Vstupenky 2 za 1 jsou nyní k dispozici na GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotřebitelská potápěčská a cestovatelská show ve Spojeném království – se vrací do NAEC Stoneleigh 1. – 2. března 2025, právě včas na zahájení nové sezóny a early bird 2-for-1 vstupenky jsou nyní k dispozici, představující fantastickou hodnotu za peníze.

Kupte si vstupenku do 31. ledna 2025 za 17.50 GBP a vezměte s sebou svého kamaráda, manžela nebo nejlepšího přítele zcela zdarma! Nebo proč nevzít toho nepotápěčského parťáka s sebou, aby mohli vidět všechny divy podmořského světa, o které přicházejí!

Ve skutečnosti se nabídka 2 za 1 rovná tomu, že každý lístek je spravedlivý £8.75. A jako vždy to zahrnuje bezplatné parkování. A děti do 16 let mají vstup zdarma, takže vezměte děti s sebou na báječný rodinný den!

Hlavním moderátorem Main Stage je televizní hvězda, autor a dobrodruh Steve Backshall, který se po několika letech vítá na GO Diving Show. Připojí se k němu NEEMO Aquanaut vycvičený NASA a vedoucí vědeckého výzkumu v DEEP Dawn Kernagis, kolega televizní moderátor, autor a věčný oblíbený Monty Halls a dynamické duo průzkumníků Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, kteří budou mluvit o svých nedávná expedice Buteng v Indonésii.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Fotografie Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, výcvik agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.