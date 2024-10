Šok z Lusitanie

Už je to docela dlouho, co se technický vrakový potápěč z Thajska a korespondent Divernetu TIM LAWRENCE potápěl ve studené vodě, ale jak mohl odolat příležitosti zaskočit na bájnou Lusitania z jižního Irska? Tim popisuje některé chlupaté momenty a do hloubky se podívá na stále kontroverzní příběh o tom, jak potopení lodi ovlivnilo průběh 1. světové války – s fotografiemi PETRA McCAMLEYHO, který probírá nedávné výzvy pro svůj tým Projektu 17.

Při sestupu mi po zádech přeběhl plíživý chlad. Ukázalo se, že jsem si suchý oblek částečně zatopil po boji se suchými rukavicemi a klipem na odtrhávací stanici. Vzešel jsem, vděčný za extra váhu na tyčích.

Následujícího dne se Peter rozloučil s novým oblekem. Byl jsem nadšen novým vzhledem a vděčný za pomocné ruce, které jsem potřeboval, abych se do toho dostal (zelené kari nepomohlo pasu).

Vrátili jsme se, vstoupili do vody a já začal pěkně v teple sestupovat. Až ve 40 metrech jsem si začal připadat, jako bych své mužství zasekl do svěráku. Zvýšená výška mého hlasu nesouvisela s obsahem helia v mé směsi.

Nízkotlaká hustilka se bohužel odpojila. Když jsem stoupal po lince, pokusil jsem se znovu připojit LPI, ale suché rukavice mi bránily v postupu. Frustrovaný po pěti minutách jsem snížil své ztráty a pokračoval k hladině, zavolal jsem našemu potápěči Corana Markeyho, který rychle připojil hustilku.

Zamířil jsem zpět po lince, jen aby mě přivítal poslední potápěč Ken Blakely, který uvolnil přenosovou linku k mřížím pro deco drift! Proklínal jsem své štěstí a využil jsem příležitosti procvičit si pár cviků, které si znovu připomněly výzvy přechodu z teplé vody na studenou…

Tim Lawrence (vpředu) se připravuje znovu potápět

Kroucení a zatáčky

V průběhu věků vraky utvářely rozhodnutí daleko za jejich čeleny, ale jen málokdo si může nárokovat takový historický dopad, jaký má RMS Lusitania. Její příběh má více zvratů než kterýkoli román Agathy Christie a stále vytváří intriky pro každého, kdo je nucen otáčet stránky.

RMS Lusitania, připlouvající do přístavu (George Grantham Bain)

V době jejího spuštění v loděnici Johna Browna ve Skotsku v roce 1906, 31,550 XNUMX tun Lusitania byla největší osobní lodí na světě – zastíněná pouze její sesterskou lodí Mauretánie když byla spuštěna asi o 14 týdnů později na dvoře Swan Hunter.

Britská vláda financovala obě lodě pro linii Cunard, čímž pomohla Velké Británii konkurovat rostoucí dominanci Německa v transatlantické lodní dopravě a zároveň jí poskytla šikovnou rezervu pomocných křižníků pro válečné použití.

Obě plavidla byla registrována v Bojové lodě Jane toho období jako pomocné křižníky a společně brzy ovládly transatlantické cesty, přičemž Modrá stuha mezi nimi přepínala. Co se týče rychlosti a luxusu, neměly konkurenci.

Vypuknutí války zaznamenalo pokles lodní dopravy a Mauretánie byl položen zatímco Lusitania pokračoval v obsluze trasy.

Změna pravidel

Byla to doba změn. Až do tohoto bodu se válka na moři řídila konvencí „Pravidla cen“, která zakazovala ozbrojeným plavidlům útočit na obchodní lodě bez varování. Podmínky však platí pro případ, že by loď nezastavila nebo se bránila nalodění.

Cílem úmluvy bylo chránit životy. Pokud by neozbrojené plavidlo mělo být potopeno nebo vzato jako cena a zároveň porušilo svou neutralitu převážením kontrabandu, měli by cestující a posádka dostat bezpečný průchod na břeh.

