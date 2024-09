Colin Doeg: Pasování staršího státníka u/w photography

The distinguished British pioneer has died at the age of 96, leaving a legacy to podvodní fotografie that is difficult to over-estimate, says STEVE WARREN

Colin Doeg se narodil 23. ledna 1928 a během 2. světové války byl chlapeckým reportérem a po dokončení vojenské služby v Egyptě se začal věnovat žurnalistice na plný úvazek.

Following a try-dive in France in the early 1960s, he immediately saw an opportunity to sell underwater pictures and feature articles to the national press. So on returning home he joined the British Sub-Aqua Club’s London Branch and started taking scuba vyučování.

V této době, s Aqualungingem starým sotva deset let, byl již dokonalým pozemním fotografem se zvláštním zájmem o fotografování soutěžních sportů.

S pozdějším předsedou BSAC Mikem Busuttilli a dvěma dalšími potápěči vytvořil Colin konsorcium, které mělo nést jejich nafukovací a přívěsný motor po klikatých stezkách, aby prozkoumali vody u nepotopených britských břehů.

Colin jako podvodní fotograf, který natáčel film, zpracovával negativy pod plátnem v kempech.

Along with providing his photos to newspapers and magazines, he entered the emerging podvodní fotografie competitions organised by scuba magazines and dive-clubs, including the conferences founded by Brighton & Worthing BSAC in 1959 that flourished into the late '80s after partnering with Potápěč obchody.

Na lince: Kryt pro Triton (což se později stalo Potápěč) v roce 1965

Plejtvák mládě, 1966

Potápěčská komunita byla stále velmi malá a podvodní fotografové v ní tvořili nepatrnou menšinu. Byli také odpojeni jeden od druhého, rozptýleni po celém Spojeném království – ale náhodná chyba by to všechno změnila.

Špatné obrázky

Po soutěži, když byly vráceny fotografie, dostal Colin omylem fotografie jiného soutěžícího. Získal adresu toho fotografa a vzal si ji na sebe, aby je doručil ručně.

Druhý příchozí otevřel své přední dveře, ti dva si začali povídat a údajně je to tak pohltilo, že o několik hodin později byli stále venku na verandě.

Druhým potápěčem byl Peter Scoones, tehdy tiskař ve Fleet Street, ale předurčený stát se jedním z nejlepších a nejoceňovanějších podvodních televizních kameramanů své generace.

The two men set about bringing the podvodní fotografie community together. In 1967 they co-founded the Britská společnost podvodních fotografů ve svém domovském městě Londýně a BSoUP zahájilo trvalé období inovací, které bylo uznáváno pro svůj úspěch po celém světě.

Peter, spolu s prvními členy Timem Gloverem a Geoffem Harwoodem, kteří v té době pracovali pro Kodak, přinesli nápaditá technická řešení pro vylepšení podvodních krytů, optiky a blesků té doby.

Průkopníci se znovu sešli: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith a Colin Doeg na London International Dive Show v roce 2014

This was crucial to overcoming the problems of very low visibility and dim light common to British diving. Without their technical breakthroughs, the creative advancements that drove forward the art of podvodní fotografie by nebylo možné.

Přestože členové BSoUP byli velmi soutěživí, paradoxně byli také nadšení ze sdílení nápadů pro společné dobro. Colin byl jedním z těch, kdo často psal, aby předal těžce vybojované tipy ostatním prostřednictvím sloupků v potápěčských časopisech.

V roce 1972 se ke Kendall McDonald připojili Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith a John Lythgow ve spoluautorství. Fish Watching & Fotografování pomáhat ostatním v pokroku.

Fish Watching & Fotografování

Colin si udržoval dynamiku jako soutěživý podvodní fotograf, dokud si záchvat pásového oparu nevynutil v 1980. letech pauzu. Do té doby nashromáždil působivou sbírku medailí, v roce 1968 dokonce vyhrál titul podvodního fotografa roku v Brightonu.

Tento úspěch byl tak výmluvný, že v mezinárodní soutěži Colin vyhrál s portfoliem natočeným výhradně v britských vodách. To přišlo kromě toho, že byl jmenován Amatérský fotografSportovní fotograf roku.

Podvodní fotograf roku 1968 přebírá cenu od předsedy BSAC Harryho Goulda

Colin byl první, kdo vyfotografoval žraloka dlouhoocasého ve volné přírodě. Také úzce spolupracoval se svým starým přítelem Davidem Bellamym na výzkumném projektu řasy a řadu let sloužil v hlavním výboru Marine Conservation Society a také ve skupině South-east MCS v 90. letech.

Ekolog a televizní osobnost David Bellamy s Colinem Doegem (Steve Warren)

Když opustil zpravodajskou žurnalistiku a začal pracovat v PR, podílel se na tvorbě slavných šimpanzských reklam PG Tips pro čajovou značku Brooke Bond.

