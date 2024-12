Ve věku 66 let zemřel filmař o divoké přírodě Stone

Britská filmařka o divoké přírodě Vicky Stone zemřela 17. listopadu ve věku 66 let. Se svým manželem Markem Deeblem dlouhodobě spolupracovala na mnoha slavných přírodovědných dokumentech, zpočátku natočených hlavně pod vodou, i když v posledních letech častěji nahoře.

Dvojice spolu žila a pracovala v Cornwallu a na dlouhodobých lokacích především ve východní Africe a jejich filmy se podle odhadů promítaly ve více než 140 zemích a vidělo je více než 600 milionů lidí.

Filmy Deeble & Stone také získaly více než 100 mezinárodních cen, včetně šesti Oscarů za divokou zvěř a ceny Emmy za umění a vyprávění příběhů. Jejich nejnovější produkce, Sloní královna od roku 2020, byl prvním celovečerním filmem, který Apple koupil a vydal, a získal cenu Cinema for Peace.

„Téměř 45 let jsme byli nerozluční – spolu téměř každou hodinu každého dne, každý týden, každý měsíc,“ prohlásil Deeble den po smrti své ženy. „Cestovali jsme daleko a stoupali vysoko, protože jsme byli tým.

„Vicky byla odhodlaná, spravedlivá a upřímná a pod tím hluboce kreativní. Udělala věci, aby se staly. Nikdy nehledala výsluní, nechala svou práci, naše filmy, mluvit samy za sebe.“

Expozice sépie

Po získání magisterského titulu na Royal College of Art se Stone v roce 1983 pustila do své kariéry s Deeble, když spolu natočili svůj první film, Yndan An Fala – Údolí pod mořem.

Tento oceňovaný dokument o ústí řeky Fal v Cornwallu, který mezinárodně vydala společnost Survival Anglia v roce 1984, znamenal první páření sépie a kladení vajíček v britských vodách. Tato práce prý pomohla zabránit výstavbě kontejnerového přístavu v ústí řeky.

Film, známý v té době tím, že zacházel s podmořským světem stejným způsobem jako s vrcholem, pokud jde o kinematografii a vytváření sekvencí, byl začátkem 20letého spojení s Survival Anglia.

Pár, nejen úspěšní potápěči, ale také piloti, se poté přestěhoval do východní Afriky natáčet pro BBC. Tady buď draci (1990) o krokodýlech nilských a další oceněný film tzv Mořský živočich, založené na obřích chobotnicích. O těchto dvou dokumentech se říká, že měly neobvykle vysokou sledovanost.

Včetně následujících titulů Malá ryba v hluboké vodě (o cichlidách jezera Tanganika, vyrobeno v roce 1996); Příběh přílivů: Hyaena a bahňák, 1998, zaměřený na pobřežní mořský život v odlehlé severní Keni a později Příliv a odliv Kirawira, o sezónně bleskově zaplavené řece v Serengeti (2019).

Terénní programy

Specializace na filmy, které si sami napsali, režírovali, natočili a produkovali, Deeble & Stone obvykle žili na místě v buši s malými týmy po dobu asi dvou let pro každou ze svých produkcí, přičemž vedle nich vychovávali své dva syny Freddyho a Jacca.

Pár tvrdil, že jejich práce byla vždy vedena ochranou přírody a vášní pro svět přírody. Kolem filmů vybudovali informační a vzdělávací programy tím, že je přeložili do místních jazyků, poskytli bezplatná vysílací práva zemím, ve kterých byly natočeny, a spolupracovali s místními ochranářskými skupinami.

Vicky Stoneová přišla o život po dvouletém boji s rakovinou. "Zemřela pokojně doma, dívala se na útesy a oceán, který tak milovala," řekl Deeble.

Také na Divernetu: Colin Doeg: Pasování staršího státníka u/w photography, Martin Edge: Potápěč, který napsal bibli fotografa u/w, Stan Waterman: Muž, který miloval žraloky, Zemřel fotograf Titaniku Emory Kristof