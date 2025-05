Potápěči objevili chybějící články k vraku ikonické lodi Vasa

Od ztroskotání lodi na počátku 17. století Vasa Byla před 60 lety vytažena téměř neporušená z řeky Stockholm a stala se jednou z největších turistických atrakcí Švédska – ale některé předměty mohly být zanechány na místě vraku „Vasa Grotto“.

Během rozsáhlých výzkumů vedených mořskými archeology z... bylo nyní učiněno několik významných objevů... Vasa Sesterské muzeum Vrak – Muzeum vraků.

Mezi nové nálezy patří kotvy z klád, části sudů a opracovaný kus dřeva, o kterém se předpokládá, že je součástí märskorgu nebo vraní hnízdo, které by bylo namontováno na čeleni lodi – a dosud neidentifikovaný kulatý objekt se zaobleným okrajem a ústím.

Neidentifikovaný kruhový objekt s okrajem a ústím (Mikael Fredholm, Vrak/SMTM)

V letech následujících po vyzdvižení 64dělové válečné lodi v roce 1961 bylo provedeno jen málo ponorů. Nové kolo výzkumů začalo v roce 2018 a využilo technologického pokroku, přičemž 3D mapování mořského dna a profilování podmořského dna bylo provedeno pomocí pokročilého sonarového vybavení pod vedením profesora Martina Jakobssona ze Stockholmské univerzity.

Následovaly průzkumy ROV provedené švédským námořnictvem z HMS Krásná než se Vrakovy práce ujali mořští archeologové. Svou práci dokončili loni a právě byla zveřejněna zpráva založená na zjištěních.

Stopa sondy Vasa: 3D pohled založený na měřeních s více paprsky (Martin Jakobsson, Stockholmská univerzita)

Zbytky prozatím zůstávají v hloubce asi 30 metrů v Baltském moři, kde studené, brakické vody poskytují vysokou úroveň konzervace po staletí, a to i pro lodní trámy.

Vraní hnízdo

„Nyní bychom se o těchto objektech rádi dozvěděli více a dále je prozkoumali,“ říká mořský archeolog z Vraku Jim Hansson, projektový manažer pro výzkum jeskyně Vasa Grotto. „Chceme ze dna vyzdvihnout část lodi, která by mohla být součástí vraního hnízda, abychom ji mohli analyzovat.“

Samotný čelen zůstal nezvěstný, ale doufá se, že část s vránovým hnízdem poskytne nový vhled do jeho celkového designu.

Části, které chyběly Vasapříď lodi, včetně čelenu, na kterém by sedělo vraní hnízdo (Muzeum Vasa)

Vraní hnízdo na čelenu (Jim Hansson, Vrak/SMTM)

„Když se potápíme, můžeme objevit to, co technologie nevidí,“ říká Hansson. „Navíc je potřeba lidské oko a ruka, abychom dokázali ověřit zjištění, prozkoumat je a pochopit, k čemu sloužila.“

„Ale k pochopení celku jsou potřeba všechny technologie. Díky těmto výzkumům nyní máme komplexnější obraz o…“ Vasa místo vraku, než jaké existovalo dříve.

„Všechno zvedání, které provedli Vasa To, co se stalo předtím, než ji mohli zachránit, je viditelné na 3D snímcích, ale pouhým okem to nelze zjistit. Jsou to doslova stopy, které zanechala Vasa! "

Stopy lodi Vasa: Vícepaprsková mapa zobrazující oblast po vyzdvižení vraku a objekty detekované lodí HMS Belos (Martin Jakobsson, Stockholmská univerzita / Jim Hansson, Vrak/SMTM)

Muzeum Vasa (Jorge Láscar)

„Nyní zjistíme, zda můžeme oblast dále prozkoumat a najít další chybějící části lodí,“ říká ředitelka muzea Vasa Jenny Lindová. „Před pamětním rokem 2028, kdy…“ Vasa oslaví 400. výročí, bylo by hezké najít více pohřešovaných předmětů.“

Vasa měla jen krátkou historii jako námořní loď, protože se potopila během své první plavby, ale dnes její pozůstatky každoročně přitahují kolem milionu návštěvníků.

Pro každého, kdo navštíví Stockholm, 72hodinová kombinovaná vstupenka na poznání Vasa muzeum a také si užít virtuální ponory na vrak je k dispozici za 349 korun (27 liber), vstup zdarma pro osoby mladší 18 let.