Jak se však německé ponorky stávaly efektivnějšími při potápění lodí, Británie začala vyzbrojovat své obchodní lodě a tyto „lodě Q“ porušovaly konvenci. Admiralita také nařídila své obchodní flotile, aby nabourala jakoukoli ponorku pokoušející se je zastavit.

Tato strategie nutila Němce, aby 4. února 1915 prohlásili, že válčení by mělo být ve válečné zóně kolem Britských ostrovů považováno za neomezené. V této době bylo neomezené válčení považováno za válečný zločin a změna politiky měla za následek potopení neutrálnějších plavidel.

Německem vyhlášená válečná zóna 1. světové války

RMS Lusitania byla registrována jako pomocný křižník, nesoucí munici uvedenou v jejím seznamu a nebyla neutrální. V a New York Times reklama umístěná naproti reklamě na Cunard's Lusitania den před jejím naloděním 1. května 2015 Německo varovalo občany USA před nebezpečím cesty na jakékoli spojenecké lodi vplouvající do válečné zóny.

To by bylo Lusitania202. plavba, návrat z New Yorku do Liverpoolu. Mnoho cestujících o reklamě nevědělo, ale mezi vládnoucími třídami to podnítilo spekulace Lusitiana byl nyní legitimním válečným cílem.

"Během přechodu se nesmí vyvěšovat žádné vlajky," nařídil Cunard. Předchůdce jeho současného kapitána Turnera na předchozí cestě kontroverzně vyvěsil americkou vlajku, pravděpodobně aby varoval jakoukoli ponorku, že na palubě jsou američtí občané.

Kapitán William Turner

Cestující nevěděli, že byla naložena zásilka nábojů do pušek, nábojnic, rozbušek a hliníkového prášku. Tito lidé, uvedeni v nákladním manifestu a snadno pozorovatelní německými špiony vydávajícími se za nosiče, umístili cíl pevně na lodní trychtýře.

Nejistá budoucnost

Lusitania zamířil do nejisté budoucnosti, ale většina cestujících si zvýšené nebezpečí nevšímala. Rozptýlení elegancí plavidla a uklidnění kapitánem Turnerem museli mít pocit, že válka je milion mil daleko. Omezení uhlí znamenalo uzavření čtvrté kotelny a snížení maximální rychlosti z 25.5 na 21 uzlů.

Poslední fotografie Lusitanie, pořízená 1. května 1915

Přechod Atlantiku proběhl bez problémů, i když s krátkým zpožděním, aby vyzvedl cestující a posádku z osobní lodi Kamerunsko.

Odpoledne 6. května 6,000tunová britská nákladní loď Centurion byla torpédována a potopena spolu s dalším plavidlem při útoku ponorky, čímž se zvýšilo povědomí o přítomnosti ponorek jižně od Irska.

Když kapitán Turner vstoupil do válečné zóny, nařídil zatemnění. Střešní okna ve veřejných místnostech byla zakryta, zatímco výhledy byly zdvojnásobeny. Všechny vodotěsné dveře byly zavřené a záchranné čluny se vyklopily, aby usnadnily rychlejší start. Cestující gentlemani byli varováni před kouřením na palubě během jakékoli procházky po večeři.

Umyvadlo na vraku Lusitania

Královské námořnictvo vědělo o přibližných pozicích aktivních ponorek díky místnosti 40, předchůdci Bletchley Parku. Toto tajné vládní oddělení zachycovalo a dešifrovalo německou komunikaci pomocí zachycených kódových knih.

To a Centurion potopení zpochybňuje rozhodnutí Lusitanie pokračovat do jámy lvové, spíše než se odklonit kolem severu Irska.

