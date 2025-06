Další den v životě instruktora fotografie na univerzitě/v univerzitě

Jaké to je pracovat jako nezávislý profesionál v potápění? LISA COLLINS sedí docela dobře jako ta správná volba. podvodní fotografie instruktorka na Grand Cayman, ale její cesta z Velké Británie nebyla vždy snadná, jak vysvětluje

„Páni! Cože? To musí být práce snů!“ Slyším to tak často – skoro každý týden – že to tak trochu ignoruji a automaticky odpovídám: „Ano, mám velké štěstí!“

Ale když tu sedím a píšu tohle, s dokonale modrou oblohou, obklopen tropickými rostlinami a krásným klidným, čistým mořem jen pár set metrů odtud, si dávám čas na to, abych se opravdu zamyslel nad svým životem jako... podvodní fotografie instruktor.

Pamatuji si, jak jsem před téměř 30 lety vešel do obchodu Ocean Optics na londýnském Strandu, velmi nervózní, ale zároveň nadšený z vyhlídky na koupi svého prvního podvodního fotoaparátu. Tehdy jsem netušil, jak důležitý ten den bude pro mou budoucnost.

Poté, co jsem se v lomu Thurrock v Essexu kvalifikoval jako potápěč PADI Open Water Diver, jsem se rozhodl, že bych svým dvěma malým dcerám rád ukázal krásy podmořského světa, když pojedeme na dovolenou.

Steve Warren z Optiky mi prodal můj první fotoaparát a dostal mě k tomuto tématu. Potápění a podvodní fotografie Velmi rychle se z toho stala závislost, dovolené jsem si vybíral podle toho, kde se mohu potápět v nejčistších a nejteplejších vodách s množstvím mořského života.

Lisa získala dovednosti na instruktorském kurzu INON UK

O 15 let později – poté, co jsem měl to štěstí cestovat a potápět se po celém světě, čímž jsem si rozšířil své dovednosti a znalosti. podvodní fotografieAbsolvoval(a) jsem INON UK Podvodní fotografie absolvoval kurz, po kterém následoval kurz pro instruktory, a začal tento předmět vyučovat ve Spojeném království.

Taky jsem měl/a titul PADI Digitální Podvodní fotografie Hodnocení instruktora, ale zjistil jsem, že mě kurz naučil více o potápění s fotoaparátem než o fotografování pod vodou, což je něco, čemu se věnovaly kurzy INON UK.

Mnoho klientů požadovalo delší kurzy a pokročilejší techniky, a tak jsem začal s workshopy v zahraničí, s cestami do Egypta, Lanzarote, Filipín a Indonésie – to vše při „normálním“ zaměstnání na univerzitě v Surrey.

Pravidelně mi říkali, že „podvodní fotografové si nikdy nevydělají dost peněz na to, aby pracovali na plný úvazek!“. Byl jsem odhodlaný, že jednoho dne těm pochybovačům dokážu, že se mýlí, tak či onak.

Vykořenil můj život

Učil jsem podvodní fotografie na částečný úvazek ve Velké Británii, ale toužila po víc, takže když mě požádali, abych se přestěhovala na Kajmanské ostrovy a připojila se ke Cathy Church Fotografie Centrum jako jeden z jeho podvodní fotografie instruktoři, trvalo sotva den, než jsem se rozhodl vykořenit svůj život a život mého partnera a přestěhovat se tam na základě tříleté smlouvy.

Konečně se mi splnil můj sen o práci na plný úvazek. podvodní fotografie instruktor se splnil!

Potápěčské místo na pobřeží na Grand Caymanu

Ve skutečnosti, jakmile je nainstalován na Fotografie Centrum, které je již léta známé jako jedno z nejlepších míst v Karibiku pro vzdělávání podvodní fotografieStudenty jsem učil několikrát týdně, ale většinu času jsem trávil prací v obchodě a prodejem. fotografie zařízení.

Nacházím se v hotelu Sunset House jižně od George Townu, hlavního města Kajmanských ostrovů, a všechny mé kurzy probíhaly na krásném domácím útesu během otevírací doby obchodů.

Po hodině nebo dvou instruktážních prací „v učebně“ jsme se s mým studentem vydali na ponor ze břehu, během kterého jsem je učil pod vodou s pomocí bílé tabule.