Colin se také znovu sešel s Kendallem, sám novinářem, při propagaci pro Brooke Bond v roce 1974. „Moře – náš jiný svět“ byla marketingová kampaň, která povzbudila prodej čaje umístěním jedné z 50 obrázkových karet do každé krabice.

Potápěčské sběratelské karty byly přiloženy ke každé krabici PG tipů – dostal někdy někdo všech 50?

Každá karta pokrývala kus potápěčské historie a mohly být shromážděny v 5p albu obsahujícím další potápěčské pozadí a zásuvku pro BSAC, se kterou měl Colin dlouhou spojitost – i když její praktiky ne vždy vyhovovaly jeho sklonům k podvodu. fotograf. Poskytl titulní fotografii klubového manuálu z roku 1970.

Manuál BSAC v roce 1970 s krytem Colin Doeg Guinnessův průvodce životem pod vodou

V roce 1975 byl Colin najat jako technický poradce pro anglickou verzi Guinnessův průvodce životem pod vodou od francouzských potápěčů Christiana Petrona a Jeana-Bernarda Lozeta.

In 1997 he co-founded the Visions in the Sea podvodní fotografie conference. This ran annually for 10 years, with Colin as MC, welcoming famous presenters such as David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW and Douglas David Seifert.

David Doubilet podepisuje svou knihu Rybí obličej pro Colina, jehož články o podvodní fotografii uvádí jako osobní inspiraci (Warren Williams)

V roce 2002 byl Colin oceněn inaugurační cenou Visions in the Sea za mimořádný přínos podvodní fotografii a na potápěčské výstavě v roce 2017 mu Paul Rose předal cenu Potápěč Časopis Cena za celoživotní dílo.

Colin Doeg se svou celoživotní cenou od Diver na Birmingham Dive Show 2017 (Steve Warren)

Toto ocenění slaví podvodní kameraman Dan Beecham, známý pro sekvence, jako je trevally pojídání ptáků Modrá planeta 2, napsal: „Když si vzpomenu na výzvy, kterým museli čelit vizionáři, jako jste vy, naplňuje mě ohromující pocit závisti, že nejsem součástí těch dnů objevování a inovací, ale také samozřejmě uznání.

„Prostě bychom nebyli tam, kde jsme dnes, pokud jde o produkci obrázků a přírodopisných filmů, nebýt vší vynalézavosti, riskování a odhodlání vaší generace průkopníků. Velmi reálným způsobem jste a vždy budete součástí krvetvorby, která tvoří naše kolektivní znalosti o vytváření podvodních obrazů.“

Colin Doeg cuts the ribbon to open an underwater photography výcvik set in Essex in 2009 (Steve Warren)

Letos v lednu předsedkyně BSoUP Nur Tucker předala Colinovi jménem společnosti cenu za celoživotní službu podvodní fotografii.

Cena BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography Award 2024 (Nur Tucker)

Nur oznámil členům zprávu o své smrti a napsal: „Colin byl průkopnickou postavou v komunitě podvodní fotografie, známý pro svou vášeň, odhodlání a příspěvky k umění a vědě zachycovat zázraky pod vlnami pomocí zařízení, které sestrojil. . Jeho vedení v BSoUP pomohlo utvářet organizaci a inspirovalo nespočet fotografů.“

Vždy připraven pomoci Nicky Martinez s Colinovou dvojitou hadicí Se všemi svými úspěchy si Colin Doeg mohl právem nárokovat své místo mezi sobě rovnými, ale vždy zůstal sebevědomý a skromný. Před šesti lety se Nicky Martinez rozhodl studovat na Falmouthské univerzitě přírodopis, podvodní fotografii a filmovou tvorbu. Chyběla mu však důvěra v portfolio, které sestavil pro své podání. Oddělilo ho osm desetiletí a posadil se s Colinem, který ho ujistil, že má skutečný talent. Nicky získal své místo a Colin mu napsal: „Sni dál, Nicky. Bez snů nejsme nic. Svět je váš a už jste toho tolik dokázali. Sny se mohou stát skutečností." „Žádná otázka nebyla příliš hloupá nebo příliš bezvýznamná, aby se s ní mohl podělit o své zkušenosti,“ říká mladší fotograf. „Tento nenáročný a skromný muž byl ochoten naslouchat a sdílet všechny své znalosti s příliš vzrušeným 18letým mladíkem, který se snažil pronásledovat život v podvodní fotografii. "Ale já a mnoho dalších bychom souhlasili s tím, že setkání s Colinem mělo obrovský dopad na naše životy a za to mu děkuji." Bude mi opravdu chybět."