Experti tvrdí, že rozhodnutí bylo založeno na nedostatku uhlí a počtu dní navíc potřebných pro cestu touto cestou. V předchozích měsících bylo také vyznačeno mimo hranice kvůli německému minovému poli, ačkoli bylo 26. dubna, tedy čtyři dny předtím, prohlášeno za volné. Lusitania opustil New York.

Telemotor

Obecné varování

Odpoledne 6. května obdržel kapitán Turner obecné varování, které doporučovalo ponorkám aktivním na jihu Irska a navrhovalo, aby lodě řídily trasu středního kanálu a míjely vjezdy do přístavu plnou rychlostí.

Spojenci vytvořili pojištění proti válečným rizikům v reakci na rostoucí ztráty na lodích a neochotu pojistitelů riskovat lodě a náklad vstupující do válečné zóny. To účinně odklonilo veškerou komunikaci pro lodě vplouvající do válečné zóny k admiralitě a v případě ztrát by to mělo potenciálně vážné následky.

Kapitán mohl volně velet, jak uznal za vhodné, ale nakonec věděl, že se bude zodpovídat Obchodní komisi.

Nahoře a dole: Sternův telegraf

To časné odpoledne přineslo poslední potvrzenou polohu aktivní ponorky v oblasti majáku Coningbeg, 70 námořních mil východně Lusitania byl napaden.

Navzdory instrukcím admirality kapitán Turner vytyčil kurs procházející blíže k irskému pobřeží a očekával, že ponorka bude hledat hlubší vodu po jakýchkoli útocích provedených předchozího dne.

Brzy ráno 7. května mlha způsobila, že snížil rychlost na 15 uzlů a začal troubit, což některé cestující znepokojilo tím, co vnímali jako oznámení o přítomnosti lodi.

Když se mlha rozplynula, kapitán Turner zvýšil rychlost na 18 uzlů a nařídil změnit kurz, aby se uzavřel na irském pobřeží, než se mohl vrátit zpět.

Začal získávat čtyřbodovou opravu. Jeho rychlost a směr by musely být změřeny, pokud by se měl vyhnout vytvoření snadného cíle při čekání na velkou vodu na loď o velikosti Lusitania potřebné k navigaci po velké mělčině chránící vstup do Mersey.

Nebyla by žádná eskorta Royal Navy přes válečnou zónu Lusitania. Někteří historici poukazují na neúčinnost dostupných eskort, z nichž všechny měly nižší maximální rychlost než parník. Rychlost by byla nejlepší obrana proti útoku ponorky, takže to bylo pochopitelné.

Jídelna druhé třídy (Peter McCamley)

Velká mosazná parní trubka v jídelně druhé třídy

Nedostatek doprovodu mohl být také lest, jak se vyhnout vlajce britského plavidla. V té době měly britské námořní lodě malou útočnou schopnost proti ponorkám.

Císařské německé námořnictvo vyslalo tajné instrukce k cíli bez varování nákladních lodí vstupujících do válečné zóny, čímž vystavilo lodě s neutrální vlajkou riziku. Předchozí měsíc ukázal nárůst potopení takových lodí.

Tři měsíce před potopením vypracoval probritský poradce ministra zahraničí USA Robert Lansing memorandum o negativním dopadu vstupu USA do války na britské válečné úsilí.

Byla to lest, jak odvrátit pozornost admirality, měly by těžké americké ztráty na životech ohrozit americkou neutralitu? Pokud byly cílem nákladní lodě, bylo jen otázkou času, kdy ztráty začnou ovlivňovat veřejné mínění.

Memorandum uvádělo, že vstup USA do války legitimizuje své lodě jako cíle, což dále zvyšuje problémy se zásobováním.

Světlo na promenádě

Také zoufale potřebné zbraně a munice by byly přesměrovány do americké armády, což by způsobilo katastrofální nedostatek pro Británii, která už byla pod tlakem. Někteří však tvrdili, že je to nepravděpodobné, vzhledem k americké filozofii volného tržního hospodářství a postoji nabídky a poptávky k obchodu a zisku.

