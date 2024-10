Živé snímky Endurance v dokumentu o dvou expedicích

V panteonu ikonických britských vraků lodí sídlí polární průzkumník Sir Ernest Shackleton. Vytrvalost – a dokument, který měl nedávno premiéru v Londýně, pokrývá nejen poslední plavbu plavidla, ale také příběh jeho znovuobjevení v roce 2022 3 km pod antarktickým ledem.

Vytrvalost se v roce 1914 vydal na Shackletonovu plavbu Imperial Trans-Antarctic Expedition, aby překročil Antarktidu, ale uvízl v ledu ve Weddellově moři a potopil se 21. listopadu 2015. Více než rok po ztrátě lodi si Shackleton držel svou posádku z 27 naživu.

V březnu 2022 expedice Endurance22, organizovaná a financovaná Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), objevili vrak lodi a získali pozoruhodně detailní záběry a snímky.

Shackletonův druhý velitel Frank Wild si hraje se Sue, jedním ze psů (RGS / Frank Hurley)

Podmořská fotografie z roku 2022 odhaluje botu, kterou kdysi nosil Frank Wild (FMHT)

Manažer FMHT Mensun Bound byl ředitelem expedice, kterou vedl Dr. John Shears, s Nico Vincentem jako podmořským manažerem a televizním vysíláním historie Danem Snowem, který poskytl živé vyprávění.

Film National Geographic Vytrvalost kombinuje pečlivě zrestaurované archivní záběry z původní expedice s novodobým pátráním po lokalizaci plavidla.

Režie se ujali držitelé Oscara Chai Vasarhelyi a Jimmy Chin a Natalie Hewit, která byla nominována na cenu BAFTA, a poprvé byla uvedena minulý týden (12. října) na londýnském filmovém festivalu BFI.

Promítání pokračuje v hod vybraných britských kinech během října, s osobními otázkami a odpověďmi se Snowem, a od začátku listopadu Vytrvalost lze vidět na internetu National Geographic Channel, Disney+ a Hulu ve Velké Británii.

Posádka pózuje na žebříku s některými psy při evakuaci lodi (RGS / Frank Hurley)

Žebřík používaný Shackletonovou posádkou (FMHT)

„Vydání dokumentu National Geographic je milníkem pro důvěru,“ říká předseda FMHT Donald Lamont. „Kromě lokalizace, průzkumu a natáčení vraku bylo naším cílem přiblížit příběhy Shackletona a jeho lodi novým generacím.

„Jsou to příběhy o statečnosti a odhodlání, které, jak doufáme, inspirují lidi po celém světě kvalitami vůdcovství a vytrvalosti tváří v tvář nepřízni osudu. Příběhy obou expedic jsou zasazeny do nepřátelského prostředí Antarktidy, kontinentu, jehož měnící se rysy ovlivňují nás všechny.“

Členové posádky (zleva) James Wordie, Alfred Cheetham a Alexander Macklin čistí podlahu z linolea v kuchyni (RGS / Frank Hurley)

Na vraku: linoleová podlaha (FMHT)

Na své cestě do Antarktidy, jak zdůrazňuje FMHT, se Shackleton vyhnul Falklandským ostrovům, protože se obával, že s probíhající 1. světovou válkou by ho konflikt mohl odvrátit od jeho záměru. Když 8. prosince 1914 vstoupil do Weddellova moře, probíhala bitva o Falklandské ostrovy.

V roce 2019 vedl Mensun Bound expedici, která našla SMS Scharnhorst, který byl v této bitvě potopen. Další dokument, Ztracené lodě – Hledání Kaiserovy superfloty, vypráví příběh tohoto hledání.

Posádka si užívá zimní hostinu na Endurance, pět měsíců poté, co loď uvízla v ledu a čtyři měsíce před jejich evakuací. Jedli pečené vepřové maso, dušená jablka, konzervovaný hrášek a švestkový pudink (RGS / Frank Hurley)

Talíře používané posádkou (FMHT)

