Snímky podvodních modelů právě přešly do dekódování

Fotograf se svým šťastně vychlazeným modelem znovu zapsal do knihy rekordů po nedávném focení v hloubce 50 metrů – a STEVE HAINING ještě zdaleka neskončil. Mluví se Stevem Weinmanem o potápěčském vtipu, který se stal technickým

To, co začalo jako „trochu vtip“ během pandemie Covid, nyní přerostlo v plně technické podvodní modelování – a s podporou floridského technologického týmu se kanadský profesionální fotograf Steve Haining a modelka Ciara Antoski pevně etablovali. jako držitelé Guinessovy knihy rekordů.

Jejich nejnovější focení nejhlubších podvodních modelů se konalo na palubě Hydro Atlantik ztroskotala u pláže Pompano na Floridě dne 19. prosince a byla ověřena společností GWR minulý týden, 8. ledna.

Antoski byl modelem zadržujícím dech na původním a skromném Hainingově hloubce 6.4 m. světový rekord natáčet v roce 2021. Nebyla dostatečně zkušená potápěčka, aby mohla modelovat podle jeho druhý záznam střílet na 30 m o dva roky později, ale její potápění, jak se zadrženým dechem, tak s potápěním, se od té doby dostalo daleko.

Pro nejnovější rekord byl americký technický potápěč Wayne Fryman zodpovědný za udržování Antoski v bezpečí a zásobování vzduchem a jeho jméno se také objevuje na GWR vyznamenání.

Nová rekordní hloubka je 49.8 m a celkový čas ponoru byl 52 minut 14 sekund. Aby bylo focení považováno za světový rekord, GWR nyní stanoví minimální čas na dně 15 minut s úplným nastavením produkce. Cokoli menšího než to je pouhá fotografie.

Pro Antoskiho byl prosincový ponor podstatně teplejší než předchozí rekordní výstřely. Haining a jeho tým ztížili model tím, že použili ochlazovací místa na Velkých jezerech, ale podmínky záznamu nestanoví, že kostky s hypotermií jsou požadavkem.

'Není třeba jít hlouběji'

Steve Haining je nejen podvodní střelec, ale přední profesionální fotograf, kameraman a filmový režisér. Začínal fotografováním rockových hudebníků, sportovců a dalších celebrit, než se přesunul do reklamní činnosti a výtvarné krajinářské fotografie.

Steve Haining

Rekord z roku 2021 vznikl během Covidu, kdy vtipkoval se svým týmem o možnosti vykonávat úkoly na vrchu v potápěčské výstroji, aby byly splněny kanadské zdravotní a bezpečnostní předpisy. "Hloubka nikdy nebyla původním záměrem té první desky," říká. "Bylo to spíše místo, které jsem vždy chtěl prozkoumat a vyfotografovat - a stalo se to v takové hloubce."

Umístění bylo WL Wetmore vrak v Huronském jezeře, ale příběh získal trakci až v létě 2023, včetně dne Divernet, která nadále sledovala následné pokusy o překonání tohoto tajemného, ​​ale zajímavého rekordu.

V listopadu 2023, kdy tým šel téměř pětkrát hlouběji na 30 metrů na půl hodiny na Huronském jezeře Niagara II vraku, spoře oděným modelem byla profesionální potápěčka Mareesha Klupsová, koordinátorka bezpečnosti při ponoru a dárce vzduchu od prvního natáčení. Tentokrát byl jejím mentorem modelingu Antoski.

Poté Haining řekl Divernet že pokud neslyšel o „neuvěřitelném místě pro střelbu na 120 metrů nebo více v mnohem teplejších podmínkách, myslím, že nemusím jít hlouběji!“

Ale ostatní potápěči se přirozeně začali zajímat o zpochybnění rekordu a ukázalo se, že Haining se rozhodl pokračovat v techničtějším přístupu brzy po Niagara II střílet.