Chybějící komunikace

Dalším aspektem je střet zájmů. Potopení Lusitania by Británii odepřel přístup k válečným materiálům, které potřebovala. Při nošení munice legitimován Lusitania jako cíl, způsobila by ztráta nákladu skutečně významný nedostatek na frontě?

Pozdější výzkum poukázal na pět chybějících zpráv zaslaných přímo na Lusitania během posledních dnů lodi. Kapitán Turner přiznal, že je přijal, ale nebylo mu dovoleno prozradit jejich podstatu při následném vyšetřování, což podněcovalo konspirační teorie o působení temných sil.

S odstupem času je snadné identifikovat výhody pro Británii ze ztráty lodi, jako je např Lusitania. Veřejné pobouření způsobené Německem zaměřujícím se na civilisty pomohlo jeho věci bez konce.

Mosaz a mořský život v jídelně druhé třídy

Woodrow Wilson již varoval před vážnými následky v případě jakýchkoli amerických ztrát na životech, když Němci poprvé vyhlásili oblast kolem Británie za válečnou zónu. Byla scéna připravena, nebo šlo, jak se mnozí historikové domnívají, o sérii nešťastných náhod?

Mlha se rozplývá

Odpoledne 7. května se mlha rozplynula a přinesla cestujícím příslib jara – a také pomohla kapitánu Schwiegerovi zahlédnout Lusitania parou pryč od něj.

Nemohl se rovnat její rychlosti a myslel si, že cíl je ztracený – dokud Turner neobrátil svou loď na čtyřbodovou opravu a nepředložil U-20 s perfektním přístupem. Ponorka počkala, dokud osobní loď nebyla vzdálena více než 700 metrů, než vypálila jediné torpédo. Později Schwieger tvrdil, že v tomto okamžiku si nebyl vědom identity své oběti.

Ilustrace Lusitanie ukazující osudné torpédo, které k ní míří

Torpédo zasáhlo obra mezi prvním a druhým záchranným člunem na pravoboku pod můstkem. Po explozi rychle následovala druhá, smrtelnější erupce, která způsobila, že se velká loď téměř okamžitě naklonila na pravobok.

Neobvyklý design podélné přepážky mohl ovlivnit rychlost seznamu a učinit záchranné čluny na levoboku téměř nepoužitelnými. S pokračující rychlostí lodi se pro cestující stávaly obtížně dostupné záchranné čluny na pravoboku.

Kapitán Turner odložil rozkaz ke spuštění záchranných člunů, když se pokusil otočit ke břehu. Kormidlo nereagovalo a generátory také selhaly. Cestující, kteří nebyli na palubě, se ztratili v bludišti chodeb ponořených do tmy.

Zdobené železné výtahy, hrdá ukázka britského inženýrství, se staly smrtící pastí pro ty nešťastné duše, které se je snažily využít k útěku.

Výtahy v prvotřídní restauraci

Kapitán Turner nařídil své lodi zcela za zádí, ale prasklé parní potrubí učinilo tento přístup neúčinným. V době, kdy velká loď snížila rychlost, bylo úspěšně spuštěno pouze šest záchranných člunů, z nichž jeden vyplul a mnoho cestujících prostě riskovalo ve studené vodě.

Stačilo osmnáct minut Lusitania opustit povrch. Z 1,960 ověřených cestujících jich 1,193 zahynulo. Mnoho těl se nikdy nenašlo.

Zavrženíhodný čin

U-20 se vrátil do Německa, kde byl kapitán nejprve chválen, ale nakonec byl zaznamenán jako jeden z padouchů historie. Německé velení se rychle snažilo distancovat od jeho ohavného činu.

Pokračuje debata o příčině druhé, intenzivnější exploze. Někteří historici tvrdili, že možnými viníky byly kotle, i když tato teorie byla narušena fotografiemi potápěče Vicem Verlindenem a Projektem 17, které ukazují, že jsou stále neporušené.

