Dr Alex Mustard MBE byl jmenován novým prezidentem Britské společnosti podvodních fotografů (BSoUP), čímž zastává pozici, která zůstala neobsazená od smrti čtvrtého prezidenta společnosti Briana Pitkina v roce 2021.

BSoUP byl vytvořen v roce 1967 jako prostředek sdílení podvodních fotografických znalostí, pomáhá svým členům překonat výzvy spojené s pronásledováním a vytvářet nezapomenutelné snímky. Dalšími předchozími prezidenty byli Peter Scoones, David George a Peter Rowlands.

„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat Alexe jako našeho prezidenta, protože nadále inspirujeme a informujeme podvodní fotografy a posouváme hranice fotografické dokonalosti pod vlnami,“ řekla předsedkyně BSoUP Nur Tucker. „Nemůžeme být hrdější na to, že máme Alexe nejen jako člena, ale nyní také jako našeho prezidenta.

„Alex je zkušený, energický a nezištný mentor a všichni členové budou těžit z jeho odhodlání pomoci nám vytvořit silné obrazy pod vodou. A jako přední inovátor v podvodní fotografii má ideální postavení, aby pomohl pozvednout jméno BSoUP v Británii i na celém světě.

„Členství v BSoUP je otevřené všem podvodním fotografům, s měsíčními online setkáními, které přitahují publikum a řečníky z celého světa, a tematickými soutěžemi, kde porotce poskytuje zpětnou vazbu k vašim snímkům.“ Členství stojí 35 GBP ročně.

"Měl by míč"

Hořčice byla na BSoUP výboru téměř 25 let a potápěl se a fotografoval s mnoha osobnostmi společnosti, včetně předchozích prezidentů (s výjimkou George). On je možná nejznámější pro svou knihu Masterclass podvodní fotografie, kterou věnoval zakladatelům BSoUP Scoonesovi a Colinu Doegovi.

Doeg, první židle BSoUP, zemřel v roce 2024 a napsal v Potápěč časopis v roce 2017: „Dnes BSoUP nadále prosperuje, zejména s ambasadory, jako je Alex Mustard, za mé peníze jeden z nejvýraznějších světových fotografů.

„Jeho obrazy se neustále zlepšují, přesto je vždy stejně velkorysý se svými znalostmi a radami jako původní členové. Měl by takový míč, kdyby byl s námi na začátku.“

Hořčice v paláci s kolegou potápěčem Charlesem

Mustard má doktorát z mořské ekologie, ale od roku 2004 je fotografem na plný úvazek. Již od dospívání vyhrává mezinárodní ocenění a jeho práce je známá zejména ze soutěže Wildlife Photographer of the Year, kde vystupovala v 15 portfoliových knihách vítězných fotografií za posledních 20 let.

V roce 2013 byl jmenován celkovým vítězem European Wildlife Photographer of the Year, v té době jediným podvodním fotografem, který si tento titul nárokoval. Je také zakladatelem prestižní Podvodní fotograf roku soutěž.

Mustard v současné době píše dva ilustrované měsíční sloupky o podvodní fotografii pro Potápěč časopis (Velká Británie a Austrálie) a pro Sportovní potápěč (USA) a spolupořadatelé Výstava podvodní fotografie Na youtube.

V roce 2018 získal národní uznání a získal titul MBE od královny Alžběty II za své služby v oblasti podvodní fotografie.

