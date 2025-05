Diverova vdova: „Stále každý den kontroluji zprávy“

„Stále každý den kontroluji zprávy,“ říká Vivien Clowesová. „Pátrám po potápěčských incidentech v Dorsetu a doufám, že se jeho tělo jednoho dne dostane domů k naší rodině.“

Viviennin manžel Steve Clowes se ztratil asi 28 km od pobřeží Dorsetu v sobotu 25. května 2024 odpoledne. jak bylo oznámeno krátce po incidentu on Divernet.

V té době bylo k dispozici jen málo podrobností a jméno potápěče nebylo oznámeno. Následující den byla přerušena rozsáhlá letecká a námořní pátrací a záchranná operace – jeho tělo se však dosud nenašlo.

V uplynulém roce se Vivien Clowes potýkala nejen s náhlou ztrátou blízké osoby, ale také s nepříjemnou byrokracií spojenou s klíčovým úkolem získat úmrtní list pro někoho, kdo zmizel beze stopy.

Dnes, dvanáct měsíců po odchodu svého manžela, Vivien také říká Divernet že chce napravit jakýkoli dojem, který mohl vzniknout – kvůli omezeným informacím zveřejněným v té době – že byl nezkušeným potápěčem. Říká, že loni nedostala příležitost se k němu vyjádřit.

Steve a Vivien Clowesovi v šťastnějších časech (Vivien Clowes)

Steve Clowesovi bylo 57 let, byl to vedoucí elektrotechnik s vášní pro potápění. „Potápěl se s jedním ze svých nejlepších přátel a byl to on, kdo mi to zavolal,“ řekla Vivien DivernetChápala realitu potápění, protože sama byla mistrem potápění, i když svou výbavu pověsila na hřebík v roce 2010.

Den ponoru

Osudný sestup měl být tím, co Vivien popisuje jako „běžný rekreační ponor“ k vraku lodi. Aračan, ačkoli v hloubce 56 metrů a hluboko na pobřeží se nachází vrak této viktoriánské obchodní plachetnice, která se srazila s parníkem americký v roce 1874 to byl vážný skok do vody.

Vivien však svého manžela popisuje jako zkušeného mistra instruktora PADI a instruktora TDI a celoživotního potápěče, který strávil mnoho let zkoumáním vod kolem Portlandu a neměl nouzi o technické znalosti.

„Během 25 let vycvičil nespočet potápěčů a byl známý svým klidným vystupováním a pečlivým přístupem,“ říká.

(Vivien Clowesová)

Steve Clowes při dalším skoku do vody (Vivien Clowes)

„V den, kdy se ztratil v moři, dosáhl své 15metrové bezpečnostní zastávky, což byl standardní postup po rekreačním hloubkovém ponoru. Pak už nic. Jen zajištěný naviják a hladinová bóje, která signalizovala, že tam byl.“

„Pobřežní stráž zahájila rozsáhlé pátrání, do kterého byly zapojeny vrtulníky, stacionární…“křídlo letadla, posádky záchranných člunů z Weymouthu a Swanage a další lodě v oblasti. Pátrali dlouho do noci, ale Stevovo tělo se nikdy nenašlo.

Záchranný člun z Weymouthu se zúčastnil pátrání po Stevu Clowesovi (RNLI)

'Moje skála'

Pro Vivien a její rodinu byl však Steve „víc než jen pohřešovaná osoba,“ říká. „Byl to manžel, otec, přítel. Se Stevem jsme byli spolu od puberty, celkem 40 let, a manželé jsme byli 35 let.“

„Vychovali jsme spolu pět dětí – našemu nejmladšímu bylo pouhých 15 let, když se Steve ztratil. Steve byl moje skála, jediný člověk, který tu pro mě vždycky byl.“

Steve a Vivien Clowesovi a jejich rodina (Vivien Clowesovi)

V době svého zmizení měl potápěč na sobě hodinky Rolex Submariner z roku 1967, které patřily jeho zesnulému otci, rodinné dědictví, jež mělo zdědit Jack, jeden ze synů páru. „Jejich nalezení by pro nás také znamenalo celý svět,“ říká Vivien.

„Od té doby jsem daroval/a Záchranný člun Exmouth kormidelnu na jméno Steva a jeho zesnulého otce, veterána Královského námořnictva. Je to způsob, jak je oba udržet na moři a zároveň pomáhat ostatním.“

Byrokratická daň

Jedním z nejobtížnějších aspektů pro rodinu pohřešovaného potápěče je žádost o úmrtní list. Divernet v roce 2019 Rosie Mossová, vdova po potápěči z Kentu Benu Mossovi, popsané zážitky podobné těm od Vivien Clowesové.

„Emocionální zátěž byla umocněna byrokratickou zátěží,“ říká Vivien. „Právní proces získání úmrtního listu byl dlouhý, nákladný a emocionálně vyčerpávající. Zahrnuje podání formální žádosti k Vrchnímu soudu, zveřejnění veřejných oznámení v novinách a často i najmutí právního zastoupení.“

„Jsou to tisíce liber v době, kdy sotva fungujete. Ale bez presumpce úmrtního listu bych nemohl vypořádat Stevův majetek, takže bych přišel o náš domov. Vychoval jsem…“ otázka s mým poslancem v naději, že se tím podnítí reforma, ale nic z toho nebylo.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

„Doufám, že sdílením Steveova příběhu se někdo může podělit s informacemi – nebo že s vhodným vybavením bude možné provést další pátrání.“

„Ale víc než to chci upozornit na tichý, často neviditelný zármutek rodin, které na moři ztratí své blízké.“