Jiná teorie předpokládala jako možnou příčinu uhelný prach. Výborná kniha Paddyho O'Sullivana The 'Lusitania': Unraveling The Mysteries obviňoval hliníkový prášek uložený v nákladním prostoru č. 2, zhruba tam, kde zasáhlo torpédo. Oba nápady se zdají možné, nebo to byla kombinace obou? Nalezení takového zbytku je cílem další expedice Projektu 17.

Vstup do kotle

Mnoho otázek zůstává nezodpovězeno. Byla admiralita vinna zločinným úmyslem nebo nedbalostí? Vše záleží na tom, jak pozorovatel interpretuje fakta.

Zdá se, že ve vysoké šachové hře byla ve hře neviditelná ruka. Cestující byli nevědomky lidskými štíty pro válečné zásoby.

Potopení Lusitania nepřivedl Ameriku do 1. světové války, ale osvětlil dotykový papír propagandistické války, která pomohla změnit veřejné mínění a připravila cestu pro USA a jejich průmyslový komplex, aby vstoupily do konfliktu o dva roky později. Zbytek je historie.

Nikdy se neobjevil žádný důkaz, který by zapletl tehdejšího prvního lorda admirality Winstona Churchilla do ztráty Lusitania, ale dopis, který poslal 12. února 1915 vůdci britského obchodního výboru Walteru Runcimanovi, posloužil k podpoře konspiračních teorií.

Poslán v době německého vyhlášení válečné zóny kolem Britských ostrovů napsal: „Nejdůležitější je přilákat neutrální lodě k našim břehům v naději, že zapleteme USA s Německem. Z naší strany chceme, aby byl provoz čím více, tím lépe, a pokud se některá z nich dostane do problémů, ještě lépe. "

Kormidlo

Při vyšetřování Board of Trade byl kapitán Turner zbaven jakéhokoli provinění navzdory Churchillovým pokynům, že by měl být „pronásledován bez kontroly“. Byl to pokus odvrátit pozornost od neschopnosti admirality? Vyšetřování svalilo vinu pevně na císařské německé námořnictvo.

Vrak o hloubce 92 metrů zažil mnoho pokusů o záchranu, některé úspěšné a některé ne. Moře neochotně propouští svá tajemství. Příběh o Lusitania se začal unášet do stínu historie, dokud do arény v 1970. letech nevstoupil záchranný potápěč jménem John Light.

Light provedl na vraku více než 200 ponorů a zahájil pokus o záchranu, který nakonec vedl k přechodu vlastnictví vraku na bohatého amerického průmyslníka Gregga Bemise. Gregga poháněla touha rozluštit, jak se tak obrovská loď mohla potopit za 18 minut po zásahu jediného torpéda.

Jeho vášeň ho přiměla utratit více než 1 milion liber na obranu svého vlastnictví Lusitaniaa v 76 letech se stal technickým potápěčem. Vrak potápěl v roce 2004, poté aktivita upadla.

Okna v prvotřídní restauraci

V roce 2016 Project 17 přijal výzvu (viz.níže), což umožňuje desítkám technických potápěčů, včetně mě, pomáhat při vědeckém výzkumu. Za posledních osm let nahrál člen týmu Vic Verlinden stovky hodin videa v extrémních podmínkách, přičemž záběry dekódoval Stuart Williamson.

Po jeho smrti Gregg převedl vlastnictví Lusitania do muzea zřízeného k uchování památky této velké lodi, ale ne dříve, než dáme písemné povolení Peteru McCamleymu a Projektu 17 pokračovat v průzkumu.

Je smutné, že v letošní sezóně 2024 muzeum odmítlo Projektu 17 povolení k potápění vraku.

Gregg si podle svých slov přál „podporovat technické potápěče z celého světa, aby pokračovali ve zkoumání a dokumentování toho, co mnozí považují za Mount Everest za potápění“, a pokračování této mise je hlavním cílem Projektu 17.

