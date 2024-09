Nechte se inspirovat a objevte více o australských potápěčských hotspotech na GO Diving Show ANZ

Rychle se blíží GO Diving Show ANZ, která se koná na výstavišti v Sydney od 28. do 29. září a se vstupem ZDARMA, slibuje řadu informativních, vzdělávacích a zábavných přednášek, výstav, výstav a interaktivních prvků bez ohledu na úroveň vašich potápěčských zkušeností – a Inspiration / ANZ Stage je tím pravým ideální místo, kde se dozvíte více o místních možnostech potápění – a inspirujte se některými fantastickými prezentacemi.

Mezi reproduktory na Inspiration / ANZ Stage patří:

Roni Ben-Ahron bude mluvit o Filipínách

Roni Ben-Ahron

Obhájce udržitelného cestovního ruchu a odborník na průmysl Roni Ben-Ahron bude na pódiu Inspirace na GO Diving Show ANZ v září předvádí neuvěřitelnou rozmanitost Filipín.

Roni, která unikla z vrcholného korporátního světa do hlubin, strávila posledních 15 let v odvětví potápěčské turistiky. Poté, co pracovala v šesti zemích, na provozních i obchodních a marketingových pozicích, se zamilovala do asijsko-pacifického potápění. Říká: „Je to místo, kde rozmanitost a barvy hřejí srdce a září jako maják toho, jak by měl oceán vypadat“. Jejím cílem je podporovat udržitelné praktiky potápěčské turistiky, které zahrnují potápěče z celého světa.

Neuvěřitelná rozmanitost Filipín

Filipíny jsou jednou z nejlepších světových potápěčských destinací. Nachází se v srdci korálového trojúhelníku a vychutnáte si největší světovou biologickou rozmanitost: živé korálové útesy, vraky, neuvěřitelný pelagický život, vzácná zvířata a jedinečnou topografii.

Zjistěte o nejlepších potápěčských destinacích na Filipínách, o tom, co můžete očekávat v každé z nich a jak je můžete zažít s Atlantis Dive Resorts a Liveaboards.

Spotřebitelé mají dnes na výběr; můžete si vybrat značku na základě souboru hodnot, které považujete za důležité. Je pro vás důležité ekologické úsilí, komunitní dosah a vzdělávání? Zjistěte, jak můžete ovlivnit potápění s Atlantis Resorts and Liveaboards!

Torrey Klett vyzdvihne práci Sea Shepherd v Austrálii

Torrey Klett / Sea Shepherd

Sea Shepherd Australia je nezisková organizace na ochranu moří využívající přímou akci v první linii války proti plastovému znečištění oceánů; nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov; destruktivní strategie řízení mořského života; a další hrozby pro oceánský ekosystém a jeho obyvatele.

Torrey Klett, koordinátor kapitoly pro Sea Shepherd Sydney, bude prezentovat problémy ochrany moří, kterým dnes Austrálie a svět čelí, na ANZ / Inspiration Stage na GO Diving Show ANZ září a jak můžeme provést smysluplnou změnu.

Po jejím působení ve funkci PADI Master Scuba Diver Trainer v Hondurasu se Torrey začala věnovat úsilí o ochranu moří. Věří, že ochrana je odpovědností každého, a chce, abyste se cítili zmocněni zapojit se a přispět k ochraně oceánů, které tak vroucně milujeme.

Terry Cummins bude zářit světlo na potápění u Queenslandu

Terry Cummins

Renomovaná osobnost z oboru Terry Cummins bude lyricky lyrizovat o zázracích vod Queenslandu, když vstoupí na ANZ Stage na GO Diving Show ANZ v září.

Dr Terrence (Terry) Cummins je prezident Dive Queensland a prominentní postava v celosvětové potápěčské komunitě, stejně jako známý podvodní fotograf, spisovatel a jako bývalý vedoucí pracovník potápěče. výcvik agentur.

