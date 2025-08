Před a po roce 2000: Jak se změnila bezpečnost potápění

Potápění se někdy může zdát, že se vyvíjí pomalým tempem, ale zatímco faktory, jako je lepší vybavení a výcvik, nás v průběhu času zvyšují v bezpečí, jiné, jako například demografické údaje a charakteristiky potápěčů, představují zcela novou sadu výzev.

V nové statistické studii analyzoval a porovnal přední odborník na potápění a medicínu Dr. John Lippmann úmrtí při potápění, k nimž došlo v Austrálii v poslední čtvrtině 20. století, s těmi z první čtvrtiny 21. století, aby zjistil, co se změnilo.

Odhaduje se, že se každoročně potápí nejméně 57,000 1980 Australanů, spolu s mnoha zahraničními turisty, kteří navštěvují kontinent za účelem potápění, zejména v Queenslandu. Potápění se mezi Australany nerozšířilo tak silně jako u některých jiných populací po celém světě, říká Dr. Lippmann, přičemž počet certifikací na základní úrovni zřejmě dosáhl vrcholu na přelomu 90. a XNUMX. let XNUMX. století.

Studie Dr. Lippmanna je založena na informacích o úmrtích souvisejících s potápěním, které byly převzaty z databáze Australasijské nadace pro bezpečnost potápění, kterou vede, a z... Národní koronální informační systéma bere v úvahu policii, svědky a pitva zprávy.

Více potápěček

Za výchozí bod studie byl zvolen rok 1972, protože tehdy začalo formální pravidelné hlášení o úmrtích potápěčů v Austrálii. V raném období 1972–1999 bylo zaznamenáno 236 úmrtí, zatímco v kratším období 2000–2021 bylo zaznamenáno 194 úmrtí.

Průměrný roční počet úmrtí se mezi těmito dvěma obdobími mírně zvýšil z 8.4 na 8.8. Mezi oběťmi 21. století bylo více potápěček (z 17 na 24 %), protože v té době se potápělo více žen.

Vzdělávací agentura PADI uvádí, že 33 % jejích certifikací v prvním období bylo pro ženy ve srovnání s 39 % ve druhém, takže ženy jsou mezi oběťmi statisticky nedostatečně zastoupeny, říká Dr. Lippmann.

Nejvýznamnější je, že medián věku úmrtí při potápění se mezi obdobími značně zvýšil z 33 na 47 let, a to s tím, jak stárla stávající potápěčská populace. Procento úmrtí u osob starších 45 let se zvýšilo z 24 na 57 %.

Během celého půlstoletí docházelo k neustálému zvyšování věku potápěčů, a to přibližně o pět let každé desetiletí. To bylo v souladu se stárnutím dlouholetých potápěčů a s tím, že se k této aktivitě stala atraktivnější širší a často starší populace – a tudíž se zvýšeným výskytem onemocnění souvisejících s věkem, což má dopad na bezpečnost potápění.

Počet srdečně postižených stavů spojených s úmrtími se v pozdějším období více než zdvojnásobil (z 12 na 26 %), protože potápěči stárli a měli tendenci k vyšší obezitě, přičemž u těch, kteří zemřeli, byla pravděpodobnost vyšší než u běžné populace.

Další průzkum Dr. Lippmanna hlášeny Divernet Začátkem tohoto roku se ukázalo, že dvě třetiny obětí z více než 300 úmrtí při šnorchlování a freedivingu v Austrálii v tomto století trpěly nadváhou nebo obezitou – a téměř polovina z nich měla základní zdravotní problémy, které by je predisponovaly k incidentům souvisejícím se srdeční arytmií.

Lepší školení

Na začátku období 1972–99 bylo pro potápěče k dispozici méně formalizovaného výcviku. V důsledku toho bylo v pozdějším období méně úmrtí u necertifikovaných potápěčů (5 %, pokles z 20 %) nebo u těch, kteří absolvovali výcvik (6 %, pokles z 8 %).

Počet potápěčů, kteří zemřeli sami pod vodou, se v 21. století do jisté míry snížil. V dřívějším období se 11 % obětí vydalo na sólové potápění a pouze 17 % obětí bylo během smrtelné nehody doprovázeno partnerem. Polovina těch, kteří se vydali s partnerem, se oddělila před nehodou a 18 % během ní (ostatní incidenty nebyly hlášeny).

Mezi incidenty 21. století se 12 % potápěčů vydalo na vodu sami, 27 % bylo v době smrti s kamarádem a 40 % se od něj oddělilo před smrtelnou událostí a 15 % během ní.

Počet případů úniku plynu se mezi obdobími do určité míry snížil, a to z 30 na 25 %. Pravděpodobným přispěvatelem bylo vylepšení tlakoměrů, zatímco postupné zavádění kompenzátorů tlaku od začátku 1970. let 47. století by pomohlo snížit počet primárních případů utonutí (ze 36 na XNUMX %).

Zbavení se váhy

Počet úmrtí souvisejících se závažími a balistickými pásy se mezi obdobími snížil – i když ne o tolik. V dřívějším období se 13 % obětí zbavilo závaží a 23 % si balistický pás nafouklo nebo částečně nafouklo, ačkoli z 34 potápěčů, kteří tak učinili, se závaží zbavili pouze čtyři. Zejména v dřívější části prvního období 57 obětí balistický pás vůbec nepoužívalo.