Naštěstí, jako uznání za cennou práci Projektu 17, Dr. Connie Kelleher a její tým z irského vládního podvodního archeologického oddělení dělal udělte nám povolení k potápění kolem vraku tuto sezónu. Za což jsme nejvíce vděční.

Životy všech těchto lidí jsou vetkány do tkaniny Lusitania příběh. Mnoho článků a publikací těžilo z jejich snahy hledat pravdu.

Cesta do minulosti

Identifikace položek na fotografiích a videích je s každou sezónou složitější. Hloubka vody, teplota a povrchové podmínky, to vše se spiknutí zakrývá Lusitaniaz pohledu neuvěřitelné dědictví. Každý ponor je cestou do minulosti.

Byl jsem pozván, abych se připojil k Peterovi a Projektu 17 během sezóny 2024. Moje technicko-potápěčská firma sídlí v Thajsku a bylo to dlouho, co jsem se potápěl ve studené vodě. Vybalil jsem svůj suchý oblek, abych zjistil, že už se nehodí pro daný účel, a tak mi Peter laskavě nabídl svůj náhradní.

Obrázek umístění projektu 2024

Spěchal jsem si zarezervovat lístek, ale kvůli nejistotě, zda bude potápění povoleno, nebo ne, to byla jízda na horské dráze na poslední chvíli do přístaviště – zachráněná zásahem archeologů.

Doufal jsem, že přechod zpět do studené vody bude hladší cesta. Setkal jsem se s Peterem na jeho základně, začal jsem si připravovat výstroj a zkoušet Petrovu náhradní sadu, suché rukavice a vyhřívanou vestu. Ach ten luxus!

Ten večer jsme zamířili do Kinsale a následující den jsem se setkal s týmem, když jsme nakládali a mířili na místo vraku. Byl to zvláštní mix starých rukou z celé Evropy a USA, ale nemohl jsem být v lepší společnosti.

Měl jsem v úmyslu nechat ovládnutí mého ega diskrétnost, první den jsem si připravil výstroj a rozhodl se pro snadný sestup na odtrhávací stanici.

Zmatení kontextu

Co se dělo na těch úvodních sjezdech, už jsem popsal. Druhý den se kluci drželi zpátky, abych mohl vstoupit, ale tentokrát jsem vyměnil suché rukavice za staré, tlusté mokré.

Klesal jsem, když okolní světlo sláblo; vrak byl vidět ve světle pochodně 5 m ode dna.

Trosky se znepokojivě zhoršují a hlavní paluba leží naplocho nad ostatními palubami v této oblasti, což mate kontext artefaktů.

Praxe hlubinných náloží Royal Navy v 1950. letech XNUMX. století mohla tento proces jen urychlit, ale i přes jeho úsilí, když se podíváte pozorně, vyskočí na vás některá kapsa historie, k čemuž vám pomůže úhel světla vaší pochodně.

Časové kapsle, které se držely, jako by se chtěly postavit náporu životního prostředí, obsahovaly hrnek ležící vedle zbytků matrace. Ironie, že jsem viděl komorový hrnec, když jsem byl zamčen v tříhodinovém ponoru při 12°C ve vypůjčeném suchém obleku bez ventilku na čůrání, mě neztratil!

Můj čas na dně vypršel příliš rychle a stroboskopy vedly cestu zpět k linii výstupu. Vzal jsem svůj žeton a přesunul se k mřížím, abych se usadil ve skupině a visel tam a myslel na ohromné ​​úkoly, kterým čelí Projekt 17.

Počasí v této části světa je notoricky známé. Zažít čtyři roční období v jeden den není nic neobvyklého, což misi ještě více komplikuje.

Kotva-naviják v oblasti přídě

Další den byl kvůli výšce vln popraskaný, ale následující ráno jsme se vrátili plni optimismu. Šňůra držela na místě, což nám usnadňovalo orientaci.

Stroboskopy mě ujistily o umístění čáry a vyplaval jsem ven, narazil jsem na něco, co vypadalo jako tyč velkého průměru. Co to bylo, mi došlo až potom, když to výzkumník Stuart identifikoval jako stožár, rozbitý a ležící přes vrchol trosek.

