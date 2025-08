Australské úsilí o ochranu moří

Generální ředitel Australské společnosti pro ochranu moří Paul Gamblin bude na pódiu ANZ / Inspiration v Sydney... GO potápěčská show v září a bude hovořit o různých aspektech australské ochrany přírody.

Poté, co ho jako teenagera okouzlilo pobřeží západní Austrálie a útes Ningaloo a v 1990. letech se tam dobrovolně věnoval výzkumu želv, byl Paul na začátku roku 2000 mluvčím původní kampaně pro Ningaloo (v níž AMCS sehrála klíčovou roli), která posílila ochranu a dosáhla zapsání na seznam světového dědictví.

Paul poté vedl práci australské pobřežní organizace WWF na ochraně pobřežních útesů a ostrovů před rozvojem těžby ropy a zemního plynu a byl součástí společného úsilí, které vytvořilo strategii ochrany přírody Kimberley a největší systém chráněných mořských oblastí na světě ve federálních vodách Austrálie (a v Antarktidě). Paul pracoval v Evropě s WWF International a byl architektem kampaně, jejímž cílem bylo probudit vůdce po celém světě k naléhavé nutnosti ochrany oceánů a spojitosti s klimatem.

Než Paul nastoupil do funkce generálního ředitele, byl ředitelem pro WA ve společnosti AMCS a vedl... Chraňte Ningaloo kampaň na ochranu nádherného Exmouthského zálivu Ningaloo před industrializací a pracoval na řadě priorit Západoafrické republiky a národních priorit v oblasti oceánů, přírody a klimatu.

Potápěčská show GO se koná na výstavišti v Sydney od 6. do 7. září.

Tato každoroční akce, která se letos koná 6 7-září na Výstaviště v Sydney v olympijském parku, je zaměřena na předvedení toho nejlepšího z našeho podmořského světa všem od surových nováčků, kteří buď uvažují o potápění, nebo dokončili základní kurzy, až po pokročilé potápěče, až po technické potápěče a veterány CCR. potápěči.

Existuje řada scén – hlavní scéna, hlavní scéna Fotografie Pódium, pódium Austrálie/Nového Zélandu, pódium Inspiration a pódium Tech – které budou hostit desítky řečníků z celého světa a také řadu interaktivních prvků pro mladé i staré, od VR potápění, demonstračního bazénu, bazénu pro zkušební ponory a mnoha dalších.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentury, maloobchodníci, výrobci a ochranářské organizace.

Vstupenky na GO Diving Show ANZ jsou již v prodeji a můžete využít Nabídka pro ranní ptáčata 2 za cenu 1 do 9. září – vy a váš kamarád/kamarád/partner/manželka nás můžete navštívit pouze $12a děti do 16 let mají vstup zdarma, takže je to ideální rodinný výlet. Na místě je dostatek parkovacích míst a místo konání je snadno dostupné díky široké nabídce dopravy, takže si termíny zapište do diáře a připravte se na epický víkend oslavující všechny formy potápění.