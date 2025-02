Tipy pro fotografování Mandarinfish

Mít to nejlepší z nejlepšího nastavení podvodní kamery, které lze za peníze koupit, není klíčem k získání skvělých záběrů mandarinky (Synchiropus splendidus). Jde o to využít to, co máte, a vědět, jak to použít.

Na DSLR nebo Mirrorless (full frame nebo APSC) je preferovaným objektivem makro 50 až 60 mm. Pro Four Thirds by mělo být makro 30 až 45 mm vše, co potřebujete, protože se můžete dostat docela blízko. Objektivy Marco s delší ohniskovou vzdáleností to udělají, ale ani při F/32 nebudete mít tak velkou hloubku ostrosti.

V tomto scénáři jsou moje vlastní nastavení fotoaparátu často nastavena následovně:

Rychlost závěrky: 1/125 až 1/200 sec

Clona: F/19 až F/22

ISO: Začněte na 200. Pokud mají vaše blesky trochu potíže, aby odpovídaly zvolené cloně, nastavte ISO na 400.

Stroboskopický výkon: ¾ výkon je dobré cílové nastavení, protože budete potřebovat rychlou rychlost recyklace.

Zadní ostření: pokud má váš kryt tlačítko nebo páčku zadního ostření, nastavte fotoaparát tak, aby je používal. Tímto způsobem, když sledujete rybu přes hledáček, držte ukazováček na závěrce a palec na zadním tlačítku ostření, abyste nezávisle sledovali rybu a udrželi je zaostřené.

Dva samci mandarinfish (Synchiropus splendidus) kvadratura off pro případný boj.

Pokud automatické ostření vašeho systému nemá největší schopnost rychle sledovat zaostření i na pomalu se pohybující objekty při slabém osvětlení, přednastavte ostření na něco o velikosti vašeho malíčku, které se pohodlně vejde do záběru. Pokud tak učiníte, budete se muset pouze mírně pohnout dovnitř nebo ven, abyste udrželi zaostření na něco jako mandarinka. Ano, to je stará škola, ale takhle se to dělalo ještě před automatickým ostřením.

Než slunce zapadne, měli byste najít nejlepší místo, kde se usadit, a minimalizovat své pohyby, abyste zabránili rozvíření dna a/nebo strašení ryb. Mandarinky jsou obvykle plaché.

Odtamtud dávejte pozor na největší a nejtlustší mandarinky, které můžete najít, a sledujte, kam jde.

Foceno fotoaparátem Nauticam s Nikonem D850 a 60mm makro. Nastavení fotoaparátu: 1/180 sec. na f/22, ISO 200. Světlo zajišťuje dvojice blesků Retra nastavená na manuál s výkonem 25.

V tuto chvíli je klíčové osvětlení. Jako většina malých ryb, které jsou vysoce aktivní za soumraku až do temných nočních hodin, Mandarinfish Nelíbí se, když na ně svítí bílé světlo. Použití modelovacích světel s funkcí pouze bílého světla více než pravděpodobně udrží rybičky dole v korálech a tlumí jejich přirozené chování.

Abyste byli mnohem méně rušiví, je velmi žádoucí používat modelovací světlo s červeným režimem nebo alespoň takové, které může být vybaveno červeným filtrem dopředu, protože mandarinka si toho bude mnohem méně všímat, což vám umožní více efektivně vidět a sledovat jejich pohyby.

Pokud se vám podařilo najít to správné místo, než se drama začne odehrávat, neměli byste se z tohoto místa pohnout, protože mandarinkové dvoření budou mít tendenci pracovat ve více vertikálním směru. Vědět, že předem, vám pomůže lépe sledovat ryby prostřednictvím prohlížeče.

Mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents

Mějte na paměti, že když se mandarinky chystají pářit, zvednou se stopu nebo více nad korál. Abyste dosáhli vrcholu akce, musíte být trpěliví a počkat, až dosáhnou zenitu svého vzestupu. V tomto okamžiku jsou často příliš spojeni na to, aby se rozpadli dříve, než skutečně došlo k páření. To je okamžik, kdy začít s výstřelem, protože uvolnění jejich vajíček a spermií v souzvuku netrvá déle než 2 až 3 sekundy. Odtud je konec poznamenán jejich náhlým ústupem zpět do korálu.

Šťastnou střelbu.