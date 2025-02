Backshall vede hvězdně obsazenou hlavní scénu

There is a stellar line-up on the Main Stage at this weekend's GO potápěčská show, headlined by TV presenter, author and adventurer Steve Backshall.

Also appearing on the Main Stage are fellow TV presenters Monty Halls and Andy Torbet (the latter also pulling his usual MC duties as well), alongside NASA-trained Aquanaut Dr Dawn Kernagis, Malta's Dr Timmy Gambin, and tech and expedition divers Maria Bollerup and Rannva Joersmundsson.

Plus, the Underwater Photographer of the Year winners will be showcased on the big screen on Saturday afternoon.

And don't forget the unmissable panel session with all of the Main Stage speakers on the Sunday afternoon to round out the event.

GO Diving Show – jediný spotřebitelský ponor a cestovat show ve Spojeném království – vrací se do NAEC Stoneleigh 1.–2. března 2025, právě včas na zahájení nové sezóny, a slibuje víkend plný interaktivního, vzdělávacího, inspirativního a zábavného obsahu.

Stejně jako hlavní scénu – tentokrát v čele s televizní hvězdou, autorem a dobrodruhem Stevem Backshallem, který se po několika letech vítá na GO Diving Show, spolu s NEEMO Aquanautem vycvičeným NASA a vedoucím vědeckého výzkumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televizní moderátor, autor a stálý oblíbenec Monty Halls, Dr Timmy Gambin, který bude diskutovat o bohatém námořním a válečném dědictví Malty, a dynamické duo průzkumníků Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, kteří budou hovořit o své nedávné expedici Buteng v Indonésii – jsou zde opět vyhrazené stage pro britské potápění, technické potápění, podvodní fotografie a inspirativní příběhy. Andy Torbet bude opět moderovat hlavní scénu a bude také prezentovat výzvy natáčení technického potápění pro televizní pořady. Seznam všech reproduktorů včetně časování naleznete zde.

Spolu s etapami je k dispozici řada interaktivních prvků – stále populárnější jeskyně, obří bazén pro potápění, pohlcující potápění s vrakem s technologií virtuální reality, workshopy se zadrženým dechem a nácviky, zóna mořské biologie a nově pro rok 2025 vaše šance vyzkoušet si mapování vraků s Nautical Archeology Society a jejich věčně roztroušenými turistickými loděmi. desky, výrobci, výcvik agentury, resorty, liveaboardy, potápěčská centra, maloobchodníci a mnoho dalšího.

V letošním roce také dochází k Soutěž NoTanx Zero2Hero v centru pozornosti. Tato soutěž, zaměřená na začínající freedivery, podstoupí prvních 12 kandidátů výcvik s Marcusem Greatwoodem a týmem NoTanx v Londýně koncem února. Poté bude pět vybraných finalistů soutěžit na GO Diving Show během březnového víkendu, včetně statického apnoe v bazénu, aby našli celkového vítěze, který získá týdenní výlet do Marsa Shagra Eco-Village, s dvorem Oonasdivers.

Vstupenky v předprodeji již k dispozici!

Kupte si svůj denní lístek již nyní £17.50 + rezervační poplatek a buďte připraveni na vzdělávací, vzrušující a inspirativní zážitek! Nebo s tolika řečníky během dvou dnů a se všemi interaktivními expozicemi a vystavovateli, které je třeba navštívit, proč si neudělat víkend a nekoupit si dvoudenní vstupenku na £25 + rezervační poplatek?

Denní vstupenka na pokladně o víkendu bude stát 25 liber, takže si rezervujte předem a ušetřete!

Ceny skupinových vstupenek pro 10+ osob jsou také k dispozici, pokud přijedete se svými členy centra/klubu.

Rezervace vstupenek na webu Go Diving Show.

A jako vždy je v ceně vstupenky zahrnuto parkování zdarma. A děti do 16 let mají vstup zdarma, takže vezměte děti s sebou na báječný rodinný den!