Po linii stěžně velké kovové rámy o průměru asi 3 m, složené jako ubrousek, zmátly obraz. Stuart mi později zase pomohl poskládat díly dohromady – díval jsem se na nástěnné rámy pokojů pro cestující druhé třídy.

Opět mi došel čas a vrátil jsem se k linii, abych začal stoupat ve stejnou dobu jako Roal Verhoeven. Když jsem dosáhl odtrhávací stanice, moje protiplíce se začaly plnit!

Neustále shazuji svůj vztlak a shazuji PO 2 Uvědomil jsem si, že můj automatický ředící ventil (ADV) netěsní. Zareagoval jsem tím, že jsem vypnul svůj palubní koprový ventil, což bylo mnohem snazší než dostat se na doraz v tlustých rukavicích. Dřívější část dekomprese jsem dokončil tak, že jsem v případě potřeby zatřepal ventilem na kopr.

Přenosové vedení se zkroutilo kolem výstřelu a zaneslo dekompresní tyče. Roal zareagoval jako první a Darron Bedford a já jsme asistovali při rozmotávání řady, jako pár Morrisových tanečníků. Jakmile se uvolnil, unášecí stanice se uvolnila a začalo deko-driftování.

Dobrá sezóna

Předpověď ukazovala ještě jeden potápěčský den a pět dní ze sedmi na povolení by představovalo dobrou sezónu. Při tomto ponoru bych na své jednotce spustil kopr ručně, protože mi chyběly díly k upevnění ADV.

Opustili jsme Kinsale obklopeni hustou mlhou, ale kapitán nás ujistil o jeho dočasné povaze. Jistě, po půl hodině a malé vzdálenosti od břehu vyšlo slunce a mlha se rozplynula natolik, že nám ukázala pomalé půlmetrové převalování hladiny moře, přibližující se od jihu.

Když jsme dorazili k vraku, rychle jsme sestoupili, někteří z týmu mířícího k telegrafům spatřeni den předtím. Provedl jsem vzdálenost, abych získal představu o měřítku. Tři ponory a tolik toho zůstalo neobjeveno.

Ještě jednou jsme minuli komoru a všimli jsme si podivné sestavy trubek, o kterých se předpokládá, že slouží k ohřevu vody do chatek druhé třídy. Až příliš rychle jsem otočil ponor. Vytáhli jsme cívku a opustili jsme dno, abychom zahájili dlouhý výstup a dekompresi.

Poslední člen týmu uvolnil mříže a my jsme začali driftovat, ustálili jsme se na 150minutovém visu s nudou, což je všudypřítomné riziko, protože jakékoli výpadky koncentrace na poslední překážce mohou být vaše poslední.

Vic tento bod posílil, uvolnil smyčku a stáhl si náustek, takže měl ústa plná gumy a vody. Darron a já jsme se společně zapnuli a předali kyslíkovou nádrž Vicovi, který se přesunul, aby si ji vzal. Převládly chladné hlavy. Ukončili jsme ponor a naše sezóna 2024 se chýlila ke konci.

Tim s dalšími členy expedičního týmu 2024

Členy expedičního týmu, kteří byli přítomni, ale výše nezmíněni, byli Rez Soheil, výzkumník Paddy O'Sullivan a Lovec moře posádka John Gillen a Keven Shanahan.

