně vědom: „Mám vytvořené úkoly, které lze většinou splnit během ponoru nebo vhodného potápěčského dne,“ říká v předmluvě. "Jsou určeny k tomu, aby byly dokončeny zhruba v pořadí, spíše než abyste si vybírali své oblíbené." Takže si myslím, že poselství je dělat to nejlepší, co můžete.

Pro většinu podvodních fotografů, kteří to myslí se sebezdokonalováním vážně, bude pouhé čtení této knihy příjemným procesem, který jim zanechá spoustu nápadů na další cestu.

Ammonite Press, ISBN 9781781454893

Pevná vazba, 21 x 14 cm, 128 stran, 12.99 GBP

Žraloci, rejnoci a chiméry z východního pobřeží Severní Ameriky,

od Davida A Eberta a Marca Danda

Tento přepychový polní průvodce navazuje na jiného, ​​který jsem recenzoval v minulosti, když jsem si všiml, že byl vyroben až příliš krásně na to, abych riskoval, že bude ušmudlaný a ušatý na poli.

Tento průvodce z roku 2020 byl věnován Evropě a Středomoří a tvrdil, že je prvním terénním průvodcem, který pokrývá všech 146 druhů nalezených v mořích snadno dostupných z Velké Británie. Tato nová kniha pokrývá atlantické pobřeží USA a Kanady a je větší než ta se 173 druhy, přirozeně se značným přesahem.

Zahrnuje elasmobranchs nalezené kolem ostrovů v Atlantiku, jako jsou Bahamy a Bermudy, sahající na západ do Mexického zálivu až k poloostrově Yucatán, a včetně některých zřídka viděných hlubokomořských druhů.

Abychom brali lucerny jako náhodný příklad, najdete úvodní stránku s barevnou fotkou, následovanou třemi stránkami znázorňujícími tvary těla a znaky, pak podrobným průvodcem chrupem, než se dostaneme k devíti druhům.

Pro každou z nich máme Dandovy boční a letecké vědecké ilustrace lepší než na fotografii, podrobný popis, stanoviště, biologii, stav Červeného seznamu IUCN, rozsah hloubky, rozměry v různých fázích zralosti a další klíčové detaily (klíč je na přední obálka), stejně jako distribuční mapy.

Pokud zde nemůžete určit preferovanou stravu zeleného lucerna, pravděpodobně to nikdy neuděláte.

David Ebert, programový ředitel Pacific Shark Research Center a držitel mnoha dalších míst souvisejících s elasmobranch, píše s velkou jasností o každém druhu mezi řadou obecnějších kapitol. Je zde také kapitola věnovaná ochraně přírody od Sonie Fordhamové ze Shark Advocates International. Jedná se o atraktivní a komplexní referenční knihu.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Pevná vazba, 18 x 22 cm, 430 stran, 35 GBP

Potápění Gozo & Comino,

od Richarda Saltera (2. vydání)

Mohlo by to být druhé vydání, ale stojí za zmínku, protože maltské ostrovy jsou tak oblíbenou destinací britských a kontinentálních potápěčů a již dlouho existuje silná konkurence, která jim poskytne definitivní potápěčské průvodce.

Věřím, že tento byl první, kdo ignoroval samotnou Maltu a soustředil se na dva severní ostrovy. To dává smysl, protože mnoho potápěčských návštěvníků se rozhodlo založit si základnu na Gozu a je tam spousta věcí, které je tam zabaví.

Vzhledem k tomu, že maltské ostrovy mohou prozkoumávat nezávislé skupiny potápěčů na pobřeží, existuje větší poptávka po průvodcích než v jiných destinacích, kde je potápění organizováno převážně potápěčskými centry.

Salterova kniha se poprvé objevila v roce 2017. Jako místní potápěč měl dobré postavení instruktor s důvěrnými pracovními znalostmi stránek a rozšířil stávající znalosti, které by sdílel s klienty při dalším výzkumu a fotografování k vyplnění mezer.

Toto upravené vydání obsahuje pouze jednu novou stránku, vrak Hephaestus, čímž je celkový počet 72 – z nichž většina (58) se nachází v oblasti Gozo.

Pro záznam Hephaestus je 60m ropný tanker, který byl záměrně potopen v hloubce 30–40 m v Xatt I-Ahmar, v blízkosti stávajících atrakcí Karwela, Cominoland a Xlendi. Kniha, která obsahuje podrobné popisy, mapy a fotografie, zaznamenává změny stávajících lokalit a aktualizuje informace o potápěčských centrech.