Srdce mi zpívalo, když jsem se podívala na svůj denní rozvrh a uvědomila si, že mám ten den hodinu. Moje vášeň pro podvodní fotografie a za sdílení těchto znalostí mě nesmírně potěšilo. A to, že jsem to udělala v průzračných, teplých vodách Karibiku, to bylo ještě výjimečnější.

Lisa (vpravo) učí ve „třídě“

Pak přišel Covid. V červnu 2019 jsem se přestěhoval na Grand Cayman a v březnu 2020 byl ostrov pro návštěvníky uzavřen. Následovalo dlouhých 18 měsíců uzavření.

Naštěstí jsem měl na starosti marketing a mohl jsem učit místní i mezinárodní klienty přes Zoom. Mnoho lidí, kteří se neuměli potápět, se usadilo na souši. fotografování, a rezervovali si se mnou lekce, kde se naučíte fotografovat krajinu, ptáky, hmyz a květiny.

Potápěčský průmysl byl na šest měsíců násilně uzavřen, ale jakmile se znovu otevřel, mohl jsem učit mnoho místních potápěčů. podvodní fotografie.

Skupina z nich založila CaySoup (Kajmanská společnost podvodních fotografů), která stále funguje. Bylo skvělé, že jsem jim mohl předat své znalosti.

Nyní se každý víkend a někdy i ve všední večery můžete setkat s podvodními fotografy, kteří se shromažďují na většině potápěčských lokalit na pobřeží Grand Caymana a sdílejí své denní objevy týkající se mořského života.

Mnozí se potápějí ve skupinách po čtyřech až šesti lidech a hledají na mořském dně makroživočichy v řasových skvrnách rostoucích na bílém písčitém dně některých potápěčských lokalit, přičemž se řídí zásadou „čím více očí, tím lépe“.

Super makro fotografování na řasovém poli

Velmi si zakládám na dobrém vztlaku a pozorování podvodní fotografie etiketu a učím to i své studenty, takže je skvělé vidět, jak se to děje při potápění s „batohem“.

Na druhé straně

Jakmile se ostrovy znovu otevřely návštěvníkům, věci se vrátily do relativního normálu. S blížícím se koncem mé smlouvy jsem začal přemýšlet o tom, jak bych mohl učit více a lépe. Naštěstí mě oslovil jeden Kajmanský turista s žádostí o založení společnosti nabízející všechny druhy... fotografování.

Hlavní zaměření společnosti Capture Cayman Ltd by bylo na výuku podvodní fotografie, ale s pozemkem fotografování a focení jako vedlejší činnost. Mám spícího partnera, ale v podstatě pracuji sama, takže mám mnohem větší svobodu učit, kdykoli a kdekoli chci, a jak si moji studenti přejí.

Protože jsem nemusel být uvězněn v obchodě, ani omezen otevírací dobou obchodu a jedním místem pro potápění na břehu, mohl jsem se volně rozvíjet. Díky potápění ve volném čase jsem věděl, že po celém ostrově existují určitá místa s různou topografií a tématy, takže jsem mohl klientům nabídnout mnohem komplexnější zážitek.

Od krásných útesů přes proplavané úseky a jeskyně, od rejnoků, želv a rejnoků orlů až po extrémní makro život, vraky a podvodní sochy, Grand Cayman má podvodním fotografům co nabídnout – za snadných podmínek a díky teplé a čisté vodě.

Barevný útes na Kajmanských ostrovech

Teď mám klienty, kteří ke mně přicházejí každý rok, někteří i několikrát do roka, aby se mnou strávili týden fotografováním pod vodou.

Vždy je co nového se učit, techniky vylepšovat, hledat různé objekty a zvládat nejnovější vybavení, a někdy jde jen o pomoc s osvětlením a ostřením. Další častou poptávkou jsou instrukce pro postprocessing, tedy výuka vylepšování fotografií v Lightroomu nebo Photoshopu.

Jeden klient přijíždí každou zimu na tři měsíce z Kanady jako „sněžný pták“, vyhýbá se extrémnímu chladu a vyhřívá se v dokonalém kajmanském klimatu. Každý týden si u mě rezervuje 3–5 lekcí.

Začínal se mnou před čtyřmi lety s kompaktním fotoaparátem typu point-and-shoot a postupně se vyvinul k špičkové digitální zrcadlovce s různými objektivy a blesky.