V pozdějším období se 17 % obětí zbavilo svých závaží a u 44 potápěčů (32 %) byly nalezeny nafouknuté nebo částečně nafouknuté plášťové kompas, z nichž 11 se také zbavilo svých závaží. Všechny oběti kromě tří používaly plášťový kompas.

„Čísla o potápěči, kteří se zbavují zátěže, jsou stále příliš nízká a naznačují, že tento potenciálně život zachraňující krok stále není dostatečně zakořeněn,“ říká Dr. Lippmann. „Adekvátní výcvik a následné pravidelné posilování jsou nezbytné k tomu, aby se tyto akce zautomatizovaly v případě, že potápěč hrozí pod vodou bezvědomí.“

Predispozicí

Hlavními predisponujícími faktory (PF) úmrtí v dřívějším období byly nedostatek zkušeností (40 %), špatné plánování (33 %), vybavení (30 %) a zdraví (24 %), říká Dr. Lippmann. Největší změnou PF mezi těmito dvěma obdobími byl nárůst faktorů souvisejících se zdravím, zejména kvůli vyššímu věku potápěčů, ale také kvůli stravě a cvičení.

Hlavní problémy s plánováním spočívaly v rozhodnutí potápět se v nepříznivých podmínkách, jako je rozbouřené moře, silné proudy nebo vlny, špatná viditelnost a velmi studená voda. Rozhodnutí vydat se na potápění samostatně nebo odděleně pravděpodobně přispělo k 35 úmrtím.

Nejčastějším nedostatkem vybavení byla absence kompenzátoru hmotnosti (zejména v dřívějších letech) nebo použití vadného zařízení. Mezi další problémy v sestupném pořadí patřila nadváha, regulátor nebo poruchy ventilů lahve, chybějící nebo příliš těsné neoprenové obleky, vadné nebo chybějící tlakoměry a ztráta ploutve.

Nedodržování pokynů v bahnitých jeskyních nebo vracích lodí vedlo v dřívějším období k 10 úmrtím. Závady na vybavení byly nejčastější příčinou primárních utonutí a v menší míře plicního barotraumatu / arteriální plynové embolie.

Zdravotní komplikace (PF) byly v letech 24–1972 identifikovány u 99 % úmrtí a pravděpodobně přímo přispěly k 18 %. Srdeční faktory byly identifikovány u 30 úmrtí, z nichž dvě třetiny zahrnovaly těžkou a často nediagnostikovanou ischemickou chorobu srdeční (ICHS).

Pozemní záchranné složky 21. století

V pozdějším období se nejčastějšími staly zdravotní problémy, které byly zjištěny u 53 % obětí a pravděpodobně přímo přispívaly k 40 % úmrtí, většinou na ischemickou chorobu srdeční a další srdeční problémy.

Ze 163 obětí, u kterých byly zaznamenány indexy tělesné hmotnosti, bylo 43 % klasifikováno jako obézní nebo těžce obézní (v dřívějším období byly indexy tělesné hmotnosti zaznamenávány s menší pravděpodobností).

V pozdějším období byla nezkušenost pravděpodobně příčinou 30 % úmrtí a nedostatky v plánování se objevily u nejméně 29 % případů, opět se jednalo především o vydávání se na vodu za nepříznivých podmínek, potápění o samotě nebo dohodu o oddělení.

U 21 % úmrtí v 21. století byly zjištěny již existující problémy s vybavením. Nejhoršími viníky byly nepřesné tlakoměry v lahvích, následované vadnými regulátory, hrubé nadváha, vadné kompenzátory tlaku, netěsné ventily lahví, nesprávně konfigurovaná láhev/regulátor kombinace plynů, nesprávné směsi plynů nebo kontaminace a vadné senzory CCR.

Nehody související se zařízeními jsou v dnešní době spíše způsobeny špatnou údržbou nebo neznalostí techniky, říká Dr. Lippmann.

Věkový faktor

„Ačkoli mezi obdobími 1972–1999 a 2000–2021 nedošlo k významnému nárůstu průměrného ročního počtu úmrtí, došlo k podstatnému nárůstu věku obětí a podílu žen,“ uzavírá.

„Zvýšení dostupnosti školení a všudypřítomné používání kompenzátorů tlaku a tlakoměrů v lahvích v průběhu času pravděpodobně zásadně přispělo ke snížení počtu primárních utonutí.“

„Nicméně nárůst věku účastníků v kombinaci s faktory souvisejícími se stravováním a cvičením je doprovázen vyšším výskytem srdečních onemocnění a obezity, což vede ke zvýšení frekvence úmrtí souvisejících se srdcem. Pro snížení počtu těchto úmrtí je nezbytná lepší zdravotní osvěta a dohled, zejména u starších potápěčů.“

„Kromě toho by zlepšené plánování ponorů, včetně výběru míst pro ponor a posouzení převládajících a potenciálních podmínek, stejně jako přísnější systémy partnerů, postupné získávání zkušeností a zavedené protokoly pro nouzové vynoření, měly snížit počet úmrtí, zejména u méně zkušených potápěčů.“