K dramatickému zhroucení Azurového okna, které z něj udělalo zcela novou potápěčskou lokalitu po pravděpodobně eonech, došlo právě v době, kdy se první vydání dostalo do tisku, ale Dived Up dokázal knihu stáhnout a upravit v přezdívce. času.

„Ukazuje se, že mapa a zápis nového webu, které Richard dal dohromady v důsledku toho, jakmile se vis ustálil, byly z velké části pravdivé,“ říká mi vydavatel Alex Gibson. Nové vydání obsahuje novou fotografii Pete Bullena výsledných „Azurových Alp“ a několik dalších úprav textu. "Tentokrát se nic tak dramatického nestalo, díky bohu!"

Jak Gibson zdůrazňuje, navigace a vzhled knihy byly vylepšeny a aktualizovány se záměrem usnadnit vyhledávání ponorů v každé z pěti oblastí.

Dived Up publikace, ISBN 9781909455580

Brožovaná, 184 stran, 23 x 16 cm, 20 GBP

Sharkpedia: Stručný přehled Sharklore,

od Daniela C. Abela

Další žraločí nabídka z Princetonu, tato kniha mohla být v tomto ročním období viděna jako výplň do punčochy. Je také atraktivní svým vlastním způsobem, a to díky látkovému přebalu potištěnému fólií. Ilustrátor Marc Dando je zpět s přerušovaným textem v různých stylech kreslení čar, ale koncept se točí kolem pozorování Daniela Abela, amerického námořního vědce. profesor, který se specializuje na ekologii a fyziologii žraloků.

Je to rozmanitá řada žraločích informací rozdělených do asi 100 abecedních záznamů a dobrou zprávou je, že se vymyká otřepané slovesnosti o tom, že žraloci jsou pro lidi menší hrozbou než lidé pro žraloky (zívají) ve prospěch toho, co jsem udělal já nevím, ale přál bych si to.

Zde je ochutnávka z malé části o podivných žraločích jménech se zaměřením na Happy Eddie Shyshark: „Proč je to plachý žralok? Protože když ho ohrožují predátoři, jako jsou tuleni kapští, má ve zvyku stočit se do klubíčka s ocasem zakrývajícím oči. Z toho důvodu se tento druh také nazývá Koblihový žralok.

"Možná, že tím žralok povzbudí často hravé tuleně kapské, aby se zapojili do hry ‚odhoď žraloka‘ místo toho, aby ho snědli." Budete si ji muset přečíst, abyste zjistili, odkud pochází kousek 'Happy Eddie' – nebo abyste si vychutnali další jména, jako je žralok falický a žralok lízátko.

Najdete zde zajímavé postřehy o aspektech, jako je tonická nehybnost nebo „předstírání smrti“; rodičovská péče: „Žádná není. Není to dost ctnostné, že žraloci nežerou své potomky?“ a jablko-bobbing jako způsob, jak pochopit žraločí kousnutí.

Toto je mnohem víc než jen vtipná kniha, ale dělá to, co je na srdci vážné téma, velmi stravitelné. Pěkný malý dárek pro potápěče žraloků.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Pevná vazba, 12 x 18 cm, 168 stran, 10.99 GBP

Malá kniha velryb,

od Robert Young & Annalisa Berta

Jedna další „malá knížka“ z Princetonu mě upozornila na její pevný formát a styl Pozorovatel série knih mého dětství. Je součástí série pokrývající témata od brouků a motýlů po stromy a počasí, což vše může naznačovat dětské knihy, ale bylo by zavádějící, protože je jednoduše zaměřeno na milovníky přírody.

Kapesní kniha, bohatě ilustrovaná Tugcem Okayem spolu s výběrem fotografií, obsahuje na svých 160 malých stránkách spoustu faktů a je vhodná na cesty. Osobně bych preferoval formát, který by více odpovídal jeho obřímu námětu, zejména pokud jde o ilustrace, ale drobný tisk a design se snadno dohodnou.

Like SharkpediaKniha se pohybuje od tématu k tématu, pokrývá biologii, chování a ochranu delfínů a sviňuch i větších velryb a je dobře napsaná a informativní.

Pokud hledáte malý dárek pro přítele nebo příbuzného s kytovcem, možná někoho, kdo se rád při potápění vydává na lodě na pozorování velryb, stojí za to se nad tím zamyslet.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Pevná vazba, 10 x 16 cm, 160 stran, 12.99 GBP

Další recenze knih na Divernet: Červenec 2024, listopad 2023, Srpen 2023, dubna 2023, únor 2023, prosinec 2022, Srpen 2022, dubna 2022