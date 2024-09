30+ hvězdiček nastaveno pro GO Diving Show ANZ

inaugurační GO Diving Show ANZ, který se koná 28. a 29. září na výstavišti v Sydney v olympijském parku, si klade za cíl předvést to nejlepší z podmořského světa všem – od těch, kteří dokončili základní kurzy nebo o tom stále uvažují, až po pokročilé nejzkušenějším technickým a rebreatherovým potápěčům.

Britská GO Diving Show přilákala více než 10,000 10,000 návštěvníků a pokryla 2024 XNUMX mXNUMX výstavní plochy ve svém pátém ročníku v březnu XNUMX. Nová verze pro Austrálii a Nový Zéland aspiruje na dosažení této úrovně v průběhu několika příštích let a zdá se, že se chystá letmý start. Vstup je navíc zcela zdarma.

Mezi mnoha atrakcemi je 31 potápěčských moderátorů – to vše stojí za poslech pro ty návštěvníky, kteří mohou být všude najednou. Na HLAVNÍ PÓDIUM najdete některá z největších jmen v oboru: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley a jako ceremoniář Anthony Gordon.

Steve Backshall

Akční hrdina Steve prozkoumal některá z nejvzdálenějších míst na planetě, své jedinečné znalosti o divoké zvěři a přírodním světě nosí na lehkou váhu a je jedním z nejvytíženějších televizních moderátorů, který je možná nejznámější pro svůj fenomenálně úspěšný Smrtelný série.

Nedávno cestoval přes Atlantik, Tichý a Indický oceán a natáčel Velryba, které již provedli Expedice a žralok pro Sky TV a objevil se v Naše měnící se planeta pro BBC – ambiciózní sedmiletá série dokumentující šest nejohroženějších ekosystémů planety.

Minulé filmy zahrnují Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Caves, Aljaška Live, Blue Planet Live a Neobjevené světy. Stevova nejnovější kniha je plodný spisovatel Deep Blue – a nedávno vytvořil světový rekord v čase, který zabral pádlování na délku Temže.

Jill Heinerthová

Více lidí chodilo po Měsíci, než navštívilo mnohá místa, která Jill Heinerth na Zemi prozkoumala. Od nebezpečných technických ponorů hluboko do jeskyní až po plavání obřími antarktickými ledovci, často uplatňuje své dovednosti ve spolupráci s klimatology, archeology, biology a inženýry po celém světě.

Jill natočila oceněné televizní pořady pro CBC, National Geographic a BBC, konzultovala filmy, produkovala nezávislé dokumenty a obhajuje průzkum, ochranu pod vodou a změnu klimatu a ochranu vodních zdrojů.

První rezidentní průzkumník Královské kanadské geografické společnosti, inaugurační držitelka medaile Sira Christophera Ondaatje za průzkum a získala stipendia od mnoha prestižních institucí včetně Explorers Club, který udělil cenu Williama Beebeho za průzkum oceánů.

Nejprodávanější monografie Jill se jmenuje Do planety a nový dokument Potápění do temnoty: Nikdy nepropadejte strachu vrhá další světlo na její pozoruhodný život – stejně jako její vystoupení na Go Diving ANZ.

Dr Richard 'Harry' Harris

Richard 'Harry' Harris pracoval v anestezii, potápění a letecké medicíně po celém světě a jeho vášeň pro jeskynní potápění, která sahá až do 1980. let minulého století, ho zavedla do celého světa.

Zájem o vyšetřování nehod a pátrací a záchranné činnosti byl opakujícím se tématem – a skvěle sehrál klíčovou roli při extrahování thajského juniorského fotbalového týmu ze systému Tham Luang v roce 2018.

Harry má zvláštní zájem o plánování, logistiku a fyziologii, které jsou základem bezpečného průzkumu hlubokých jeskyní a vraků. Nadšený podvodní fotograf a kameraman si nyní buduje kariéru také v dokumentárních filmech.

Liz Parkinsonová

Zaměstnanci PADI IDC instruktor, freediver instruktor- trenérka, jeskynní potápěčka a podvodní kaskadérka, Liz vyrostla v Jižní Africe a přestěhovala se do USA na plavecké stipendium.

Když její plavecká kariéra skončila, začala se věnovat potápění a freedivingu se zaměřením na práci se žraloky a ochranu přírody. Se sídlem v Los Angeles pracuje s organizacemi, jako jsou Shark Angels a PADI Aware, získává finanční prostředky a vzdělává lidi o ochraně žraloků a oceánů.

Pro filmovou a televizní práci pracuje před i za kamerou, zdvojuje pro herce a výcvik pro výkon pod vodou.

Pete Mesley

Pete se začal potápět v roce 1990, v roce 1991 začal pracovat na plný úvazek a věnuje se výzkumu, hledání, potápění a fotografování vraků po celém světě, s více než 6,000 30 hodinami ve vodě ve více než XNUMX zemích. Ředitel kurzu PADI je jedním z nejzkušenějších technických potápěčů na jižní polokouli instruktor-trenéři.

Pete vedl a účastnil se četných expedic za hlubinnými vraky potápěčské cestování podnik, který bere zkušené potápěče do specializovaných potápěčských lokalit a poslední tři desetiletí strávil zdokonalováním svých snímků s dlouhou expozicí světlem. Aktivně se také zabýval potápěčským výzkumem.

Anthony 'Gordo' Gordon

Gordo je tvůrce dokumentárních filmů s více než dvacetiletými profesionálními zkušenostmi s produkcí a natáčením všeho možného, ​​od prvního záchranného týmu šerpů na světě na Mt Everestu přes cyklistiku na ultra dlouhé vzdálenosti až po průzkum oceánů novými potápěči.

Je také hnací silou kampaní Aliquam a Next Generation na podporu potápění u mladších lidí. Kromě mluvení o své vlastní práci budou Gordovy MC dovednosti v centru pozornosti, když se postaví na hlavní scénu Go Diving ANZ.

+ 3 další etapy

Kromě hlavní scény budou tři další pódia hostit dalších 25 vysoce hodnocených řečníků z celého světa, kteří budou diskutovat o inspirativních a konkrétně australských a novozélandských potápěčských tématech, technickém potápění a podvodní fotografie. Zde je aktuální sestava:

ANZ / FÁZE INSPIRACE: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

TECHNICKÁ FÁZE: Kerrie Burrow, Dr Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO ETAPA: Hrají: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock, Matty Smith

Interaktivní funkce + displeje

Návštěvníci přehlídky také naleznou řadu interaktivních prvků navržených tak, aby vyhovovaly malým i velkým, od zážitků VR potápění až po zkušební ponory; ukázkový fond pro řadu vybavení od bočních držáků po podvodní drony a rebreathery; freedivery, mořské panny a další.

Kolem pódií a prvků bude široká škála vystavovatelů, od turistických sdružení a touroperátorů po resorty, liveaboardy, výcvik agentur, maloobchodníků, výrobců a ochranářských organizací.

Zaregistrujte se pro bezplatné vstupenky

Steve Backshall na GO Diving Show

Na místě je spousta parkovacích míst a výstaviště Sydney Showground je snadno dostupné se spoustou možností dopravy.

Vstup na úvodní Go Diving Show je zcela zdarma, takže pokud se pravděpodobně o víkendu 28. a 29. září budete v oblasti zdržovat, zaregistrujte se zde získat vstupenky na nepochybnou australskou potápěčskou akci roku 2024!