"Uvidíme, jak daleko to můžeme posunout" (Steve Haining)

"Nakonec to bylo: uvidíme, jak daleko to můžeme posunout," říká. "První deska byla tak trochu náhoda, ale začala to věc, kdy si všichni říkali: 'Ach, to bych mohl udělat!" Když jsme udělali 100 stop (30 m), zdálo se, že pro mnoho potápěčské komunity to byl závod na dno ve 130 stopách (40 m).

„Byli tam lidé, kteří se potápěli vzduchem do 130 stop (39 m), ale když se dostali dolů, už byli na své NDL, takže stříleli šest nebo sedm minut a bombardovali zpátky, jen aby překonali čas.

„Říkali jsme si, že je skvělé, že to lidé chtějí vyzkoušet, ale nastavíme laťku o něco dále. Jsme vždycky tak zaneprázdněni, všichni cestujeme, ale byl to rozhovor, který bychom měli.“

Vyzyvatelé

Guinnessův světový rekord byl ve skutečnosti resetován na 40.2 m v teplejších vodách Baham měsíc po Hainingově 30m úsilí, ačkoli samotný ponor byl kontroverzní.

Kanadský potápěč a freediver Kim Bruneau se spojili s chilskou fotografkou Piou Oyarzunem, aby model se zadržováním dechu na Obchodník s mořem tanker. Maximální hloubka vraku byla kolem 26 m, ale příď visela přes spád. Většinu času strávili na vraku, jen se na chvíli ponořili do 40m, aby stříleli zpod něj.

Nakonec byl záznam ověřen – ale Guinness zároveň objasnil své podmínky pro případné budoucí pokusy.

Další nabídka hlášeno loni v srpnu Divernet se podíleli rakouská freediverka Christin Gerstorfer a belgický fotograf Filip Blommaert, kteří si jako svůj soubor vybrali polské uzavřené umělé potápěčské zařízení Deepspot – 45.4 m ke dnu ve 34°C vodě. Toto tvrzení GWR nepotvrdilo.

Haining a jeho žena Molly mají místo v Orlandu na Floridě, což mu umožňuje dostat se na pobřeží za hodinu a potápět se, pokud nechce využít příležitostí ve vnitrozemí jeskyní a pramenů. Spojil se s místní potápěčskou školou a lokalitou trimixů Isla Diversa jeho tým mu chtěl pomoci prorazit novou cestu tím, že uspořádal modelové focení, které by zahrnovalo dekompresi.

„Takže jsem měl tuto skupinu potápěčů mnohem zkušenější než já, kteří se stali mými kamarády. Děláme ponory se záporným vstupem na vraky lodí se spoustou proudu a podobně a začal jsem s nimi trénovat na toto natáčení.“

Méně tepelně náročné než Huronské jezero, ale stále chladné na héliu (Steve Haining)

Ciara (vyslov Pilka) Antoski se brzy přidal k tomuto posunu k technice. Normálně by se snažila zapadnout do rekreačních potápěčských ponorů, ať už cestovala kdekoli kvůli modelingu, a už byla pokročilejší potápěčkou, než byla v roce 2021. „Setkala se s lidmi z Isla Divers a strávila s nimi několik měsíců tím, že dělala svůj IANTD trimix a rozšířený rozsah a všechny ty věci.

"Takže už jsme se připravovali, když jsme viděli, že tahle dívka v Montrealu [Bruneau] překonala náš rekord. Řekli jsme si, že bychom do toho mohli jít hned a vytlačit ji, ale dáme tomu trochu času.“ Přes všechno, co Haining dříve řekl, že je uvolněný a vítá výzvy k nahrávce, jeho soutěživý instinkt jasně nakopl.

Hydro Atlantik

Když on a Antoski pracovali na certifikaci IANTD Advanced Recreational Trimix, tým zvažoval otázku umístění.

"Je tam vrak lodi." arábie nahoře ve Velkých jezerech, která je docela hluboká, takže jsme si mysleli, že to bude skvělá tma pro další výzvu,“ říká Haining. "Ale pak jsme si mysleli, že pro nás všechny v suchém nebo neoprenovém obleku nezáleží na teplotě, dokud si neprovedete dekompresní zastávku, ale my bychom jen dali modelu více bolesti navrch ke všemu ostatnímu."

