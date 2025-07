David Strike představuje varovné příběhy pro techniky

at 10: 00 am

Ikona technického potápění David Strike bude bavit a vzdělávat návštěvníky Tech Stage na GO potápěčská show v září v Sydney, s dalšími varovnými historkami pro technické nadšence.

David Strike, certifikovaný potápěč v roce 1961, s praxí zahrnující vojenský, komerční, vědecký a technický potápěčský sektor – a zdatný a kvalifikovaný v potápění s otevřeným i uzavřeným okruhem a s potápěčským vybavením na hladině – žijící v Austrálii je bývalý instruktor potápění a certifikační školitel instruktorů a pravidelný redaktor na témata související s potápěním do potápěčských publikací z celého světa.

Je organizátorem několika potápěčských akcí světové úrovně – s důrazem na technické potápění – a je držitelem několika ocenění „Industry Recognition“, ceny ADEX „Lifetime Achievement Award“ a členem Explorers Club of New York.

David Strike představuje varovné příběhy pro techniky 2

GO Diving Show ANZ

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

Pořiďte si vstupenky hned teď!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji a můžete využít Nabídka pro ranní ptáčata 2 za cenu 1 do 9. září – vy a váš kamarád/kamarád/partner/manželka nás můžete navštívit pouze $12a děti do 16 let mají vstup zdarma, takže je to ideální rodinný výlet. Na místě je dostatek parkovacích míst a místo konání je snadno dostupné díky široké nabídce dopravy, takže si termíny zapište do diáře a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.