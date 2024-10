Zemřel průkopník bondovek Jordan Klein

Kameraman Jordan Klein starší, který zemřel 1. října ve věku 98 let, byl nejlépe známý pro svou průlomovou práci pod vodou na mnoha filmech o Jamesi Bondovi, včetně Thunderball, za kterou získal Oscara. Byl také dokonalým podvodním fotografem, inženýrem a vynálezcem.

Klein se narodil v Clevelandu ve státě Ohio 1. prosince 1925, ale v raném věku se s rodinou přestěhoval do Miami na Floridě, státu, kde stráví většinu svého života – zemřel ve svém rodném městě Ocala. V roce 1938 se začal zajímat o potápění.

Klein viděl akci s námořnictvem v Pacifiku během 2. světové války a byl tři dny na cestě jako součást první vlny, která zasáhla Japonsko, když byly svrženy atomové bomby.

Po válce si půjčil peníze na nákup a přestavbu Navy PT člunu na to, o čem se tvrdilo, že byl jedním z prvních potápěčských člunů na Miami Beach, a také otevřel jeden ze svých prvních potápěčských obchodů. "Všichni si mysleli, že jsem blázen," řekl. "Nikdo vám nezaplatí, abyste je vzali na šnorchlování nebo potápění na lodi!"

Upravil také starý kompresor, aby mohl začít podnikat s názvem Mako Compressors a postarat se o to, o čem byl přesvědčen, že jde o vznikající průmysl potápění.

Kleinovy ​​podvodní práce pokračují Thunderball získal svého prvního Oscara

Goldwyn volá

Samuel Goldwyn z MGM viděl a Život obchody vyprávěl o Kleinových potápěčských aktivitách a zeptal se ho, zda by nemohl postavit podvodní kryt pro jeden z velkých fotoaparátů Mitchell ve svém studiu. Uvedl Goldwyna v omyl, aby uvěřil, že už má fotografické zkušenosti, a pomyslel si: „Umím číst a dole na ulici je knihovna!“

Jeho kariéra ve filmu pramení z tohoto spojení, když mu producent Darryl Zanuck nabídl roli podvodního inženýra a kameramana na 20,000 mil pod mořem.

Klein navrhl a vyrobil kryty fotoaparátů původně s použitím mosazných destiček a stříbra a poté poskytoval ochranu pod vodou pro značky, které zahrnovaly Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica a Stereo, zahrnující vše od 35mm fotoaparátů po 8mm a 16mm filmové kamery, s ohledem nejen na profesionály, ale i na amatérské potápěče.

Propagace krytů na fotoaparáty

Jedním z jeho produktů bylo plastové pouzdro pro podvodní fotoaparáty, o kterých tvrdil, že se jich v obchodech Woolworth prodalo 19,000 XNUMX kusů.

Klein se podílel na některých raných 'blockbusterech' podvodních filmů a během svého života pracoval na 78 celovečerních filmech a mnoha televizních seriálech.

Jako ředitel podvodního inženýrství a kameraman na Thunderball postavil všechna podvodní vozidla, zinscenoval bojové scény a natočil mnoho podvodních sekvencí, přičemž spoluvyhrál Oscara za design a konstrukci rekvizit, kulis a speciálních efektů.

O několik let později, v roce 2001, následoval Oscar za nejlepší technický výkon, uznání jeho celkového průkopnického úsilí ve vývoji a použití krytů podvodních kamer pro filmy.

CryoLung

V roce 1967 Klein ve spolupráci s Jacquesem Cousteauem vyvinul dýchací přístroj s kapalným kyslíkem, který nazvali CryoLung, navržený tak, aby udržoval potápěče třikrát až čtyřikrát déle než běžné potápěčské vybavení.

Režíroval a natáčel také zprávy, propagační filmy a dokumenty, například pořady o žralokech, které natočil od konce 1980. let se svým synem Jordym. Rekreačně byl letcem a automobilovým a lodním závodníkem a také potápěčem.

Práce se zvířaty

Mezi další známé filmy, na kterých Klein pracoval, patřily Tvor z Černé laguny, Vodnáři, Ploutev, Žiješ jen dvakrát, Žij a nech zemřít, Nikdy neříkej nikdy, Den delfína, Splash, Čelisti, Kokon, Propast a Bermudský trojúhelník.

Televizní seriály zahrnovaly dlouhotrvající a vlivné Mořský lov od 1954 do 1963, The Six Million Dollar Man, Chips, Miami Vice, Akta X A a SeaQuest.