„Začal jsem se dívat na Florida Keys, ale chtěl jsem vrak, který byl relativně nedotčený – a to Hydro Atlantik je opravdová troska." 90m bagr, postavený v roce 1905, se potopil, když byl v roce 1987 tažen za účelem záchrany, a leží severně od Keys u Boca Raton.

„Prostě to bylo na správném místě. Dole je několik dalších hlubokých, ale ty vás dostaly přímo do Perského zálivu, takže jsme vybrali tento, protože vypadá velmi pěkně, ale byla to také bezpečnější cesta.“

Ray Marciano z Isla Divers bude Hainingovým bezpečnostním potápěčem a byl dobře vybaven, aby pomohl s plánováním, protože věděl, Hydro Atlantik tak dobře. „Bylo to poprvé, co jsem dělal tyto záznamy, kdy jsem měl odborníka na konkrétní potápěčskou lokalitu, který mi mohl skutečně pomoci,“ říká Haining.

Marciano by použil rebreather stejně jako další Isla potápěč Doug Vanderbilt, v pohotovosti pro případ, že by Fryman musel vylézt nebo Haining potřeboval další podporu. Pomohl by také sestavit sortiment jeskynních pochodní používaných jako signální světla, která by Antoskiho kůži vrátila barvu.

"Když se dostaneme dolů, drží informace" (Steve Haining)

Mareesha Klups, která si odpočine od filmových kaskadérských prací, bude tentokrát záchranářskou potápěčkou, která bude pozorovat z hloubek bez deko pro případ, že by bylo zapotřebí rychlého nouzového zásahu. Protože byla zároveň vzduchotechnikou a modelkou, naučila Frymana vše, co potřeboval vědět jako Antoskiho přímou podporu.

„Dva týdny před pokusem jsme udělali spoustu cvičných ponorů,“ říká Haining. Rozbouřená voda zdržela focení o den až do 19. prosince, kdy on a Marciano ráno provedli poloodskokový průzkumný ponor. Toto bylo jeho poprvé na Hydro Atlantik.

Na vraku

Přivázali se k vraku a postavili na linku nějaké kyslíkové nádrže. Kolem se poflakoval tygří žralok, i když při odpoledním ponoru viděli jen o málo víc než zvláštní barakudu.

„Bylo to jen o tom vidět části konstrukce, které jsem viděl na všech fotkách,“ říká Haining. "Byly tam části vraku, které byly mou první volbou, ale zřítily se, což se muselo stát těsně po hurikánu." Loni v říjnu to byl hurikán Milton.

Původní plán byl střílet směrem k zádi s kormidelnou v pozadí, ale ta se částečně zhroutila na stranu a zanechala po sobě spoustu trosek. "Nebylo místo, kde bych ji tam mohl opravdu umístit, takže jsme šli nahoru k přídi na levoboku a to se stalo hlavním záběrem, přičemž část té konstrukce se objevila za ní."

Teplota vody byla 24°C, což by po 7°C Huronského jezera bylo pro Antoskiho uklidňující. "Když jsme našli místo na tom průzkumném ponoru, mohl jsem jí ukázat na obrázku, kde jsme měli být - tohle je pozadí, moje kamera má toto světlo, takže pozor, zaměřte se na tuto stranu svého těla, protože budu střílet." tímto způsobem.

"Když se dostaneme dolů, drží informace a už ví, jak dobře pózovat, což mi hodně usnadňuje."

Pro natáčení používal Haining fotoaparát Fujifilm X-H2S se širokoúhlým objektivem – „vždy fotím na široko, abych získal více struktury v pozadí“ – se světly Light & Motion a Ikelite jako zálohou.