Minulou zimu jsme strávili spoustu ponorů hledáním zvířátek a makrofotografováním čumákem. Dokážu se naučit téměř tolik co moji studenti. Podvodní fotografie Jaye Goldmana z letošního roku. si můžete prohlédnout zde.

Žádný tlak

Chápu, že výukové techniky jsou velmi důležité, a snažím se učit přátelským a informativním způsobem, aniž bych studenty zahlcoval odbornými termíny. Mnoho studentů, dle mých zkušeností, chce jen být schopni pořizovat konzistentně dobré fotografie a já se jim snažím celý proces zjednodušit a vysvětlit způsobem, který si zapamatují a použijí ho později.

Není vyvíjen žádný tlak na dosažení dokonalosti fotografie když učím – koneckonců můžete mít technicky dokonalý fotografie to je hrozné, protože kompozice není dobrá. Učím, jak mít konzistentně příjemné fotografie, se kterými jsou moji studenti spokojení.

Pochopení úrovně dovedností a postupu studentů je klíčové – lidé si dovednosti osvojují různou rychlostí, a to je naprosto v pořádku. Žádný tlak.

Kajmanské ostrovy mají spoustu želv

Podvodní fotografie Jde o to si užívat potápění uvolněně a vytvářet si vzpomínky, o které se můžete podělit. Nejde jen o soutěžení a o to, kdo má největší a nejhorší fotoaparát. Každý student je jiný, ale pokud z mých kurzů všichni odcházejí s fotografiemi, které je dělají šťastnými, pak jsem šťastný i já.

Obvykle si můžu vybrat ze sedmi potápěčských lokalit na břehu, z nichž na jedné se můžu potápět téměř vždy, s výjimkou občasných případů, kdy severozápadní vítr přináší vlny na břeh. Po prodiskutování toho, co by moji klienti chtěli dělat, obvykle ověřím podmínky a vyberu si nejlepší potápěčské místo s ohledem na motivy, viditelnost a proud.

Práce kdykoli v kterýkoli den, od časných ranních hodin až po noční ponory, sedm dní v týdnu, poskytuje flexibilitu, aby se výuka co nejlépe přizpůsobila rozvrhu studentů.

V případě potřeby se s nimi také potápím z lodi a spolupracuji s místními potápěčskými charterovými společnostmi, které jsou samy podvodními fotografy, abych si zajistil co nejlepší místa pro tyto účely. To mi umožňuje fotografovat v černé vodě. fotografování také školné.

Jednotlivý student si mě může rezervovat na 4-5hodinový kurz pro začátečníky, ale většina klientů přijíždí na Grand Cayman na týden potápění a podvodní fotografie se mnou. Patří mezi ně noví uživatelé GoPro (vedu dvouhodinový kurz GoPro), přes uživatele kompaktních fotoaparátů až po pokročilé fotografy s bezzrcadlovkami a digitálními zrcadlovkami.

Miluji pohled na tváře studentů, kteří se dříve potýkali s rozmazanými, šedými nebo modrými snímky, když najednou nejenže mají jasné a barevné fotografie, ale také se jim podaří tento čin zopakovat – a později mi poslat krásné fotografie ze svých pozdějších potápěčských výletů.

Trávení času v kanceláři

Nebo aby se klient cítil připraven na další krok na cestě a koupil si větší nebo pokročilejší fotoaparát. Většina lidí má obavy z utrácení velkého množství peněz a děsí je všechna ta „tlačítka a kolečka“, ale když vidím, jak se dozvídají o svých nových dětech a začínají vytvářet snímky hodné soutěží a publikování, mně to přináší velké uspokojení.

Práce snů?

V konečném důsledku jde o sdílení krás podmořského světa, abychom ostatním ukázali, jak důležité je chránit a vážit si našich útesů a mořského života.

Takže až mi příště řeknou, že je to moje práce snů, můžu z celého srdce souhlasit, že mám štěstí. Stálo mě to mnoho let tvrdé práce, učení, úsilí a obětí, ale každá chvíle stála za to.

Vzhledem k smutnému trvalému uzavření Cathy Church's Fotografie Centrum, Jsem jediný instruktor podvodní fotografie na Kajmanských ostrovech. S 15 lety zkušeností, z nichž šest let jsem strávil tisíci potápěním v kajmanských vodách a vedením stovek kurzů, je každý den požehnáním, za které jsem skutečně vděčný.