Terry v současné době zasedá v několika poradních výborech vlády a nevládních organizací týkajících se potápění, cestovního ruchu, legislativy a udržitelnosti podnikání a má na kontě dlouhou řadu prestižních ocenění a úspěchů, včetně jmenování členem Klubu průzkumníků. New York a 'Order of Australia Medal' za jeho přínos k přístrojovému potápění.

Potápění na pobřeží Queenslandu

Terry vás vezme na a fotografie cesta od jižní hranice Queenslandu na daleký sever a zahrnuje nádherné potápění na Velkém bariérovém útesu a Korálovém moři. Bude se také zabývat negativním vnímáním stavu Velkého bariérového útesu, který se mylně vyskytuje v některých médiích, a bude se na ně ptát, přičemž vyzdvihne jedinečné služby, které členové Dive Queensland poskytují návštěvníkům potápěčů.

Nays Baghai vás zavede do zákulisí Diving Into The Darkness – představení, které zahájí show v sobotu

Nays Baghai

Nays Baghai je nezávislý filmový tvůrce a podvodní kreativec a bude na Inspiration Stage na GO Diving Show ANZ v září.

Se sídlem v Sydney je absolventem australské národní filmové školy AFTRS a jeho celovečerní debut jako režisér, Sestup, vyhrál filmový festival v Sydney 2020 a nyní se streamuje na Amazon Prime ANZ.

Jeho druhý rys, Potápění do temnoty, s hlavní řečnicí Jill Heinerth, vyhrál Mezinárodní filmový festival v Santa Barbaře 2024. Tento úžasný film bude promítán na GO Diving Show ANZ v sobotu ráno, aby bylo zahájeno jednání.

Kromě své dlouhodobé práce jako režisér, kameraman a střihač získal Nays také 30 cen za krátkometrážní a fotografování práce. Mezi jeho klienty patří Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver Časopis, cestovní ruch Austrálie a mnoho dalších.

Jako podvodní kameraman a fotograf je Nays držitelem široké škály potápěčských certifikací, které mu umožňují pracovat v náročných prostředích nepřístupných tradičním filmovým štábům.

Making the Impossible Possible: Behind the Scenes of Diving In the Darkness

Režisér Nays Baghai s mnoha pomlčkami se noří do tajů svého oceňovaného celovečerního dokumentárního filmu o legendární Jill Heinerth. V této prezentaci Nays pokrývá širokou škálu témat, včetně:

Potápění výcvik nutné k dokončení projektu

Podrobnosti o složitých filmových dokumentech, včetně scénářů, storyboardů, schémat natáčení a dalších

Úplný seznam jeskyní a dalších míst natáčení pod vodou

Nekonečná řada výzev, kterým tým čelí

Obrovský editační proces

Rizika a odměny rebreatherů

Paralely mezi filmovou tvorbou a technickým potápěním

Danny Charlton nabízí rady ohledně návštěvy Indonésie

Danny Charlton

Přemýšlíte o návštěvě Indonésie při potápění dovolená? Pak se určitě přijďte vyslechnout šalvějové rady z Indonésie potápěčské cestování guru Danny Charlton v GO Diving Show ANZ v září.

Danny bude na ANZ / Inspiration Stage nabízející spoustu užitečných rad a tipů pro návštěvu této nádherné země, která je domovem jedněch z nejlepších potápění na planetě.

Danny má bakalářský titul v oboru cestovní ruch a několik let pracoval ve firemní Americe, než se vydal do Indonésie. Roční smlouva se vyvinula v setkání a sňatek s Angelique a trvalý život v expatriotu.

Je zapálený pro rozvoj místních talentů prostřednictvím výcvik a vedení. V roce 2001 konzultoval vývoj produktu s majiteli Lembeh Resort a v následujícím roce otevřel potápěčskou koncesi v resortu. Produkt Passport to Paradise byl vyvinut krátce – dává potápěčům příležitost plně prozkoumat Severní Sulawesi.

Danny je v popředí rozvoje potápěčských zařízení Lembeh Resorts a Murex Resort na nejvyšší úrovni s rozsáhlým vybavením.