Plyny byly dost jednoduché. „Původní plán byl udělat nitrox 32 až 100 stop (30 m) a přepnout na 21/21 pro natáčení, pak přepnout na cestu zpět, abych měl 100 % O. 2 ve výšce 20 stop (6 m), ale skončili jsme tak, že jsme nitrox jen sesili a celou cestu jsme jeli 21/21.“

Želé vítejte

Ponor začal pro Haininga špatně. Když udělal svůj negativní vstup, přetrhla se mu kravata na bočním držáku. Když hodil kameru a snažil se ji opravit, kolemjdoucí medúza ho bodla do ruky. Vanderbilt viděl, jak se to všechno stalo, a snažil se dohnat, aby pomohl, ale Haining měl všechno zase pohromadě, než se dostal na vrchol vraku.

Poté už focení proběhlo bez problémů. Antoski měla na zádech dvojité hliníkové 80ky, aby mohla vstávat a klesat, a na skrytém zátěžovém pásu měla 7kg závaží. „Bylo to perfektní množství, protože když se podíváte na video, jsou chvíle, kdy můžete vidět, jak se zvedla s plným nádechem, ale váha ji stále vrací dolů. Vypadá to jednoduše, ale není."

"Nejdeme na další místo?" (Steve Haining)

Haining plánoval přejít z původního místa na druhé místo na druhé straně vraku s neporušeným rámem dveří, ale poté, co dostal potřebné záběry, rozhodl se proti tomu.

„Ciařino BC jsme měli opravdu uvolněné bez řemínku v rozkroku, protože se z něj potřebovala dostat opravdu rychle, takže jsme to museli znovu přitáhnout, když hodně dýchala, a navést ji na na druhou stranu, než se budeme muset dostat úplně zpátky doprostřed lodi, kde jsme se uvázali?

„Chtěli jsme ztratit 15 minut, jen abychom ji tam dostali a připravili, tak jsem si řekl: pojďme dál střílet na tomto místě.

„Překročili jsme čas, který jsme potřebovali, a Ciara si to užila. Když jsme to zabalili, můžete ji vidět na videu, jak se ptá: 'Nejdeme na další místo?'

"Když jí řekli, že před výstupem uděláme ještě jeden záběr, zeptá se: 'Proč jste zrušili ponor?" Nemyslím si, že si uvědomila, jak dlouho tam byla.

„Konečné O 2 deco bylo asi 16 minut a čekali jsme, až se všichni uklidní kromě Ciary, protože byla v šatech a když dýcháte helium, je vám zima. Takže jakmile se uklidila, nechali ji jít nahoru."

Studio na obloze

„Nakonec byl den snadný,“ říká Steve Haining. „Bylo to poprvé v historii, kdy se focení uskutečnilo za hranicí bez dekomprese – nešlo o fotografii, ale o scénická světla a model bez potápění, takže to je opravdu skvělé.

„Tady je laťka nastavena a byli jsme první, kdo ji posunul tak daleko, takže je skvělé mít definitivní desku. Vypadá to, že jsme zahájili opravdu skvělou soutěž."

Takže je to tak? Není nad čím váhat: „Mluvil jsem s Isla Divers o tom, že zpochybňujeme naši vlastní desku – neřeknu do jaké míry, ale dost výrazně. Pokud to teď někdo překonal, je to skvělé, protože vím, jak moc to pro nás bylo práce. Byly to měsíce plánování, ještě více měsíců tréninku a tréninkových jízd, takže si to zaslouží.“

V současné době je to pro Haininga všechno o zábavném potápění na Florida Keys s kluky z Isla s kamerou, která není větší nebo rušivější než GoPro.

Ale v minulosti se také zmínil o „nadmořské“ výzvě, a když se ptám, zdá se, že Ciara Antoski je hnací silou na této vzestupné trajektorii.

Její přítel létá na padákovém kluzáku a ona má ambice modelovat, když na něm visí, s Hainingem a jeho kamerou na paramotoru a osvětlovacím štábem, kteří si založí „studio na obloze“, aby vytvořili rekord ve focení nejvyšší modelky.

"Řekl jsem, že pokud na to dokážou přijít, jsem dole a jdeme do toho," řekl mi Haining. "Guinness se zeptal: 'Chcete jít na nejvyšší i nejnižší rekord?"

"Vždycky budu dole kvůli výzvě, ale logisticky vím o tom, že jsem pod vodou - nevím toho tolik o pádu z nebe!"

