Deborah Dickson-Smith má desítky let zkušeností s objevováním světa jak nad vodou, tak pod vodou a přináší tyto zkušenosti do Diveplanit Travel a představuje nové potápěčské destinace svým klientům – a nyní i GO Diving Show ANZ publikum ve dnech 28. – 29. září.

Nechte se inspirovat pro vaše další dobrodružství! Prezentace Deb představí nově vznikající potápěčské destinace včetně:

Halmahera – tzv. „New Raja Ampat“ na ostrovech Molucca v Indonésii; Romblon – vyhlášené nové hlavní město makropotápění na Filipínách; Mikomoto – město kladivounů co by kamenem dohodil od Tokia; a Srí Lanka – nově přístupná vraková destinace pro milovníky rzi.

Bude také pokrývat nové možnosti potápění v Mikronésii, včetně Pohnpei a Majuro, které se otevřely díky novým letům s Nauru Airlines.

Inspirujte se pro své další dobrodružství s Deborah Dickson-Smith 2

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 28 29-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Stage, Austrálie/Nový Zéland Stage, Inspiration Stage a Tech Stage – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních funkcí pro malé i velké, z potápění ve VR, a ukázkový bazén a mnoho dalšího.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

GO Diving Show UK 2024, nyní již pátým rokem, přilákala o víkendu více než 10,000 10,000 návštěvníků a rozprostírala se na ploše XNUMX XNUMX mXNUMX výstavní plochy a australská a novozélandská varianta aspiruje na dosažení této úrovně v příštích letech.

Vstup na úvodní GO Diving Show ANZ je zcela zdarma – zaregistrujte se zde získat vstupenky na potápěčskou akci roku 2024 v Austrálii. Na místě je spousta parkovacích míst a místo konání je snadné se dostat se spoustou možností dopravy, takže si zapište data do diáře hned teď a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.