LUSITANIA PROJEKT 17, Peter McCamley Před Projektem 17 vlastnil licenci k potápění pouze irský technický potápěč Eoin McGarry Lusitania. Když však on ztratil lodní telegraf během nepovoleného ponoru v roce 2017 byly v Dáil Éireann (dolní komoře irského parlamentu) vzneseny významné otázky, což znamená, že Lusitania odstranění artefaktu. Náš dobrý vztah s Greggem Bemisem byl upevněn naším závazkem přestěhovat ty největší Lusitania artefakt v Irsku, lodní davit, od veřejné toalety v Severním Irsku po Old Head Museum v Kinsale. To nás málem vzalo 18 měsíců schůzek s místními a vládními úředníky. Gregg Bemis Gregg nám udělil povolení k potápění Lusitania v roce 2016 a naše společná mise odhalit pravdu o jejím rychlém potopení vytvořila silné pouto. V roce 2021, rok po jeho smrti, jsme konečně získali přístup ke kotlům, kde Vic Verlinden vyfotografoval jejich řady, všechny neporušené a tak zpochybňovaly dlouhodobou teorii, že došlo k výbuchu uhelného prachu. Od vzniku Projektu 17 se členy týmu jako Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown a Jimmy Lyons jsme prolomili monopol na potápění. Lusitania. Během posledních osmi let a 10 expedic jsme umožnili desítkám potápěčů z celého světa navštívit vrak a vydláždit cestu pro ještě další. Podstatné je, že jsme zvýšili povědomí o Lusitaniahistorický význam a jeho roli při utváření světa, ve kterém dnes žijeme. Eoin McGarry nyní sedí v hlavní radě muzea Old Head Museum spolu s Con Hayesem a Padraigem Begleym, kterým Gregg daroval Lusitania. V roce 2023, poprvé po osmi letech a ve třetím roce pod novým vlastnictvím, nám bylo odepřeno povolení k potápění naší expedice v roce 2024 Lusitania. Toto rozhodnutí vyplynulo z našeho náročného vztahu s novými vlastníky a jejich zavedení zbytečných, omezujících předpisů. Bohužel se zdá, že je to způsobeno osobními konflikty a touhou obnovit předchozí monopol. Vládní licence Muzeum může vlastnit Lusitania ale nevlastní mořské dno ani irské výsostné vody, ve kterých vrak leží. Naše licence vždy stanovovala, že vrak nerušíme, ale vznášíme se nad ním, abychom sbírali data, a letos tomu nebylo jinak. Naštěstí jsme získali potřebnou státní licenci a naše práce pokračovala podle plánu. Projekt 17 byl jediným týmem, který se potápěl Lusitania letos a data, která jsme shromáždili, byla jedinečná. Jakmile bude předložena Dr. Connie Kelleherové na podvodní archeologické jednotce, bude jako vždy zpřístupněna veřejnosti. Doufáme, že se muzeum rozhodne s námi spolupracovat i v budoucnu. Mezitím pokračujeme v plánech naší expedice v roce 2025. Stuart a Vic do tohoto projektu vložili obrovské množství úsilí a veškerou práci sestavil Mark Skillen, který webové stránky Projektu 17 aktualizováno. Rád bych také vyzdvihl obětavost Reze Soheila, který byl se mnou při každém ponoru od začátku projektu. Je nejdéle sloužícím členem potápěčského týmu Projektu 17, má kolem 50-60 ponorů, 30-40 hodin času na dně. Lusitaniaa přibližně 150 hodin celkového času ve vodě. Vedle Barryho McGilla hrál Rez hlavní roli lokalizaci a obnovení ο Lusitania davit. Pro ty, kteří se chtějí ponořit ještě hlouběji do příběhu Lusitanie, kniha Vica Verlindena Lusitania – Podvodní sbírka podává kompletní přehled a obsahuje 240 snímků, včetně těch pořízených za pět let v hloubce 92 m, historické fotografie a ilustrace. Kniha A4 v pevné vazbě má 200 stran a stojí 36 GBP – doručení je 19.50 GBP.

Tim Lawrence (Foto: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE vlastní Skříňka Davyho Jonese (DJL) na Koh Tao v Thajském zálivu, pomáhá potápěčům překročit jejich dovednosti nad rámec rekreačního potápění. On také provozuje Klub průzkumníků moře. Renomovaný technický průzkumník vraků a jeskyní a člen Explorers Club New York, je PADI / DSAT Technical Instructor Trainer.