James Hunter bude mluvit o podvodní archeologii

James Hunter

James Hunter je kurátorem námořního dědictví a archeologie Australského národního námořního muzea a na ANZ/Inspiration Stage přednese fascinující prezentaci. GO Diving Show ANZ v září.

James získal doktorát z námořní archeologie na Flinders University v roce 2012 a magisterský titul z historie a historické archeologie na University of West Florida v roce 2001.

V oblasti historické a námořní archeologie se zabývá více než dvě desetiletí a podílel se na vyšetřování několika mezinárodně významných míst vraků ve Spojených státech, včetně ponorky z americké občanské války. HL Hunley a Emanuel Point Shipwreck, španělská galeona ztroskotala v Pensacola Bay na Floridě v roce 1559.

Jamesův doktorandský výzkum prozkoumal historii a archeologii obrany torpédových člunů využívaných koloniálním a raným národním námořnictvem Austrálie a Nového Zélandu. Do své role v muzeu byl jmenován v lednu 2015 a podílel se na několika jeho projektech námořní archeologie, včetně průzkumů vraků první australské ponorky. AE1 na Papui-Nové Guineji lehký křižník HMAS z druhé světové války Perth (I) v Indonésii a hledání a identifikace místa vraku HMB Jamese Cooka Endeavour ve Spojených státech.

Holly Wakely z Blue Horizon Diving se bude snažit inspirovat novou generaci potápěčů

Holly Wakelyová

Potápění instruktor a vedoucí turné Holly Wakely budou na ANZ / Inspiration Stage v GO Diving Show ANZ v září pokračuje ve své misi inspirovat více lidí k potápění.

Ve věku 21 let Holly již dokončila více než 2,000 XNUMX ponorů a je ředitelkou kurzu PADI. Její cesta ale začala mnohem dříve, ve čtyřech letech, kdy poprvé objevila svou lásku k podmořskému světu. Její vášeň ji přivedla k pilotování PADI Junior divemaster program. Holly nyní ráda učí potápění všech úrovní, zejména děti.

Hollyina hluboká láska k potápění přesahuje výuku. Spoluřídí Blue Horizon Diving Youtube kanál, sdílení potápěčských dobrodružství a tipů pro každého. Holly také organizuje a vede potápěčské výlety po celém světě.

Ráda sdílí svou vášeň s ostatními, jakkoli uzná za vhodné. Jejím cílem je získat více lidí do potápěčské komunity, včetně dětí nadšených pro oceán!

Od mladého potápěče po ředitele kurzu: zapojení nové generace

Holly Wakely, bývalá mládežnická potápěčka, která se stala ředitelkou kurzu, sdílí strategie pro zapojení nové generace potápěčů prostřednictvím různých proudů médií. Hollyina cesta změnila, kdo je jako potápěč i jako jednotlivec. Jejím cílem je inspirovat ostatní a podporovat mladé potápěče při jejich individuálních cestách a budovat tak inkluzivní potápěčskou komunitu. Holly udržuje kontakty s mladými potápěči prostřednictvím sociálních sítí, jako je např Youtube a TikTok a diskutuje o tom, jak tyto formují budoucnost potápění.

Dr Matias Nochetto ze sítě Diver Alert Network bude mít inspirativní a vzdělávací prezentace

Matias Nochetto

Respektovaný viceprezident lékařských služeb Diver Alert Network Dr. Matias Nochetto přednese na inauguračním setkání inspirativní a vzdělávací prezentace. GO Diving Show ANZ v září.

Dr. Nochetto pracuje v DAN od roku 2006. Je spoluředitelem programu dalšího vzdělávání lékařů DAN-UHMS a členem fakulty několika národních a mezinárodních kurzů a programů potápěčské medicíny.

Stal se potápěčem instruktor (1999) během lékařské fakulty, což ho přivedlo k absolvování tříletého klinického a výzkumného stipendia v hyperbarické a potápěčské medicíně, aby spojil tyto dvě vášně.

